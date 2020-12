Grevesmühlen

Maskenpflicht auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen: Was die Landesregierung vor wenigen Tagen angeordnet hat, um die Pandemie in den Griff zu bekommen, hat in Nordwestmecklenburg vorerst keine Auswirkungen. Wie die Nachfrage beim Landkreis ergab, habe die Abfrage bei den Kommunen ergeben, dass es keine Bereiche in der Region gibt, auf denen so viele Menschen unterwegs sein, um eine allgemeine Maskenpflicht anzuordnen.

Landkreis entscheidet nach aktueller Lage

Eine Maskenpflicht im öffentlichen Raum sei dann angezeigt, wenn Abstände regelmäßig nicht eingehalten werden können und Menschen dichter oder länger zusammenkommen, so ein Sprecher der Kreisverwaltung. „Wir werden die Situation weiterhin sehr aufmerksam im Blick behalten und sofort reagieren, sobald wir zu einer anderen Lageeinschätzung gelangen.“

Kaum Schlangen vor den Apotheken

Entspannter als befürchtet verlief am Dienstag die Verteilung der kostenlosen FFP-2-Masken an Menschen über 60 Jahre und Risikopatienten über die Apotheken. In Grevesmühlen warteten zwar den ganzen Vormittag über Kunden vor der Tür der Stadt-Apotheke, von einem Ansturm allerdings konnte keine Rede sein.

Von Michael Prochnow