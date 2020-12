Die Stiefel geputzt und immer schön artig gewesen? Dann sollte es wohl auch klappen mit den kleinen und manchmal auch etwas größeren Überraschungen, mit denen die Kinder aus MV am Nikolaustag rechnen.

Morgen Kinder wird´s was geben! Alva, Enna, Ella, Antonia und Ole von der Kita „Kinnerhuus“ des Instituts Leben und Lernen in Rostock haben dem Nikolaus eine Kleinigkeit gebastelt. Auch über Kekse darf sich der Nikolaus in der Kita freuen. Quelle: Dietmar Lilienthal