Am Strand spazieren gehen, danach spontan ein Glas Wein oder ein Glas Bier in einer Gaststätte: Das geht derzeit in Mecklenburg-Vorpommern nur, wenn man durchgeimpft ist oder einen aktuellen Corona-Test vorweisen kann. Es sei denn, man sitzt draußen. Doch was genau ist draußen? Und ist es in Zelten sicherer als drinnen?