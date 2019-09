Schönberg

Das Marais-Consort aus Buxtehude gibt ein Konzert im Schönberger Musiksommer. Das international erfolgreiche Ensemble spielt am Dienstag, dem 10. September, ab 20 Uhr in der Sankt-Laurentius-Kirche Werke von William Brade (1560–1630). Es musizieren: Brian Franklin, Hermann Hickethier, Katharina Holzhey, Irene Klein, Hans-Georg Kramer (Viola da Gamba) und Ingelore Schubert (Cembalo).

Die Organisatoren des Schönberger Musiksommers erklären: „Haben wir zuvor im Ausschwärmkonzert das klassische Streichquartett erlebt und Andreas Voss mit der Geschichte des Violoncellos, wenden wir uns im letzten der regulären Dienstagskonzerte der Viola da Gamba zu.“ Wie das Cello fand die Gambe sowohl als Solo- wie auch als Ensembleinstrument breite Verwendung und war vom musikalischen Alltagsgebrauch bis hin zu den Höhen virtuoser Soli vor allem vom 16. bis zum Beginn des 18. Jahrhundert eine bestimmende Größe. Nun hört das Publikum des Schönberger Musiksommers in der erlesenen Akustik der Sankt-Laurentius-Kirche gleich fünf Gamben in allen Lagen von Bass bis Sopran.

Musiker wollen das Unverfälschte

Das Marais-Consort war und ist auf zahlreichen nationalen und internationalen Festivals und Konzertreihen präsent: Swedish Baroque Festival, Copenhagen Summer Festival, Alte Musik Sankt Gallen, Orgelkunstfestival Tirol, Concentus Moraviae Brno, Festival Asolo Venedig, Internationales Musikfestival Naestved, Schlosskonzerte Linz und viele mehr. Die Musiker erläutern ihre Motivation: „Wir möchten unsere Freude an den kulturellen Schätzen von Renaissance und Barock zum Erlebnis werden lassen.“ Es gehe ihnen um die starke Wirkung des unverfälscht Ursprünglichen. Verschiedenste Quellen sind immer wieder Basis für Experimente und neue Erkenntnisse der Gruppe. Dazu gehört die Wahl der Instrumente: Die Musiker verwenden Kopien von italienischen Instrumenten der Spätrenaissance, die in enger Zusammenarbeit mit dem Geigenbauer Christian Brosse entstehen.

„Mozart der Spätrenaissance “

Der junge Virtuose William Brade, dessen Musik in Schönberg zu hören sein wird, kam 1590 mit englischen Komödianten nach Hamburg. Seine erfolgreiche Karriere führte ihn an den Hof Christians IV. nach Kopenhagen, wo er John Dowland und Samuel Scheidt kennenlernte. Kapellen in Berlin, Bückeburg, Hamburg, Halle und Güstrow waren weitere Stationen auf dem Wege des mittlerweile zum gefragten Virtuosen und Starkomponisten avancierten Brade. Am Gottorfer Hof fand der Künstler mit der dortigen Hofkapelle ein musikalisches Umfeld, das ihn zu kompositorischen Höchstleistungen brachte. Dort wurde William Brade zum „Mozart der Spätrenaissance.“ Die charakterliche Ähnlichkeit der beiden Musiker drückt sich in ihren Kompositionen aus: Ihr genialer Einfallsreichtum führte zu Melodien, die der Hörer spontan im Gedächtnis behält.

Eintrittskarten für das Konzert des Marais-Consorts in Schönberg kosten 10 Euro, Förderkarten 15 Euro. Zu haben sind sie im Vorverkauf und an der Abendkasse, die um 19.30 Uhr öffnet. Kinder bis 14 Jahre genießen freien Eintritt.

Von Jürgen Lenz