Maskenpflicht bis Hansa Rostock: Das bewegt die Schüler in Klütz

Junge Leute haben eine Meinung zu aktuellen Themen und Ereignissen. Heute schreiben Schüler der 8. Klasse der Regionalen Schule in Klütz zu Schwerpunkten in der OZ oder zu eigenen Themen, die sie beschäftigen.

Schwächeren Schülern helfen

Dennis Brandt (16): Es war richtig, dass die Schulen coronabedingt geschlossen waren. Dadurch konnte ich viel meinem Vater helfen. Aber ich bin in der Schule leider etwas mit den Noten „abgerutscht“. Das ist nicht so schön. Vielleicht kann man Nachhilfe bekommen oder gute Schüler helfen den schwächeren Schülern, damit sie wieder besser werden.

Kopfschmerz durch Masken

Gina Maria (15): Wenn man den ganzen Schultag über nur mit Maske im Unterricht sitzt, bekommt man Kopfschmerzen. Manche Schüler beschweren sich, dass sie mit der Maske schlechter Luft holen können. Zudem versteht man die Lehrer oft schlecht, weil auch sie Masken tragen müssen. Besser wäre es, wenn man die Masken in den Pausen trägt, aber nicht im Unterricht. Die Regel, dass alle 20 Minuten der Klassenraum gelüftet werden muss, sollte bestehen bleiben.

Maskenpflicht nervt

Lilly Danielczyk (14): Die Maskenpflicht in der Schule ist ätzend – auf dem Schulhof, im Unterricht und auf den Fluren müssen sie getragen werden. Außerdem sind die Lehrer durch die Masken oft nicht gut zu verstehen. Generell sollten Lehrer ohnehin lockerer werden, wenn man die Aufgaben nicht in der vorgegebenen Zeit schafft.

Architektur hat Einfluss

Freyja Weslowski (14): Ich finde, es sollte beim Bauen mehr auf Architektur geachtet werden. Auch auf die Farben muss geachtet werden, weil sie Einfluss auf die Menschen haben. Architektur sollte nicht „billig“ aussehen. Die Menschen sollen sich wohlfühlen.

Wie fühlen sich die Familien?

Lara Miller (14): 14 Menschen starben bei dem Seilbahnunglück in Norditalien. Die drei Verdächtigen, die dafür verantwortlich sein sollen, wurden mittlerweile wieder freigelassen. Das finde ich nicht gut, dass sie so schnell wieder frei kamen. Wie fühlen sich die Familien der Opfer? Sie müssen jetzt zusehen, wie die vermutlich Verantwortlichen frei herumlaufen dürfen.

Die Älteren zuletzt impfen

Christopher Weiß (14): Deutschland hätte eine andere Impfstrategie haben müssen. Es hätten zuerst alle Erwachsenen, die arbeiten, geimpft werden müssen, dann die Kinder, damit sie wieder zur Schule gehen können, dann erst die Senioren. Ich selbst würde mich erst einmal nicht impfen lassen, auch nicht, wenn es genügend Impfstoff geben würde, weil man noch nicht weiß, wie die Impfung auf längere Zeit wirkt. Noch kann es auch Nebenwirkungen geben.

Kanada muss zurückschauen

Kendra Leike (14): Man darf keine Kinder verschleppen. Niemand darf verschleppt werden. Dass in Kanada die Kinder von Ureinwohnern ihren Familien entrissen und in Internate gesteckt wurden, damit sie ihre Kultur vergessen und umerzogen werden, ist grausam. Kinder sind in den Internaten gestorben. Nun muss diese schlimme Geschichte Kanadas aufgearbeitet werden.

Entschädigungen zahlen!

Lennox Rathey (14) : So viele Kinder sind in dem Internat verschwunden. Das hätte doch auffallen müssen, dass dort etwas nicht stimmt. Es hätte schon längst ein Gutachten über die Zustände in den Internaten geschrieben müssen. Die kanadische Regierung und die Verantwortlichen hätten den Tod der vielen Kinder verhindern können. Nun muss Kanada hoffentlich Entschädigungen an die Hinterbliebenen zahlen.

Hansa muss sich verstärken

Bastian Speer: Die Fußballer des FC Hansa Rostock haben sich verdient in die 2. Bundesliga hochgearbeitet. Nun sollten sie mehr defensiv spielen, nicht zu offensiv. Zudem sollten sie gute Spieler kaufen, denn in der 2. Liga sind die Gegner sehr stark. Das Geld dafür könnte unter anderem von Spenden und Sponsoren kommen. Auch könnten eigene Spieler auf dem Transfermarkt angeboten werden, um Geld zu bekommen, um neue Spieler zu finanzieren.

Von Klaus Amberger