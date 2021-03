Wismar

Von 140 Berufsfischern, die es nach der Wende zwischen Rostock und der Wismarbucht gab, ist nicht mehr als ein Zehntel übrig geblieben: zwei in Boltenhagen, zwei in Wismar, einer in Timmendorf, vier in Rerik und zwei in Warnemünde. Sie und zwölf weitere Fischer, die den Job als Nebenerwerb betreiben, sind Mitglied in der Fischereigenossenschaft (FG) Wismarbucht. Deren Geschäftsführerin Ilona Schreiber befürchtet, dass es die kleine handwerkliche Küstenfischerei bald nicht mehr geben wird.

Gründe dafür gibt es mehrere. Das Hauptproblem aber sind die von der EU vorgegebenen Quoten für den Fischfang. Für die beiden sogenannten Brotfischarten der Küstenfischer, den Hering und den Dorsch, wurde die Quote in den letzten zehn Jahren um rund 90 beziehungsweise 80 Prozent abgesenkt. „In diesem Jahr beträgt sie für den Hering 5,9 Tonnen. Das haben unsere Fischer an einem Tag abgefischt“, verdeutlicht Ilona Schreiber, wie wenig sie fangen dürfen. „Davon kann keiner leben. Vor 15 Jahren betrug die Quote das 20-Fache.“

Stellnetzfischerei ohne Quotenregelung

Uwe Dunkelmann, Vorsitzender der FG Wismarbucht, hat vor anderthalb Jahren schon den Vorschlag gemacht, die reine Stellnetzfischerei aus der Quotenregelung herauszunehmen. „Dann hätten die Fischer, die dieses traditionelle Handwerk in kleinen Häfen mit kleinen Booten im Nebenerwerb ausüben und ihren Fisch direkt vermarkten, eine Überlebenschance. Das, was sie fangen, ist so gering gegenüber den Großen, die 300 Tonnen am Tag pro Schiff machen, dass es überhaupt nicht ins Gewicht fällt. Wir haben hier in Mecklenburg 700 Tonnen fürs ganze Jahr für alle Fischer.“

Die Quotenregelung der EU geht an die Bundesregierung und die teilt die Quoten auf. Deshalb, so Dunkelmann, sei es so durchaus möglich. Auch vor dem Hintergrund, dass es im küstennahen Bereich wegen der Kormorane und der Seehunde gar nicht mehr so viel Fisch gibt und die Stellnetzfischerei die schonendste überhaupt ist. „Zumindest könnte man’s mal ohne Quote in der Wismarbucht versuchen, das ist ein abgeschlossenes Gebiet.“ Dunkelmann, der seit 40 Jahren Fischer ist, berichtet von einem Kollegen, der hatte 180 Kilo Heringsquote pro Jahr. „Das ist eine Nullnummer. Dabei will er nicht fünf Kisten, sondern nur eine Kiste am Tag haben. Aber die muss man ihm doch zugestehen!“

Fangfrischen Fisch im Bordverkauf

Der Wismarer Martin Saager bietet seinen frischen Fisch jetzt auch im Bordverkauf an. Quelle: Hans-Joachim Zeigert

Der Wismarer Martin Saager hat im vergangenen Herbst begonnen, seinen Fisch selbst zu vermarkten. „Ich darf nur noch 600 Kilo Hering und zwei Tonnen Dorsch fangen. Dafür bekomme ich vor Ort mehr Geld als in Holland.“ Hat er genug frischen Fisch, verkauft er ihn von Bord seines Kutters: wochentags ab 8 Uhr bis mittags sowie samstags von 6 bis 10 Uhr. „Wegen Corona nehmen die Leute das Angebot auch gut an“, erzählt er.

Sein „Seeadler“ liegt derzeit nicht im Wismarer Hafen, sondern in Kühlungsborn. „Dort sind die Fanggründe besser“, erklärt der Fischer, der mit 42 Jahren der Jüngste in der Genossenschaft ist. „Ich fahre jetzt lieber mit dem Auto dorthin, als im Boot vier, fünf Stunden von Wismar nach Poel, Wustrow und noch weiter zu fahren, um was zu fangen.“ Die Seehunde und Kormorane würden in der Wismarbucht den Fisch wegfressen, nennt Martin Saager ein weiteres Problem, das den Küstenfischern das Leben schwer macht. „Vor Jahren gab es ein, zwei Seehunde auf Lieps. Jetzt liegen auf der Untiefe 80 Tiere. Und jedes frisst zwei bis drei Kilo Fisch pro Tag.“

Fischimbiss als zweites Standbein

Um mit seinem Fischereibetrieb zu überleben, hat sich Martin Saager mit seinem Berufskollegen Maik Seemann 2016 ein zweites Standbein geschaffen: den Fischimbiss „Zur Fischerkoppel“. Statt auf Fischfang zu fahren, braten, räuchern und verkaufen sie hier Fisch und belegen Fischbrötchen. Aber er wolle nicht klagen, sagt Saager. „Durch Corona sind andere bestimmt viel schlimmer dran als wir.“

Keine Ausgleichszahlung in diesem Jahr?

Für die befristete Stilllegung in der Herings- und der Dorschfischerei hat die EU Ausgleichszahlungen eingeführt, um den Betrieben in der Notlage zu helfen. „Wir konnten sie für 180 Tage in drei Jahren von 2017 bis 2020 in Anspruch nehmen“, sagt Fischer Saager. Jetzt ist es in Brüssel versäumt worden, rechtzeitig das neue Förderprogramm, den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds für den Zeitraum 2021 bis 2027, auf den Weg zu bringen. „Das bedeutet, dass wir in diesem Jahr wohl leer ausgehen werden“, kritisiert Saager.

Landesverband will schnelle Lösung für 32 Fischer

Das betrifft insgesamt 32 Fischereibetriebe in Mecklenburg-Vorpommern, weiß Ilona Schreiber. Sie ist Vorsitzende des Landesverbandes der Kutter- und Küstenfischer und hat ans Fischereiministerium appelliert: „Für diese 32 Fischer brauchen wir eine kurzfristige Lösung!“ Der Landesverband schlägt vor, die betroffenen Fischer kurzfristig in Forschungsprojekte einzubinden, indem entweder die Schiffe gechartert oder die Fischer direkt in die Aufgaben eingebunden werden. Das benötigte Geld dafür könnte aus Sicht des Landesverbandes am unbürokratischsten als Förderung durch die Fischereiabgabe MV zur Verfügung gestellt werden.

Denkbare Projekte wären die Entfernung von Meeresmüll oder verloren gegangener Fanggeräte sowie die Unterstützung bei der Datensammlung für Bestandsuntersuchungen. „Wichtig wäre ebenfalls, schnell das nationale Programm zu schreiben und zu genehmigen, um den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds zum Laufen zu bringen“, erklärt Ilona Schreiber.

Reriker fordert Bürokratieabbau

Uwe Pinkis, Berufsfischer in Rerik, schimpft auf die Bürokratie. „In jedem Jahr kommt eine neue Verordnung, jetzt zu untermaßigen Fischen. Wir fischen schon nachhaltig mit der Stellnetzfischerei, die kleinen Fische gehen durchs Netz. Die Bürokratie muss abgebaut werden, das würde uns entlasten“, erklärt der 58-Jährige. Dass sie sich beschränken sollen, damit sich die Dorschbestände erholen, sieht er ein. „Aber in der Fischerei gab es schon immer ein Auf und Ab“, sagt Pinkis, dessen Familie seit 250 Jahren in der Küstenfischerei tätig ist. Deshalb hält er nicht viel von Untersuchungen. „Erst gab’s keinen Dorsch und dann hatten wir im November und Dezember plötzlich so viel. Jetzt ist wieder Flaute, weil der Dorsch am Ablaichen ist. Das hat sich alles verschoben.“ Uwe Pinkis setzt ebenfalls auf Selbstvermarktung. Er ist sich sicher, dass es in zwei, drei Jahren wieder genug Dorsch geben wird.

Die Fischer Klaus (l.) und Uwe Pinkis aus Rerik vermarkten ihren Fang direkt auf ihrem Gehöft. Quelle: Lutz Werner

Als gravierendes Problem sieht er ebenfalls die Seehunde. „Sie jagen die Schwärme auseinander. Mir haben sie im Herbst 300 Aalkörbe in einer Woche zerfressen. Rund um Rügen gibt’s 4000 Seehunde. Da haben sie schon das Ökosystem durcheinandergebracht“, beklagt er. Mit der Aalräucherei und der Ferienwohnungsvermietung „Urlaub beim Fischer“ hat sich der Reriker weitere Standbeine geschaffen.

Erlebnisfischerei an der Ostseeküste etablieren

Der Landesverband setzt sich auch dafür ein, den Pesca-Tourismus in MV zu etablieren. „Das wäre eine mittelfristige Möglichkeit. Zwar nicht branchenübergreifend, aber für einzelne Betriebe würde sie eine Perspektive bieten“, argumentiert die Vorsitzende. Für Ilona Schreiber sei es nicht hinnehmbar, „dass unsere nationalen Regeln das verhindern, was in anderen EU-Ländern wie Italien oder Spanien möglich ist“.

Der Wismarer Martin Saager hat vor Jahren auch mal die Erlebnisfischerei angeboten, Fahrten für Interessenten, die dem Fischer bei der Arbeit zusehen und beim Sortieren der heimischen Fische wie Dorsch, Aal, Flunder, Hering, Lachs helfen können. „Durch den Fischimbiss schaffe ich es nicht mehr und jemanden dafür einzustellen, kann ich mir nicht leisten. In der Corona-Krise war es sowieso nicht machbar.“

Sonderregelungen für touristische Fahrten

Uwe Dunkelmann hat gute Erfahrungen mit Gästefahrten gemacht. „Ich nehme drei, vier Leute mit zum Fischen raus, erkläre ihnen den Lebensraum Ostsee, wir holen die Netze ein und pulen sie aus. Nach drei Stunden geht’s zurück. Die Gäste sind glücklich.“ Auch dafür gibt es Vorschriften, die viele seiner Kollegen davon abhält. „Die Seeberufsgenossenschaft könnte sie lockern, damit Fischer solche touristischen Fahrten anbieten können. Angelfahrten mit Gästen gibt es doch auch.“ Dunkelmann plädiert für Sonderregelungen, um diese Einnahmequelle für die Küstenfischer attraktiv zu machen. „Das ist doch ein authentisches Angebot, das gibt es nirgendwo anders.“

Zu guter Letzt könnte es für kleine Fischer, die ihren Fang anlanden, ihn Touristen erläutern und direkt verkaufen, einen Fördertopf geben, der eine monatliche Unterstützung ermöglicht. „Schließlich werden andere touristische Angebote wie Kultur und Radwege auch gefördert.“

