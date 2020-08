Märchenhaftes Mecklenburg: Sagen locken Urlauber in Städte

Grevesmühlen

Die Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern sollte vor zehn Jahren vor allem die ländlichen Regionen miteinander verbinden. Die Sagengestalten aus verschiedenen Städten und Orten sollten Urlauber animieren, MV tiefgründiger kennenzulernen.

Doch was ist zehn Jahre nach dem Startschuss von der Initiative noch geblieben? Wo wird die Sagen- und Märchenstraße noch mit Leben gefüllt? Das hängt sehr von den einzelnen Akteuren in den jeweiligen Städten ab.

Stadtrundgänge im Kostüm

Parchims Räuber Vieting ist seinem Gewerbe treu geblieben. Touristen aber verwöhnt er. Quelle: Repro

Vor allem dort, wo jemand in die Rolle einer Sagen- oder Märchenfigur schlüpft und im authentischen Kostüm Rundgänge anbietet, ist die Sagen- und Märchenstraße gut zu erkennen. „In Parchim gibt es Rundgänge mit dem Räuber Vieting, in Boizenburg zeigt die Kräuterhexe Gästen die Altstadt“, sagt Wolfgang Woitag, Vorsitzender des Vereins Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern. Er war selbst einige Jahre in die Rolle des Gadebuscher Trommlers geschlüpft und hatte so Werbung für die Stadt und das landesweite Projekt gemacht.

In Gadebusch gibt es inzwischen mehrere Märchenrundgänge, die unter anderem vom Gadebuscher Trommler, aber auch von anderen Märchenfiguren begleitet werden. In der Stadt sind goldene Federn in den Gehweg beziehungsweise in die Straße eingelassen. Ihnen kann man durch die Stadt folgen und Stationen zu verschiedenen Märchen besuchen. Auch Hexe Plaulina zeigt Gästen gerne Plau am See.

Schwerin ist ausgetreten

„Leider ist die Landeshauptstadt Schwerin wegen der 500 Euro Jahresbeitrag nicht mehr Mitglied der Sagen- und Märchenstraße“, bedauert Woitag. Immerhin war die Petermännchen-Gesellschaft der Landeshauptstadt Mitinitiator des Vereins. Dennoch hat er 21 Mitglieder, die mit ihren Sagen das Interesse von Urlaubern und auch von Einheimischen wecken.

Grevesmühlens Sagen in Mecksikon-App

So hat Grevesmühlen nicht nur die Piraten um Captain Flint zu bieten, sondern auch eine Reihe von Sagen aus der Stadt und der näheren Umgebung für die Reise- und Kultur-App Mecksikon von der Stiftung Mecklenburg zusammengetragen. In der App sind sie auch als Audiospur zum Anhören abrufbar. „Wir haben diese Geschichten im Heft ‚Märchen und Sagen von Grevesmühlen‘ gesammelt, das 2019 neu aufgelegt wurde“, sagt Dorina Reschke, Beauftragte fürs Stadtmarketing in Grevesmühlen.

Unter anderem „Der Wolf und die sieben Geißlein“ wurden schon bei der Kulturnacht in Grevesmühlen aufgeführt. Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Auch Kulturnacht im Zeichen der Märchen

„In dem Heft sind, wie auch über die Mecksikon-App, die Orte der einzelnen Sagen als Rundtour verbunden“, sagt sie. Dabei geht es dann um den „Schimmelreiter vom Tannenberg“ oder die Zwerge in Hamberge. Das Angebot werde immer wieder von Urlaubern, aber auch von Einheimischen genutzt, sagt Dorina Reschke, auch wenn es in Grevesmühlen keine Identifikationsfigur gibt. „Aber unsere Kulturnacht steht auch jedes Jahr in Verbindung mit Märchen und Sagen“, sagt sie. Außerdem wird dabei jedes Jahr ein witziges Märchen als Theater aufgeführt.

1823 erste Sagensammlung In Mecklenburg-Vorpommern wurden Geschichten vom Mittelalter an über Jahrhunderte weitererzählt, bevor sie 1823 erstmals von Friedrich Studemund aufgeschrieben wurden. Viele Forscher und Volkskundler, wie etwa Richard Wossidlo (1859–1939), bemühten sich fortan, die Geschichten für die Nachwelt zu erhalten. In den 1930er-Jahren endeten vorerst die Sagensammlungen.

In Rehna ist das alle zwei Jahre stattfindende Klosterfest eine große Veranstaltung, bei der es auch um die Märchen und Sagen geht. Lange war Burkhard Schmidt vom Klosterverein in die Rolle des Mönches Ernestus geschlüpft, der – eigentlich ein Räuber – in und um Rehna Gutes getan haben soll.

Viele Sagen mit gruseligem Kern

Die „Weiße Frau“ in Schönberg ist manchmal auch eine Losfee. Quelle: Jürgen Lenz

Da viele Sagen auch oft einen gruseligen Kern haben, ist es in Orten wie zum Beispiel in Schönberg auch ganz gut, dass die Figuren nicht allzu oft zum Leben erwachen. Die „Weiße Frau“ von Schönberg, die wegen einer gescheiterten Liebe spuken soll, taucht nur zum Stadtfest oder zum Museumsfest auf dem Bechelstorfer Schulzenhof auf.

Holzfiguren sind auch eine Attraktion

Für die ersten Mitglieder des Vereins Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern waren vor zehn Jahren auch Holzstatuen ihrer Sagenfiguren angefertigt worden. Sie stehen in den Orten an markanten Stellen. „Auf diese Figuren werde ich häufig angesprochen“, sagt Wolfgang Woitag. „Touristen fragen, wo sie stehen und was die Geschichten zu ihnen sind“, sagt er. Daher habe er auch vor etwa vier Jahren einen kleinen Reiseführer herausgebracht.

Die Weiße Frau von Schönberg, das Symbol der Sagen- und Märchenstraße, am Kalten Damm am Oberteich Quelle: Malte Behnk

Faltblätter in allen Mitgliedsorten

Faltblätter zur Sagen- und Märchenstraße Mecklenburg-Vorpommern gibt es in ihren Mitgliedsorten oder auf der Seite www.sagen-und-maerchenstrasse-mv.de. Dort sind auch alle Mitglieder aufgelistet und ihre Geschichte kurz erzählt. Neues Mitglied ist übrigens der Verein Soziokulturelles Bildungszentrum Neubrandenburg, der ein eigenes Märchenhaus betreibt.

Von Malte Behnk