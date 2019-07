Grevesmühlen Kriminalität - Maskierte überfallen Mann in Grevesmühlen In der Nacht zu Donnerstag ist ein Mann in der Santower Straße in Grevesmühlen (Nordwestmecklenburg) schwer verletzt worden. Die beiden Täter konnten unerkannt flüchten. Die Polizei sucht Zeugen.

Schwere Körperverletzung in Grevesmühlen: Die Polizei (Symbolbild) wurde in der Nacht zu Donnerstag in die Santower Straße in Grevesmühlen gerufen. Quelle: Tilo Wallrodt