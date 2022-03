Proseken

Marei Glüer hat einen schönen Arbeitsplatz: ein großes Haus mit weitläufigem Garten. Hier lässt es sich aushalten. Doch viel Zeit, das zu genießen, hat die 33-Jährige im Moment nicht. Denn sie ist die Neue auf dem idyllischen Anwesen der Kirchengemeinde Proseken-Hohenkirchen. Als Pastorin betreut sie jetzt rund 700 Gläubige in der Region. Da es ihre erste Pfarrstelle ist, gibt es einiges zu tun: Gottesdienste organisieren, Arbeitsabläufe kennenlernen und mit den Menschen ins Gespräch kommen.

Arbeitsalltag kennenlernen

Zwischendurch stellt sich Marei Glüer immer wieder dieselbe Frage. Warum kommen kaum junge Leute in die Kirche? Wie kann es gelingen, das zu ändern? „Einen Plan habe ich noch nicht“, gesteht sie. Doch es gebe viele Schnittpunkte: Zum Beispiel möchte die Kirche junge Familien entlasten und legt Wert auf Umweltschutz. Hieran könne man langfristig anknüpfen.

Doch in den nächsten Wochen muss die Pastorin erst einmal in den neuen Arbeitsalltag hineinfinden. Auf den werden Theologen in einer praktischen Ausbildung, dem sogenannten Vikariat, vorbereitet. Zweieinhalb Jahre dauert das. Doch: „In meiner Zeit hat wegen der Corona-Pandemie kein lebendiges Gemeindeleben stattgefunden“, bedauert Marei Glüer. Viele Gesprächskreise, Erntedankfeste, Adventsmärkte und Musikveranstaltungen seien ausgefallen. Aber die gehören genauso zu ihrem Berufsalltag wie Taufen, Beerdigungen und Hochzeiten. Aber das Team in der Kirchengemeinde stimmt. „Ich bin in ein gut funktionierendes System gekommen“, freut sich die Pastorin und lobt die Unterstützung ihrer Mitarbeiter und ehrenamtlichen Helfer.

Praktische Ausbildung in Wismar

Bevor sie nach Proseken gekommen ist, hat Marei Glüer ihr Vikariat in Wismar absolviert. Zuhause ist sie in Neukloster. Dort lebt sie mit ihrem Mann und den zwei gemeinsamen Kindern. Kennengelernt hat sich das Paar beim Theologiestudium in Leipzig. Paul-Friedrich Glüer arbeitet bereits seit einigen Jahren als Pastor in Neukloster. Ein Umzug ins schöne Pfarrhaus nach Proseken ist deshalb nicht geplant. „Umso glücklicher bin ich, dass in der Nähe eine Stelle frei geworden ist“, betont Marei Glüer.

Schon seit der Jugend spielt die Kirche eine wichtige Rolle in ihrem Leben. „Es war ein stabiles Netz, eine Zuflucht, um dem Stress zu entfliehen“, erinnert sie sich. Ihr Vater ist Pastor in der evangelisch-methodistischen Kirche. Mit der ist sie in Thüringen aufgewachsen. Nun arbeitet sie für eine evangelisch-lutherische Kirchengemeinde. „Der Glaube unterscheidet sich aber kaum“, erklärt Marei Glüer. Beide Institutionen widmen sich der reformatorischen Theologie, dem missionarischen Engagement, Menschen für ein Leben im Glauben an Jesus Christus zu gewinnen, und der Seelsorge.

Gottesdienste in zwei Kirchen

Auch Marei Glüer möchte für Menschen da sein, die jemanden zum Zuhören brauchen oder Projekte anstoßen möchten. Dafür können auch ihre Sprechzeiten genutzt werden – immer donnerstags von 10 bis 12 Uhr im Pfarrhaus Proseken. Die Kirche im Ort ist nicht die einzige, in der sie Gottesdienste abhält. Auch nach Hohenkirchen lädt sie sonntags um 10 Uhr ein. „Die Sonntagsgottesdienste finden immer abwechselnd an beiden Orten statt“, sagt sie. Der Kontakt zur Wismarer Kirche wird bleiben. „Die Arbeit mit den Konfirmanden läuft gemeinsam“, berichtet Marei Glüer. Drei Jahre ist sie jetzt erst einmal in einer Art Probezeit in der Gemeinde – eine Zeit, auf die sie sich sehr freut.

Von Kerstin Schröder