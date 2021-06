Malerin aus Hanshagen über Corona und den Verlust der Inspiration

Hanshagen

Ein ganzes Jahr lang hatte sie keinen Besuch. Berichtet Lilian Bremer (84), gleich zu Anfang der Begegnung. Für einen Menschen in Bremers Alter kann ein Jahr kurz sein. In ihrem Fall, sagt sie, war es endlos lang.

Ein komplettes Jahr, in dem keine Menschen nach Hanshagen kamen, um die professionelle Malerin zu besuchen, – in ihrem Atelier und in der Galerie „Alte Molkerei“, die sie dort betreibt. Schuld daran war Corona, und das über weite Strecken verhängte Kontakt-Verbot.

Dabei unterhält sich Lilian Bremer so gern mit anderen Menschen. Sie hat auch Interessantes zu erzählen. Erinnert sich noch detailliert an die meisten Ereignisse ihres turbulenten Lebens, auch in ihrer Kindheit, die von der Flucht aus Ostpreußen geprägt war.

Die Einsamkeit ist eine alte Bekannte

Die Einsamkeit zog zwar nicht erst mit dem Corona-Virus in das Haus von Lilian Bremer ein, doch im vergangenen Jahr hat sie sich noch einmal potenziert. Vor 20 Jahren verstarb Bremers Mann. Der einzige Sohn verunglückte mit 29 Jahren. Nachkommen gibt es keine. Bisher sagt sie, gab ihr die Malerei immer die Kraft, alle dunklen Zeiten zu überstehen. Doch ausgerechnet in der Corona-Zeit versiegte plötzlich die Inspiration.

„Ich habe jetzt schon ewig keinen Pinsel mehr in der Hand gehabt.“, bekennt sie. „Ich hatte einfach keine Lust. Das ist sehr ungewöhnlich für mich und hat mich auch sehr bedrückt. Doch ändern konnte ich es nicht.“ Stattdessen habe sie dann oft in ihrem Garten gesessen, im vergangenen Sommer, und in die Natur geschaut. „Glücklicherweise“, sagt sie dann und lächelt, „liebe ich das Denken. Und zu denken gab es im vergangenen Jahr zumindest genug.“

Zu ihrer Unterhaltung hört sie meist Deutschlandfunk Kultur. „Auch da bekommt man den ganzen Tag über genug Anregung zum Denken.“ Und wenn mal nichts Interessantes von außen in ihrem Kopf anklopft, schweifen ihre Gedanken in die Erinnerungen ab.

Flucht nach Mecklenburg

Als Achtjährige kam Lilian Bremer nach Mecklenburg. Es war das Frühjahr 1945. Bremers Familie gehörte zu den Flüchtlingen aus Ostpreußen. Sie siedelten sich in Törber bei Rehna an. An die Kindheit in dem kleinen Dorf erinnert sich die Künstlerin gern. Die beiden alten Eichen im Törber Forst gleich neben dem Dorf, über die in letzter Zeit wieder öfter in der Öffentlichkeit gesprochen wird, sind keine Unbekannten für sie. Sie freut sich, dass es Menschen gibt, wie Winfried Schulze, den Berliner, der seit einigen Jahren in Börzow unweit des Forstes lebt, der sich gemeinsam mit Freunden um die Eichen kümmert.

Als Bremer Kind war, stand die ältere der beiden Eichen, die um die 600 Jahre alt gewesen sein soll, noch. Erst 1962 fällte sie der Sturm. Sie weiß noch, wie aufregend es war, in die alte Eiche einzutreten. „Das konnte man wirklich. Es gab da eine Lücke im Stamm. Es war eindrucksvoll in ihrem Inneren. Wir Kinder waren oft da drin.“

Atelier-Galerie „Alte Molkerei“ Lilian Bremer, Fritz-Reuter-Weg 1, 23936 Hanshagen, Telefon: 03 88 22 / 79 19 Bilderausstellung von mecklenburgischen Landschaften, Stillleben, Porträts in Öl, Aquarell und Pastell. Gespräche und Führungen auf Wunsch. Geöffnet ab Juli, immer sonntags von 11 bis 18 Uhr. Lilian Bremer ist Mitglied im Künstlerbund M-V.

Pfingsten an den Törber Eichen

Immer an Pfingsten, erzählt Bremer, trafen sich vor allen Dingen die Dorfleute aus Törber dort. Die jungen Mädchen machten sich schön, trugen die Haare offen. „Weil wir sie extra am Abend zuvor zu einem ganz besonders engen Zopf geflochten hatten, waren sie dann zur Feier des Tages besonders wellig.“, erzählt die Malerin.

Seit ein paar Wochen denkt Bremer darüber nach, ob sie nicht endlich einmal wieder zu den Eichen fahren sollte. Seit ihrer Kindheit hat sie sie nicht mehr besucht. Ob sie „die Dicke“, wie die noch stehende Eiche jetzt heißt, vielleicht malen sollte? „Vielleicht kommt, wenn ich sie sehe, meine Inspiration zurück?“

Bremer ist zwar nicht mehr gut zu Fuß, doch Auto fährt sie noch. Und vielleicht kann es für sie in ihrem fortgeschrittenen Alter auch eine kleine Ausnahmeregelung geben. Und sie darf den Waldweg mit ihrem Auto entlangfahren, bis in die Nähe der „Dicken“.

Kribbeln in den Fingern

Ein kleines bisschen gekribbelt habe es kürzlich einmal wieder in ihren Fingern, meint sie. Als sie sich einen Strauß mit Feldblumen pflückte, mit blauen Kornblumen drin. Doch auch die Hände und der Rücken wollen nicht mehr so, wie sie will. „Das spielt eben auch eine Rolle.“ Und dennoch, noch gibt sie die Hoffnung nicht auf, bald wieder an ihrer Staffelei zu stehen oder zu sitzen.

Ab Juli jedenfalls öffnet Lilian Bremer erst einmal wieder ihre Galerie „Alte Molkerei“ in Hanshagen. In der Hoffnung, dass bald wieder regelmäßig Besuch vorbeischaut.

Von Annett Meinke