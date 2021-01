Grevesmühlen

Die Spatzen pfiffen es bereits von den Dächern. Jetzt ist es offiziell: Marktkauf Korzak in der Klützer Straße 57 in Grevesmühlen baut um. Start ist bereits in wenigen Tagen.

Die Pläne für einen Umbau bestehen schon seit längerem. Grund ist vor allem die gestiegene Nachfrage nach Bioprodukten und veganen Artikeln. Beides ist seit vielen Jahren zwar Teil des umfangreichen Sortimentes mit insgesamt 44 000 Artikeln, von denen 80 Prozent zu den Lebensmitteln gehören und der andere Teil in die Kategorie der sogenannten Non-Food-Artikel fällt. Aber es reichte irgendwann nicht mehr aus, um all die Kundenwünsche auf diesem Gebiet zu erfüllen.

Mehr Bio-Produkte und vegane Waren

Deshalb jetzt der Umbau und die damit verbundene Neuordnung bei Marktkauf Korzak. Knapp 200 Quadratmeter der 3500 Quadratmeter großen Fläche des Marktes werden künftig mit Bio- und veganen Waren bestückt. Die Anzahl der Produkte, aus denen die Kunden dann aus diesem Bereich wählen können, erhöht sich damit um ein Vielfaches.

Gleiches gilt für alle, die hier gerne frisches Obst und Gemüse kaufen bzw. sich ihre eigene kleine Dessertschale zusammenstellen. Auch dieses Angebot wird deutlich erweitert, die Fläche dazu von jetzt 250 Quadratmeter auf fast das Doppelte vergrößert.

Breites Warensortiment bleibt bestehen

Wie letztlich alles neu gestellt und geordnet wird, da sollen sich die Kunden einfach mal überraschen lassen. „Wir wollen ja noch nicht alles verraten“, meint Katrin Sonnenberg, Tochter von Inhaber Norbert Korzak. Am breiten Sortiment an Waren soll sich indes nichts ändern.

So wie jetzt wird man auch nach dem Umbau Haushaltswaren, wie beispielsweise Artikel zum Kochen und Backen, oder Glas- und Porzellanware bekommen. Haushaltsgeräte und Elektrokleingeräte sind weitere Produkte, für die niemand in eine größere Stadt fahren muss. Es sei denn, er sucht etwas Spezielles, was er nur in einem Fachmarkt bekommt.

Marktkauf öffnet schon um 7 Uhr

„Letzter Einkaufstag ist der 15. Januar“, sagt Norbert Korzak. Danach werden die Regale ausgeräumt, der Umbau erfolgt und im Anschluss wird wieder eingeräumt. Das muss alles sehr zügig geschehen. Das bezieht sich nicht nur auf die zwölf am Bau beteiligten Firmen, sondern auch auf die 75 bei Marktkauf Korzak beschäftigten Mitarbeiter. Denn Eile ist ebenso beim Aus- und Einräumen in jedem Fall geboten.

Schon für den 3. Februar ist die Neueröffnung geplant. Zwar wird es dann einige besondere Angebote geben, auf eine große Feier wird aber aufgrund der immer noch herrschenden Corona-Pandemie und ihrer Einschränkungen bewusst verzichtet. Was für die Kunden nach dem Umbau unter anderem noch neu sein wird: Ein anderer Bäcker bietet seine Waren an. Außerdem hat Marktkauf Korzak dann von Montag bis Samstag von 7 bis 20 Uhr und damit eine Stunde mehr als jetzt geöffnet.

Nicht betroffen von der Umbaumaßnahme ist der 500 Quadratmeter große Getränkemarkt von Marktkauf Korzak. Er bleibt während der gesamten Phase der Maßnahme geöffnet.

Von Dirk Hoffmann