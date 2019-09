Wendegeschichte(n): Warum der Fahrzeugkauf in der DDR Glückssache war

Grevesmühlen

Im Rahmen der Veranstaltungen zum Thema „30 Jahre Mauerfall“ in Grevesmühlen blicken wir auf die Zeit vor der Wende zurück. Redakteure berichten aus ihrem Leben, heute geht es um das erste Motorrad von Redakteur Michael Prochnow in Grevesmühlen: Februar 1989, die Wende war soweit weg wie die chinesischer Mauer, nichts deutet darauf hin, dass sich in der DDR je etwas ändern würde. Also nahm ich die Sache wie sie war, ich war 16 Jahre alt, ging in die 11. Klasse der Erweiterten Oberschule in Grevesmühlen und musste in den Winterferien bei den Busbetriebe so etwas wie ein Praktikum absolviere. Wissenschaftlich-praktische Arbeit nannte sich die Beschäftigung, die alle EOS-Schüler über sich ergehen lassen musste. Ich sollte mit ein paar Mitschülern die Busfahrpläne optimieren. Tatsächlich spielten wir den halben Tag Skat und freuten uns darüber, dass die Kantine der Busbetriebe deutlich besser aufgestellt war als unsere Schulküche. Doch ich hatte andere Ziele in diesen Tagen.

3240 Mark kostet die MZ ETZ 150 in der Standarvariante

Der IFA-Laden in der August-Bebel-Straße, die Regale waren immer gut gefüllt. Die wirklich wichtigen Ersatzteile gab es meist unter dem Ladentisch. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Schon Wochen vorher hatten die Verhandlungen mit den Eltern und dem Sparbuch ergeben, dass ich mir eine ETZ 150 kaufen könnte. Für meine gebrauchte Simson S51 Elektronik würde ich noch 1500 Mark bekommen, die 150-er kostete damals in der normalen Ausführung knapp 3240 Mark. Das Problem: Niemand wusste, wann und wo der nächste Transport aus Zschopau ankommen würde und die Motorräder zum Verkauf stünden. Also fuhr ich jeden Tag zum IfA-Laden in der August-Bebel-Straße. Vorn im Eingangsbereich standen die Mopeds und Motorräder – jedenfalls die Ladenhüter. Die Standard-Simson zum Beispiel, die unter dem Typenkürzel „N“ verkauft wurde, galt in meiner Altersklasse als wenig begehrenswert. Die ETZ 150 in der Standardausführung (spinatgrün) ohne Drehzahlmesser sorgte vor der Schule auch eher für mitleidige Blicke.

Mitten im Februar kam die Lieferung

Der IFA-Laden in der August-Bebel-Straße in Grevesmühlen Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Doch eines Tages war es soweit. Ja, sagte die Verkäuferin, es seien Motorräder geliefert worden. Bis in den Verkaufsraum schafften es die Fahrzeuge meistens eh nicht, die Hälfte ging an gute Bekannte der Verkaufsstellen-Besatzung, der Rest wurde gleich im Lager verkauft. Ich hatte Riesenglück, eine rote ETZ 150 mit Drehzahlmesser, zwar ohne Scheibenbremse, aber die gab es eh nur für die Sondermodelle. Und auf so ein Bike zu warten, die Geduld hatte ich nicht. Also Motorrad reserviert, ab nach Hause, die Eltern überzeugen, das Sparbuch zu plündern, weil es dieses eine Motorrad nur hier und heute und ansonsten in den kommenden zehn Jahren niemals wieder geben würde. Zwei Tage später konnte ich sie abholen. Es war Mitte Februar, arschkalt und regnerisch. Aber das war mir egal. Auch dass das Motorrad wie damals üblich noch mit einer dicken Wachsschicht überzogen war, störte mich nicht – ich musste es eh nach Hause schieben, weil ich in der Aufregung vergessen hatte meinen Helm mitzunehmen.

Ladaspiegel waren der Renner am Motorrad

Eine legendäre MZ ETZ 125/150 aus dem Jahre 1985. Quelle: ullstein - ADN - Bildarchiv

Bei jedem Wetter – natürlich auch im Winter – bin ich mit der MZ gefahren, zu zweit zum Zelten mit Gepäck und Verpflegung bis nach Berlin. Ein tolles Motorrad, das irgendwann weinrot lackiert wurde und eine Frontverkleidung erhielt – und natürlich Lada-Spiegel. Der Clou in er DDR waren die verchromten Außenspiegel eines Lada, die man mit ein wenig Geschick auf die Motorradspiegel montieren konnte. Leider gab es die Dinger nicht zu kaufen. Als ein paar Unbelehrbare in Grevesmühlen von einem Polizei-Lada die Dinger abmontierten, war der Spaß vorbei, die Vopos hatten ohnehin wenig Humor. Irgendwann habe ich sie nach Wende verkauft. Leider, muss ich heute sagen. Aber Anfang der 1990-er wollten wir Westwagen fahren, und Motorräder, die mehr als 12 PS hatten. Heute fahre ich ein Motorrad mit Sitz- und Griffheizung und 110 PS. Ein Radio ist auch an Bord. Trotzdem hängt das Herz immer noch an MZ, Simson & Co. Deshalb steht neben der BMW auch noch die Schwalbe.

So viele Zweiräder wurden gebaut In der sächsischen Stadt Zschopau beziehungsweise ihrem Nachbarort Hohndorf wurden von 1922 bis 2016 Motorräder gebaut. Bekanntheit erlangten Hersteller, die ab 1952 unter dem Markenkürzel MZ, kurzzeitig auch unter MuZ firmierten. Die Kürzel stehen für VEB Motorradwerk Zschopau, Motorradwerk Zschopau GmbH, Motorrad- und Zweiradwerk GmbH (MuZ), sowie MZ Motorrad- und Zweiradwerk GmbH und ab 2009 für Motorenwerke Zschopau GmbH.[4] In Zschopau stand das erste Motorrad-Fließband der Welt. Bis zum Tag der Wirtschaftsunion zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR am 1. Juli 1990 galt MZ mit 85.000 Maschinen im Jahr als weltweit größter Motorradhersteller, der in rund 100 Länder exportierte. Das einmillionste Motorrad seit 1950, eine MZ ETS 250 Trophy Sport, lief 1970 vom Band. 1983 lief das zweimillionste Motorrad vom Band, eine MZ ETZ 250.

Von Michael Prochnow