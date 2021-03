Grevesmühlen

Der Kreistag von Nordwestmecklenburg hat eine neue Führungsspitze. Nachdem vor wenigen Tagen überraschend Kreistagspräsident Klaus Becker (CDU) aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt erklärt und seine Stellvertreterin Beatrix Bräunig (SPD) zuvor ihren Posten zur Verfügung gestellt hatte, war nur noch Michael Heinze (Die Linke) im Präsidium übrig. Deshalb waren Neuwahlen notwendig. Am Mittwochabend wurden auf dem Kreistag in Grevesmühlen Thomas Grote (CDU) als Präsident und Annett Pahl (SPD) als erste Stellvertreterin gewählt. Michael Heinze hatte zuvor die Leitung der Sitzung übernommen.

Bereits im Vorfeld hatten sich die Fraktionen auf die beiden Kandidaten geeinigt, die schließlich ohne Gegenstimme, bei Thomas Grote gab es eine Enthaltung, bei Annett Pahl sieben, gewählt wurden. Innerhalb weniger Minuten war die Wahl über die Bühne gegangen, ohne Debatte und wohne Wahlkampfgetöse, das die vorangegangenen Sitzungen und auch den Auftakt des Kreistages am Mittwoch bestimmte. Denn knapp sechs Wochen vor der Landratswahl hat der Wahlkampf längst Fahrt aufgenommen.

Das Präsidium des Kreistages mit Präsident Thomas Grote (CDU, 2. v. r.), seiner ersten Stellvertreterin Annett Pahl (SPD, rechts), dem zweiten Stellvertreter Michael Heinze (Die Linke) und Landrätin Kerstin Weiss (SPD). Quelle: Prochnow

Die Wahl von Thomas Grote ist insofern etwas überraschend, dass der CDU-Politiker, der seit 2004 dem Kreistag angehört und seit 2011 die Fraktion führt, für seine scharfen Angriffe auf die SPD-Landrätin bekannt ist. In der Position als Kreistagspräsident geht es nun darum, sachlich und neutral die Sitzungen zu leiten und die bisweilen hitzigen Debatten und lautstarken Auseinandersetzungen zu bremsen.

Ausufernde Diskussionen im Vorfeld der Wahl

Mit Annett Pahl hat er eine Sozialdemokratin an seiner Seite, die zwar erst seit 2019 zum Kreistag von Nordwestmecklenburg gehört, die aber als Bürgermeisterin der Stadt Dassow Erfahrung in der Komunalpolitik und in Sachen Sitzungsleitung hat. Wie dringend notwendig eine souveräne Sitzungsleitung derzeit in Nordwestmecklenburg ist, das wurde auch am Mittwoch wieder deutlich, als allein die ersten sechs Tagesordnungspunkte – normalerweise eine Sache von maximal 30 Minuten – knappe zwei Stunden in Anspruch nahmen. Der Grund waren ausufernde Debatten über fehlende Impfstoffe, mangelnde Testmöglichkeiten und Entscheidungen der Landrätin, die unter anderem von der CDU und auch aus den eigenen Reihen der SPD heftig kritisiert wurden.

Rücktrittsforderungen aus den Reihen des Kreistages

Auslöser des heftig rotierenden Personalkarrussels war die Kreistagssitzung am 17. Februar, die der damalige Kreistagspräsident Becker kurfristig abgesagt hatte. Der Grund war sein

Beatrix Bräunig nahm bei der nächsten Sitzung am 24. März ihren Platz in der SPD-Fraktion ein, zuvor saß sie im Präsidium. Quelle: Prochnow

Gesundheitszustand, der eine Sitzungsleitung an diesem Tag nicht zuließ. Seine Stellvertreterin Beatrix Bräunig sah sich aufgrund der kurzfristigen Absage nicht in der Lage die Sitzung zu leiten angesichts der langen Tagesordnung, und Michael Heinze war telefonisch nicht zu erreichen. Auch er fiel krankheitsbedingt aus, wie sich später herausstellte. Die spontane Absage der Februarsitzung sorgte für heftige Kritik an der Kreistagsspitze. Klaus Becker wurde vorgeworfen, dass er laut Geschäftsordnung die Entscheidung zur Absage gar nicht hätte treffen können, Beatrix Bräunig geriet in die Schusslinie, weil sie sich mit der Aufgabe überfordert sah. Und dass Michael Heinze an jenem Tag spurlos verschwunden war, sorgte auch für laute Stimmen aus den Fraktionen, die Rücktritte aller drei Kommunalpolitiker forderten.

Beatrix Bräunig reagierte und verkündete vier Tage später ihren Rücktritt, Klaus Becker folgte zwei Wochen später mit einer Pressemitteilung, Michael Heinze hingegen sieht keinen Grund, seinen mit immerhin 450 Euro pro Monat Aufwandsentschädigung versehenen Posten aufzugeben. Er erklärte auf einer Sondersitzung des Kreistages am 24. Februar, dass er damals nicht wohl gefühlt und deshalb das Telefon nicht gehört habe.

Von Michael Prochnow