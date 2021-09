Marode Straßen: Warum Grevesmühlens Bürgermeister Reformen fordert

Grevesmühlen

Lars Prahler, seit 2016 Bürgermeister der Stadt Grevesmühlen und zuvor Bauamtsleiter der Kommune, hatte vor dem Schritt gewarnt. Der Wegfall der Straßenausbaubeiträge würde die Städte und Gemeinde vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Die Reform, die die Eigentümer von Grundstücke inzwischen davor bewahrt, finanziell an kostspieligen Straßensanierungen beteiligt zu werden, war durch die Stadt Grevesmühlen stellvertretend für alle anderen Kommunen im Land, noch einmal juristisch angezweifelt worden. Doch am Ende hatte das Landesverfassungsgericht die Klage aus Nordwestmecklenburg abgeschmettert. Weil nun de Anlieger nicht mehr zahlen, verteilt das Land rund 25 Millionen Euro pro Jahr an die Kommunen, um den Wegfall zu kompensieren. Das Geld stammt aus der Anhebung der Grunderwerbssteuer um ein Prozent. Beziehungsweise ist das ein Teil davon, denn laut Prahler habe das Land durch diese Steueranhebung 2020 insgesamt 45 Millionen Euro mehr eingenommen, aber nur 25 Millionen landeten bei den Kommunen.

Steuern rauf oder Investitionen runter

Für Lars Prahler ist ohnehin nur eine Umverlegung der Kosten. Denn nun würden nicht mehr die Anlieger die Straßensanierung bezahlen, sondern alle, die ein Grundstück kaufen. Ganz egal wie die Straße vor ihrer Haustür aussieht. Und für Städte wie Grevesmühlen ist es eine Frage der Abwägung, wenn es um die Erneuerung maroder Straßen geht: „Kommunale Steuern hoch oder Investitionsprogramm im Straßenausbau runterfahren. Vor diesem Hintergrund ist überhaupt nicht nachvollziehbar, warum uns das Land nicht wenigstens die zusätzlichen Einnahmen aus der Erhöhung der Grunderwerbssteuer in voller Höhe zur Verfügung stellt. Diese Steuermittel gehören in den kommunalen Straßenbau investiert!“

Von Michael Prochnow