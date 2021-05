Grevesmühlen

Es ist ein trauriges Szenario, das sich immer wieder ereignet. Menschen, die in einem Mehrfamilienhaus leben, bemerken seltsame Gerüche, die aus der Wohnung eines Nachbarn oder einer Nachbarin zu kommen scheinen. Oft geht es um die Wohnung älterer Menschen, die dort allein leben, nur selten Besuch bekommen und entweder gar keine Verwandten mehr haben oder lediglich Verwandte, die sich nicht um sie kümmern wollen oder können.

So erging es vor Kurzem den Bewohnern eines Mehrfamilienhauses am Ploggenseering in Grevesmühlen. Den direkten Nachbarn eines älteren Mannes war zunächst aufgefallen, dass er schon länger nicht mehr zu sehen war. Er reagierte auch nicht auf das Klingeln an seiner Wohnungstür. Der Mann sollte wohl noch eine Schwester haben, zu der er aber auch nur selten Kontakt zu haben schien. Als die Gerüche auftraten, berieten sich die Nachbarn und beschlossen, bei der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft Grevesmühlen (Wobag), die diese Wohnungen vermietet, anzurufen.

„Person hinter Tür“

„Die Wobag reagierte und schickte jemanden vorbei“, erzählt Melanie Kaphengst. Die 43-jährige Verkäuferin, die seit vier Jahren in dem Haus wohnt, war eine der direkten Nachbarn des älteren Mannes. Dem Wobag-Mitarbeiter gelang es nicht, mit einem Zweitschlüssel die Wohnungstür zu öffnen. Der Schlüssel des Mieters steckte von innen in der Tür. Polizei und Feuerwehr mussten gerufen werden.

Die Rettungskräfte trafen ein, die Freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen und Polizeibeamte. Die Feuerwehr öffnete die Wohnungstür des Vermissten. Die Ahnung der Nachbarn bestätigte sich. Der ältere Herr lag tot in seiner Wohnung. Ein trauriges Schicksal.

Doch für die Nachbarn des Verstorbenen kam an diesem Vormittag noch etwas anderes Bedrückendes hinzu. „Was nach Eintreffen der Rettungskräfte folgte, war sehr ernüchternd und kann wohl als kafkaesk bezeichnet werden“, sagt Melanie Kaphengst. „Vor dem Haus drei Einsatzwagen der Feuerwehr, der Hausflur füllte sich mit Leuten, eine nicht geringe Anzahl von unbeschäftigten Feuerwehrleuten stand draußen neben den Autos herum, lachte und amüsierte sich offenbar köstlich bei diesem Einsatz. Das gesamte Spektakel hinterließ den Eindruck einer Parade und nicht den eines wichtigen Einsatzes.“ Darüber war die Mieterin so entsetzt, dass sie sich an die Öffentlichkeit wandte. Denn nicht nur sie stellte sich die Frage: Warum reagieren Retter in solchen Situationen scheinbar empathielos?

Ehrenamt mit Anforderungen

Was Zeugen in solchen Ausnahmesituationen als seltsam empfinden, ist für die Rettungskräfte eine Art Schutzschild. Steve Klemkow, Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Grevesmühlen, äußert sein Bedauern darüber, dass bei den Nachbarn des Verstorbenen der Eindruck entstanden sei, dass die Kameraden der Feuerwehr den Einsatz nicht ernst genommen hätten. „Dem ist nicht so.“ Immer wieder werde die Feuerwehr zu problematischen Einsätzen gerufen, in denen Menschen nur noch tot geborgen werden können. Ein Scherz oder ein Lachen, so Klemkow, sei manchmal vielleicht auch ein Versuch, die Situation zu bewältigen. „Wenn wir das jedes Mal zu nah an uns heranlassen und jeden Toten mit nach Hause nehmen“, sagt Klemkow, „könnten wir unser Ehrenamt als Feuerwehrleute auf Dauer nicht ausüben.“

Das versteht Melanie Kaphengst zwar in gewisser Weise. Dennoch findet sie, dass im Angesicht des Todes Respekt und Ruhe angebracht seien, gerade in so einem traurigen Fall. „Da ist ein alter Mann gestorben. Allein und unbemerkt.“

Dass die Feuerwehr mit einem ganzen Löschzug ausrücken musste, erklärt Wehrführer Klemkow so: „Von der Leitstelle erfahren wir nur: ‚Person hinter Tür‘. Mehr nicht.“ Erst einmal mit nur einem Auto hinfahren und schauen und dann, wenn nötig, mehr Personal und Technik nachordern gehe nicht, so Klemkow. „Manchmal leben die Menschen noch und liegen direkt hinter der Tür, in die wir dann nicht reinkommen. Dann müssen Drehleitern zum Einsatz kommen und manchmal auch noch andere Technik. Aus diesem Grund rücken wir immer im Zug aus.“

Von Annett Meinke