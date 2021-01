Rostock/Grevesmühlen

Angst hatte Jo Jastram nur vor zwei Dingen. Beide begannen mit dem Buchstaben K: Krieg und Krebs. Das sagte der hoch gewachsene Bildhauer mit den auffälligen blauen Augen – der am 4. September 1928 in Rostock als Sohn eines Volksschullehrers geboren wurde und dessen Todestag sich am 7. Januar dieses Jahres zum zehnten Mal jährt – in einem Fernsehinterview im Jahr 2002. Geführt wurde es von dem Journalisten, Politiker und ehemaligen bundesdeutschen Diplomaten Günter Gaus.

Jastrams Plastiken prägen den öffentlichen Raum seiner Geburtsstadt an markanten Punkten. Der „Brunnen der Lebensfreude“ am Universitätsplatz, „Kasper Ohm up sin Wallach“ in der Badstüberstraße, das Bronzerelief des Astronomen Tycho Brahe, die Skulpturengruppe „Die große Reise“ am Hafen.

Seit 2014 auch ein Abguss seines „Schreienden Pferdes“ auf dem Vorplatz des Kröpeliner Tores. „Die Ringer“ wurden sogar zweifach im Norden aufgestellt, einmal in Rostock und als Abguss auch in Grevesmühlen. Auch in Kassel, auf der documenta 6 im Jahr 1977, waren sie zu sehen.

In Grevesmühlen wurde im Jahr 2000 ein historischer Brunnen am Rathaus der Stadt mit einer Plastik von Jastram überdeckt, die „Der Wächterbrunnen“ heißt und auch am „Alten Rathaus“, am Treppengeländer, findet sich eine Arbeit Jastrams.

„Wächterbrunnen“ von Jo Jastram am Grevesmühlener Rathaus Quelle: Michael Prochnow

Kein „Homo Politicus“

Doch nicht nur in der DDR und den mit ihr verbundenen Staaten wurden die Arbeiten des Bildhauers geschätzt – auch nach dem Mauerfall, im wiedervereinigten Deutschland, fand Jastrams Kunst breite Anerkennung. Und das obwohl er aus der Akademie der Künste, die sich ebenfalls damals wiedervereinigte, austrat, weil er den Umgang der Westdeutschen mit ostdeutscher Kunst und ostdeutschen Künstlern nicht mehr hinnehmen wollte.

Unter anderem der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder gehörte zu den ausgewiesenen Fans Jastrams. Dennoch war es dem Bildhauer wichtig, sich von Politik, gleich welcher Couleur, nicht einvernehmen zu lassen.

Im Interview, das der Publizist Gaus für den Ostdeutschen Rundfunk ( ORB) führte, sprach Jastram davon, niemals ein „Homo Politicus“ gewesen zu sein. Das kann Susanne Rast, Jastrams Tochter, die ihrem Vater in die Berufung gefolgt ist, nur bestätigen. Zwei ihrer insgesamt drei Brüder wurden ebenfalls Bildhauer, der dritte ist Designer.

Susanne Rast lebt mit ihrer Familie und der Witwe Jastrams, ihrer Mutter Inge Jastram – ebenfalls einer anerkannten Künstlerin, die für ihr grafisches Werk 2019 mit dem Kulturpreis Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet wurde – auf dem Anwesen der Künstlerfamilie in Kneese.

Jo Jastram, Bildhauer, nach der Einweihung seiner letzten, großen Arbeit „Der Zirkus kommt“ in Ribnitz-Damgarten: „In meinem Atelier herrscht jetzt eine große Leere. Ich will nichts erzwingen, doch fühle ich bereits wieder eine schöpferische Unruhe in mir.“ Quelle: RIB

„Das Credo meines Vaters war, frei nach Brecht: Man kann jeden Auftrag annehmen, muss ihn nur gut ausführen.“ Das bedeutete in Jastrams Fall, egal wer ihn beauftragte – Kommunist oder Kapitalist –, genau das zu tun, was ihn interessierte. Die Ausstrahlung der Menschen oder Tiere, mit deren Abbildung er sich beschäftigte, so einzufangen, wie sie sich ihm darstellten.

Dafür scheute Jo Jastram auch keine Diskussionen mit Funktionären, die seine Figuren in den frühen DDR-Jahren häufig in ihrem Ausdruck nicht „sozialistisch genug“ fanden. „Ich modelliere keine Finger, sondern Formen, die Finger bedeuten.“, sagte er.

Tod kam zu früh

Zum Abschluss des Interviews für den ORB – das man sich neben anderen Fernsehbeiträgen über den Rostocker Bildhauer auf Jo Jastrams Webseite anschauen kann – fragt Gaus den Bildhauer, ob er eigentlich Angst vor dem Tod habe. Jastram meinte gelassen, so ruhig und gelassen, wie er zuvor jede einzelne Frage von Gau beantwortet hatte – ob es nun um die nationalsozialistische Gesinnung seines Vaters ging oder um sein eigenes künstlerisches Wirken in der DDR –, dass er sich vor dem Tod direkt nicht fürchte. Nur eben vor den zwei Worten mit K.

Krieg hat Joachim Jastram, den Familie, Freunde und Künstlerkollegen zeit seines Lebens nur „Jo” nannten, erlebt. Er wurde, fast noch ein Kind, in den letzten Kriegstagen in den „Volkssturm“ eingezogen und geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft. Die Krankheit mit K, vor der er sich fürchtete, verschonte ihn. Überraschend und viel zu früh für Familie und Freunde verstarb Jo Jastram mit 82 Jahren ein paar Wochen nach einem Sturz auf der Treppe seines Hauses am verschneiten Weihnachtstag des Jahres 2010 in einer Klinik in Ribnitz-Damgarten. Das war am 7. Januar 2011.

Dass der Todestag ihres Vaters in jedem Jahr ein besonderer Tag ist, sagt Susanne Rast auch. Dass die Geschehnisse von damals unweigerlich noch einmal Revue passieren. Der dramatische Sturz des Vaters, die hektische Fahrt durch die verschneiten Straßen in die Klinik, das wochenlange Ringen um Jo Jastrams Leben.

Besondere Vater-Tochter-Beziehung

Im Interview mit Gaus berichtet Jastram auch, dass es für ihn nicht schwierig gewesen sei, seine eigene Tochter zu unterrichten. Sie studierte Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee in genau der Zeit, in der ihr Vater dort lehrte. Seine Studenten, sagt Jastram, seien für ihn immer auch Freunde gewesen. Sie hätten es nicht merkwürdig gefunden, dass auch seine Tochter zu seinen Freunden gehörte.

Wer daraus schlussfolgert, sagt Susanne Rast, dass ihr Vater sie deshalb auch nur im Geringsten geschont habe, liege falsch. In gewisser Weise sei er vielleicht noch strenger mit ihr als mit ihren Kommilitonen gewesen. „Manchmal hat er meine Arbeiten derartig auseinandergenommen, dass mich die anderen hinterher trösten mussten.” Dass er das getan hat, um sie nicht dem Verdacht der Bevorteilung auszusetzen, glaubt sie aber weniger. „Er wollte mir einfach die beste Ausbildung zukommen lassen, die möglich war. So wie allen anderen auch.“ Susanne Rast erzählt, dass sie ihren Vater immer als „integer“ empfand.

Rast entschied sich an einem bestimmten Punkt ihrer künstlerischen Laufbahn dennoch gegen den Namen Jastram. Sie wollte nicht ausschließlich an der Arbeit des Vaters gemessen werden. Vielleicht auch, weil sie, wie sie sagt, eine so große Nähe zu ihrem Vater spürte und nach wie vor spürt.

Susanne Rast Quelle: Dietmar Lilienthal

Kunst-Dialog zwischen Bildhauern

Anlässlich des zehnten Todestages des Künstlers ist in der Kunsthalle Rostock eine Ausstellung geplant, in der Arbeiten von Jo Jastram und Susanne Rast zu sehen sein sollen. Eine Art Dialog zwischen Vater und Tochter.

Klaus Tiedemann, ehemaliger Leiter der Rostocker Kunsthalle, wird diese Ausstellung kuratieren. Noch steht kein konkreter Termin fest. Susanne Rast hofft auf das Ende dieses Jahres. Sie selbst arbeitet übrigens überwiegend mit Holz, ihr Vater hat Bronze als Arbeitsmaterial bevorzugt.

Die Familie denke derzeit auch darüber nach, erzählt die Bildhauerin noch, im Atelier des Vaters auf dem Hof in Kneese vielleicht dauerhaft einige seiner Werke auszustellen. Eine Sondergenehmigung innerhalb des in Mecklenburg-Vorpommern geltenden Bestattungsgesetzes machte es möglich, dass seine Urne auf dem Grundstück der Familie bestattet wurde. Jastram ist also nach wie vor bei den Seinen. Und genau so hat es sich der Künstler auch gewünscht.

