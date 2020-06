Manege frei: So lebt die Zirkusfamilie Frank/Sperlich

Mühlen Eichsen

Ihr Wortschatz ist noch nicht so groß wie ihr Talent, sich zu verbiegen. Wie zum Beweis stützt sich Evangeline auf ihre kleinen Ärmchen, hebt ihren Windelpo, wirft die Beinchen hoch und macht einen eleganten Purzelbaum.

Mit zwei Jahren ist sie die Jüngste in der Zirkusfamilie Frank/Sperlich, die nach einer dreimonatigen Corona-Zwangspause endlich wieder ihr etwa 1500 Kilogramm schweres Zelt aufstellen durfte. Noch bis Sonntag steht es in Mühlen Eichsen. Vom 7. Juli bis 23. August gastiert der Zirkus in Boltenhagen, danach in Grevesmühlen.

Evangeline ist mit zwei Jahren die Jüngste in der Manege - hier mit Patrick Sperlich. Quelle: Jana Franke

Wohnwagen gemütlich und bequem

Noch eineinhalb Stunde bis zur Aufführung. Draußen sind es 30 Grad, im Zirkuswagen von Joschi Frank, seiner Frau Angelique und ihren Kindern Evangeline, Harry (3) und Felicia (7) ist es durch eine Klimaanlage angenehm kühl. Drei Bereiche gibt es: Wohnzimmer mit Küchenzeile, ein schick gefliestes Wannenbad und ein Schlafzimmer. „Wir wohnen 365 Tage im Jahr hier, da muss es gemütlich und bequem sein“, erklärt Joschi Frank, der den Zirkus vor drei Jahren von seinem Vater Helmuth übernahm und ihn gemeinsam mit seinem Schwager Patrick Sperlich in vierter Generation führt.

Vor dem Zirkuswagen steht ein weiterer. Der wird bald das Schlafgemach von Felicia und Harry, da die 36 Quadratmeter für fünf Personen auf Dauer dann doch zu eng werden. Ein Leben ohne Zirkus? Nein, das kann sich Joschi Frank nicht vorstellen. Keiner der Mitreisenden kann das.

Joschi Frank mit seiner Frau Angelique und den Kinder Evangeline (2), Felicia (7) und Harry (3). Quelle: Jana Franke

Zwölf Erwachsene und sieben Kinder zählen zur Familie. Einige haben eingeheiratet, so wie Angelique Frank, deren Familie sich in Österreich mit dem Zirkus Frankello einen Namen gemacht hat. Auch Patrick Sperlich stammt aus einer Schaustellerfamilie. Eine Ausnahme bildet Flaviu Anghel. Der 22-Jährige siedelte mit seiner Familie vor acht Jahren von Rumänien nach Deutschland um. Mit einem Zeltverleih verdienten sie ihr Geld. So lernte er Romina Frank (30), die Schwester von Joschi Frank, kennen und lieben und gehört seit Februar mit zur Familie. Als Requisiteur macht er sich nützlich, soll aber bald als Artist in der Manege stehen. Mitgehangen, mitgefangen.

Zwangspause in Corona-Zeiten war hart

Die vergangenen Monate waren hart, erzählt Patrick Sperlich. „In der Zwangspause mussten wir von unseren Ersparnissen leben“, sagt er. Zwar habe es eine Corona-Soforthilfe gegeben, aber die hat für die laufenden Kosten wie Tierfutter und die jährlich vierstellige Versicherungssumme gerade so gereicht. Von Haustür zu Haustür gehen und betteln, das wollen sie aber nicht, betont Joschi Frank.

Manjana (18) schminkt ihre Cousine Marylou (11). Quelle: Jana Franke

Mehrere Wohnwagen stehen auf dem Platz in Mühlen Eichsen. Vor einem sitzen Marylou Sperlich und ihre Cousine Manjana (18). Die hat sich gerade eine Stunde lang geschminkt und trägt nun Lidschatten bei Marylou auf. In Corona-Zeiten fiel auch für die Elfjährige die Schule aus. Zieht die Familie von Ort zu Ort, wechseln auch Lehrer und Schüler. Das macht ihr nichts aus. Ihre Stammschule ist in Wittenburg, weil dort das Winterquartier der Familie ist. Nach mehreren Wochen Homeschooling freut sie sich sehr, nun wieder in der Manege zu stehen. „Seit sieben Jahren darf ich mitmachen“, erzählt sie. Einen anderen Beruf kann sie sich nicht vorstellen.

Anzahl der Tiere aus Kostengründen reduziert

Die Zeit rennt und mit ihr der Schweiß. Im Zirkuszelt ist es warm. Dort werden die letzten Vorbereitungen getroffen. Im Tierzelt kümmern sich Flaviu Anghel, Gino Huppertz (22) und Daniel Sperlich (22) um die sechs Ponys und die zwei Pferde. Die werden mit Heu und Wasser verwöhnt. Regelmäßig kontrolliert das Veterinäramt, ob die Tiere vernünftig gehalten werden – gern auch mal unangekündigt. Hier ist ein Zirkus, der verhältnismäßig wenig Tiere hat. Das war aber schon anders: 30 Pferde, Lamas, Kamele, Esel. „Mein Opa war ein Tierfreund“, sagt Joschi Frank lächelnd. Auch er liebt die Tiere – wie alle anderen in der Familie. Aber die sind mit Geld verbunden und somit ist die Anzahl deutlich reduziert worden.

Heu und Wasser für die Pferde. Flaviu Anghel (22, r.) ist neu in der Familie. Quelle: Jana Franke

Zurück im Wohnwagen von Joschi Frank. Im Hintergrund läuft „Die Eiskönigin 2“. Aber wirklich einen Blick haben Evangeline und ihre Geschwister nicht mehr dafür. Hier wird ein Spagat gemacht, da eine Brücke oder ein Handstand. Die ersten Gäste betreten das Gelände. Marie (8) ist mit ihren Großeltern Margot und Günter Koberstein aus Bobitz gekommen. Oma und Opa waren schon ewig nicht mehr im Zirkus, erzählen sie. Mit Popcorn geht es in die letzte der sechs Sitzreihen. Mit ausreichend Abstand haben alle Gäste Platz genommen. Joschi Frank greift hinter dem Artisteneingang zur Trompete. Mit dieser und einem Schlagzeug sorgt er für Livemusik. Vorhang auf, Manege frei. Das lässt sich auch Evangeline mit ihrem Windelpo nicht zweimal sagen.

Zur Galerie Der Zirkus Frank/Sperlich aus Wittenburg wird in vierter Generation von Joschi Frank und seinem Schwager Patrick Sperlich geführt. Bis Sonntag gastiert er in Mühlen Eichsen, dann geht es nach Boltenhagen.

Von Jana Franke