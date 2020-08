Rostock

Die Telefontrick-Betrüger treiben in MV weiterhin ihr Unwesen. Zuletzt haben mehrere Täter 20 000 Euro von einem Rentnerpaar aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim ergaunert. Laut Angaben der Polizei hatte sich ein Anrufer per Telefon als der Sohn der Senioren ausgegeben und das Geld als Schadensregulierung nach einem Unfall gefordert. Von weiteren Anrufern unterstützt, wurde das Paar schließlich so unter Druck gesetzt, dass es glaubte, ihrem Sohn sei etwas Schlimmes zugestoßen. Das Geld wurde daraufhin von den Betroffenen an einem vereinbarten Treffpunkt an einen Mittelsperson übergeben, von der sie dachten, sie würde es an den Sohn weiterleiten.

In einem zweiten Fall im Landkreis Nordwestmecklenburg bewahrte eine Bankmitarbeiterin ihre 85-jährige Kundin vor einem gleich hohen Verlust. Auch hier gab sich ein Betrüger als der Sohn der Betroffenen aus, der nach einem Verkehrsunfall dringend Geld für die Reparatur seines Wagens benötigte.

Auch die „ Polizei “ aus München meldet sich

In einem weiteren Fall, ebenfalls im Landkreis Nordwestmecklenburg, wurde eine 78-jährige Seniorin Opfer eines Anrufes durch eine „falsche Polizistin“. Die Betrügerin gab sich als Mitarbeiterin der Münchener Polizei aus und kündigte der Rentnerin an, dass Beamte zeitnah zur Vollstreckung eines Haftbefehls erscheinen würden. Skurril erschien der Betroffenen, dass das Display des Telefons das Polizeirevier aus Gadebusch anzeigte. Die Seniorin legte den Hörer daraufhin auf.

Wie Sie sich vor Betrügern schützen können

Bereits vergangene Woche hat sich in MV eine Serie an Telefontrick-Betrugsfällen ereignet. Um sich vor solchen Diebstählen zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps.

Seien Sie misstrauisch, insbesondere wenn sich Personen am Telefon nicht mit dem Namen vorstellen oder sich als Bekannte oder Verwandte ausgeben.

Beenden Sie das Gespräch, wenn Ihnen der Anruf verdächtig vorkommt und Geld gefordert wird. Übergeben Sie bitte niemals Geld an unbekannte Personen.

Machen Sie außerdem keine Angaben zu familiären oder finanziellen Verhältnissen.

Vertrauen Sie nicht den im Display angezeigten Telefonnummern, denn diese könnten vorgetäuscht sein. Wählen Sie im Zweifel immer den Notruf der Polizei .

