Rostock

Landesweit und ab sofort ist die Mund- und Nasenbedeckung auf belebten öffentlichen Orten und Plätzen vorgeschrieben. Das wurde am Dienstag unter anderem von der Landesregierung beschlossen. Unabhängig von der Sieben-Tage-Inzidenz (Ansteckungen in einer Woche je 100 000 Einwohner) und demnach, ob ein Kreis oder eine kreisfreie Stadt im Nordosten Risikogebiet ist, sollen die Bürger nur noch mit Mund-Nasen-Schutz unterwegs sein dürfen. Damit soll die Verbreitung des Coronavirus gehemmt werden.

Dementsprechend hatten sich die Kreise und kreisfreien Städte nun um Konzepte zu kümmern, wo ebenjene Pflicht gelten soll. Die Hansestadt Rostock gab am Donnerstagabend als erstes bekannt, welche Straßen in der Innenstadt und in Warnemünde davon betroffen sind.

Doch auch die anderen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns zwischen Grevesmühlen und der Insel Rügen müssen nun nachlegen. Nicht für jede Kommune ist das einfach. Die OZ hat die jeweiligen Orte und Straßen, an denen die Pflicht gilt, nach den jeweiligen Regionen zusammengefasst.

Von OZ