„Ich bin etwas aufgeregt“, gibt Sandra Genz zu und lacht. Sie ist in der 23. Schwangerschaftswoche und freut sich auf Kind Nr. 4. Der Bauch ist so wunderbar rund, wie eine Babymurmel sein darf. Marienn Pyko schmunzelt und nickt: „Ich bin auch immer aufgeregt. Jeder Bauch und jede Mama ist anders...“

Malen mit Theaterschminke

Die Wismarerin Marienn Pyko (41) hat eine ungewöhnliche Leidenschaft. Sie bemalt Babybäuche – die kugelrunden Bäuche von Schwangeren. Mit wenigen Strichen und einem Kajalstift, mit dem sonst die Augen geschminkt werden, entsteht die Skizze auf dem Bauch. Sandra Genz hatte sich Mickey Maus als Baby gewünscht. Mit einem blauen Strampler. Es könnte also sein, dass nach drei Mädchen ein Junge kommt.

Eine kugelrunde Melone, das Krümelmonster mit Windeln, der kleine Prinz – der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Zusammen mit den werdenden Mamis bespricht Marienn Pyko, was gemalt wird.

Die Frauen kommen ins Gespräch. Einmal, lange ist’s her, so erzählt die Babybauchmalerin, hat sie aus Versehen einen wasserfesten Kajalstift genommen. 14 Tage hielt die Skizze auf der Haut, trotz Duschen, Seife, Cremes, Peeling und Co. „Die Ärzte staunten beim Kaiserschnitt...“ Ansonsten nimmt sie die Profischminke, die auch im Film und Theater genutzt wird – sauteuer, aber unbedenklich für die Haut.

Schwangerschaft zelebrieren

Die Schwester ist schuld daran, dass Marienn Pykos Leinwände atmen, zappeln und auch mal in Richtung des Pinsels treten – je nachdem, wie weit die Schwangerschaft schon fortgeschritten ist. „Die zweite Schwangerschaft wollten wir so richtig zelebrieren“, erzählt sie über den damaligen Babybauch ihrer Schwester Antje Neizel. Die wollte keinen Gipsabdruck oder ähnliches, was sonst oft als Erinnerung an diese besondere Zeit gemacht wird. Gemalt hat Marienn Pyko schon immer gerne und gut, dann fehlte mit den eigenen Kindern die Zeit.

Mit der schwesterlichen Murmel hat sie zur Wassermalfarbe und Tusche gegriffen und drauf los gemalt. Das machte Spaß, tat den Schwestern und dem Babybauch gut und sah auch noch witzig aus, auch wenn die Farben eben noch nicht das Wahre waren – sie bröckelten beim Trocknen. Kein Vergleich zur professionellen Theaterschminke aus dem Fachhandel!

Jeden Tag ein Bild

Der Babybauch der Schwester wuchs weiter, wie sich das gehört, Marienn Pyko malte weiter. „In der letzten Woche vor dem Termin haben wir jeden Tag gemalt – ich hatte noch so viele Ideen im Kopf und die Zeit wurde knapper“, lacht Marienn Pyko. „Wir haben sooo viel gelacht“, zeigt sie das Foto, als der Kugelbauch zum grünen Monster wurde. Beim Lachen wackelte der Bauch und entsprechend auch das Monster mit... Die Fotos von der kugelrunden Kunst landeten auf Instagram und begeistern dort die Menschen.

Und als die Schwester „einfach so aufhörte, schwanger zu sein“, fand Marienn Pyko im Freundeskreis dankbare Babybauchträgerinnen. Sogar zwei Männer haben sich selbige rasiert und mit riesigen Bierkrügen und dem überschäumenden Getränk bemalen lassen – Bier- statt Babybauch. Motiviert von der Schwester, meldete Marienn Pyko die Babybauchmalerei als Nebengewerbe an. Im Hauptberuf ist sie Augenoptikerin in einem großen Unternehmen.

Schwester Antje half auch mit der Facebookseite („Kugelbunt-Bodypainting“). Die Anfragen kamen dann nicht mehr nur aus dem Familien- und Freundeskreis. Zu „Babypartys“ ist die Babybauchmalerin mitunter die Überraschung und malt dann live vor Ort.

Das kleine große Wunder

Marienn Pyko hat einige Babybäuche so in der Zeit bemalt. Als sie selbst im Wartezimmer beim Frauenarzt zum jährlichen Routinecheck saß, nutzte sie die Zeit für eine Skizze. Die schickte sie der nächsten Kundin per Smartphone. Das „Pling“ bei der Schwangeren gegenüber sorgte für viel Gelächter (und später ein schönes Bild auf dem Bauch).

Marienn Pyko bespricht mit ihren Kundinnen, was sie sich wünschen, fertigt dann Entwürfe an, bevor der Bauch bemalt wird. Denn da muss fast jeder Strich sitzen. Eineinhalb, zwei Stunden dauert es, bis der Bauch kugelbunt ist – je nach Motiv. Die Schwangere sitzt in der Zeit bequem oder kann auch mal stehen, je nach Befinden. Und sie kommen ins Gespräch über das kleine große Wunder, das die Streicheleinheiten mit den Pinseln und die Aufmerksamkeit auch genießt. Die Kunst ist nur temporär – die Erinnerungsfotos bleiben länger.

Und Marienn Pyko malt weiter: schminkt ungewöhnliche Halloween- oder lustige Kinderpartygesichter und hat schon ein komplettes sexy Outfit auf das ganz nackte Modell gemalt. „Gerade da würde ich gerne mehr machen, wenn ich Modelle finde...“, erzählt sie. Ideen hat sie viele! Auf ihrer Facebookseite und unter Instagram („froileinpyko“) gibt es jeweils Bilder und weitere Kontaktmöglichkeiten.

Von Nicole Hollatz