Grevesmühlen

In der vergangenen Woche ist ein Mann bei Testorf-Steinfort (Nordwestmecklenburg) ins Eis eingebrochen. Nach OZ-Informationen betrat er die Eisfläche eines Teiches, nachdem sein Hund darin eingebrochen war. Mit einer Leiter arbeitete er sich bis zu dem Tier vor, bevor er selbst einbrach. Der Mann hatte Glück – er konnte sich aus eigener Kraft zurück ans Ufer kämpfen. Dennoch begab er sich in eine lebensgefährliche Situation, was die Aussagen von Notarzt Dr. Robert Metz vom Deutschen Roten Kreuz Nordwestmecklenburg verdeutlichen.

„Gerät der Körper erst einmal ins kalte Wasser, beginnt er sofort auszukühlen. Die Folgen einer Unterkühlung können je nach Schweregrad Kammerflimmern, Bewusstseinsstörungen oder auch Herzstillstand sein“, erklärt der Mediziner. Wie viel Zeit einem Menschen im eisigen Wasser bleibt, hänge von seinem Alter sowie den Vorerkrankungen oder auch dem Fettanteil ab.

Anzeige

Rettung in letzter Sekunde durch Erste Hilfe

Obwohl in dem eiskalten Wasser jede Sekunde zählt, sollte ein Laie von einer gefährlichen Rettungsaktion absehen. Zumindest dann, wenn er dafür selbst das Eis betreten müsste. Viel wichtiger ist es, den Notruf zu wählen, sagt auch der Einsatzleiter der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen, Steve Klemkow: „Wir fahren entweder mit einem Boot vor oder retten denjenigen mit einer Leiter aus dem Wasser.“ Mit Hilfe einer Steckleiter könne die Einsatzkraft sich zur Einbruchstelle vorarbeiten.

Gelingt es einem Passanten dennoch, den Eingebrochenen aus dem Eis zu ziehen, sollte sofort Erste Hilfe geleistet werden, sagt der Notarzt Robert Metz. Dies müsse je nach dem Zustand des Menschen unterschiedlich aussehen. Eine Unterkühlung beginnt ab einer Körpertemperatur unter 35 Grad Celsius. Betroffene in diesem Stadium zittern, sind aufgeregt, haben eine blasse Haut und blaue Lippen. Hier sei es wichtig, dass der Patient in Bewegung bleibt. Tanzen, springen, Hampelmann machen – alles ist empfehlenswert, sagt der Arzt.

Körpertemperatur kann bis unter 25 Grad sinken

Zwischen 32 und 28 Grad Celsius werden die Atmung und der Puls langsamer, die Haut verfärbt sich blau-grau. Jetzt solle man sich nicht mehr bewegen oder bewegt werden. Denn das Blut werde vom Körper so verteilt, dass es im Rumpf bleibt. Durch diesen Mechanismus werden die inneren Organe geschützt und wichtige Funktionen erhalten. Bei Bewegungen würde das kalte Blut aus den Armen und Beinen in das Zentrum des Körpers geführt werden. Die Folge: Der Körper kühlt noch schneller aus. Herzrhythmusstörungen, aber auch Nierenschäden und Bewusstseinsstörungen können die Folge sein.

Bei einer Körpertemperatur von unter 25 Grad Celsius spricht der Arzt von scheintot. Die Patienten haben in diesem schwersten Stadium kaum wahrnehmbare Körperfunktionen. Doch selbst wenn ein Patient leblos aus dem Eis geholt wird, ist der Mensch noch nicht verloren, so Robert Metz: „Es muss mit der Herzdruckmassage sowie der Mund-zu-Mund-Beatmung begonnen werden“, sagt er. Der Mensch wirke zwar tot, doch dies sei nicht unumkehrbar. Als Ersthelfer könne man so das Leben retten.

Keine Kontrolle durch die Stadt

Aufgrund der hohen Gefahr empfehlen die Experten, das Eis nicht zu betreten. Auch das Ordnungsamt wird die Seen nicht freigeben, wie Grevesmühlens Sprecherin Tina-Sophie Schulz verrät: „Wir haben in der Region keine öffentlich zugänglichen Badestellen und somit auch keine Eisflächen, die vom Ordnungsamt kontrolliert oder freigegeben werden.“

Thea Daute (5) genießt den Winter mit ihren neuen Schlittschuhen. Dazu nutzt sie die Parkfläche an der B 105. Quelle: Jana Franke

Dennoch sehnen sich die Menschen in der Region nach einer geeigneten Fläche zum Schlittschuhfahren. Wer wirklich auf Nummer sicher gehen möchte, der hält nach großen Pfützen und Tümpeln auf den Äckern und Wiesen in der Region Ausschau. Eine geeignete Fläche findet sich beispielsweise am Hähncheneck an der Bundesstraße 105 auf dem alten Parkplatz. Auch schräg gegenüber vom Bahnhof in Plüschow soll sich eine große Eisfläche befinden. Fündig wird auch, wer zwischen Neu Degtow und Degtow auf dem Acker sucht.

Von Lena-Marie Walter