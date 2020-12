Grevesmühlen/Schönberg/Klütz

Während die Landesregierung Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen fordert, zeigt sich nun, dass es mit der Umsetzung vor allem in den kleineren Kommunen erhebliche Probleme gibt. Denn was ist eigentlich ein öffentlicher Platz? In Nordwestmecklenburg hat die Kreisverwaltung Abfragen bei den Kommunen gestartet, welche Bereiche dafür in Fragen können würden. Die Resonanz ist überschaubar.

Grevesmühlen zum Beispiel habe nach Angaben von Bürgermeister Lars Prahler gemeldet, dass es keine Straßen und Plätze gebe, die aus Sicht der Stadtverwaltung unter diese Regelung fallen würden. Dort gilt nur auf dem Marktplatz freitags Maskenpflicht – wenn Markttag ist. Ansonsten können sich die Einwohner und Besucher in der Öffentlichkeit mit entsprechendem Abstand frei bewegen.

Schönberg meldet keine gefährdeten Bereiche

In Schönberg gibt es ebenfalls keine öffentlichen Plätze, für die ab Montag eine Maskenpflicht gilt, erklärt Frank Lehmann, Leitender Verwaltungsbeamte im Amt Schönberger Land. Zunächst habe es die Überlegung gegeben, eine Maskenpflicht auf dem Wochenmarkt einzuführen. „Aber die Leute sind sehr diszipliniert und der Abstand kann vor Ort auch eingehalten werden.“

Ähnlich die Mitteilung aus Klütz und Boltenhagen, auch dort gibt es bislang keine Bereiche, die für eine dauerhafte Maskenpflicht infrage kommen würden.

Landkreis wartet auf Rückmeldungen aus den Kommunen

Beim Landreis gibt es aktuell noch keine Liste, welche Straßen und Plätze kreisweit betroffen sein könnten. Wie Sprecher Christoph Wohlleben mitteilt, sei frühestens Montag mit einer entsprechenden Verordnung zu rechnen. Denn bis Freitag könnten die Gemeinden und Ämter noch Straßen und Plätze melden. Anschließend müsse das zusammengefasst werden. Ergo: Ob in Nordwestmecklenburg überhaupt Maskenpflicht in der Öffentlichkeit gilt, ist völlig offen.

