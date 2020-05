Marsch, Polka und Walzer für Senioren in Grevesmühlen

Grevesmühlen

Überraschung in der DRK-Wohnanlage Am Tannenberg in Grevesmühlen: Am Mittwochvormittag reiste die Egerländer Blasbesetzung des Landespolizeiorchesters an und gab Bewohnern und Mitarbeitern ein einstündiges Konzert. Marsch, Polka, Walzer – instrumental und gesanglich – heiterten die Zuschauer in Corona-Zeiten auf. Hier und da floss in Erinnerung an heimische Volkslieder bei dem einen oder anderen Senior sogar eine Träne.

Die Egerländer Blasbesetzung um Daniel Zehe hat sich auf traditionelle Blasmusik spezialisiert. Gemeinsam mit dem Gesangsduo Kathrin Lievré und Peter Penske nahmen die sieben Musiker die Senioren mit auf eine Reise ins Egerland und nach Böhmen. „Die Anfrage kam vom DRK und wir freuen uns, dass die Senioren mit uns mal etwas anderes erleben durften“, sagte Daniel Zehe. Für die DRK-Mitarbeiterin Madlen Timm gab es sogar noch ein Extra-Ständchen. Sie wurde vor einigen Tagen 34 Jahre alt.

Von Jana Franke