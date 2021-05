Wismar

Pink und Gold – klassische Mädchenfarben eben – zieren den Stein, den Zoe stolz in ihrer Hand hält. „Den habe ich bemalt“, sagt die Siebenjährige mit strahlenden Augen. Eine tolle Abwechslung sei es zum Homeschooling, meint die Zweitklässlerin, die die Rudolf-Tarnow-Schule in Wismar besucht. „Ich muss den Stein nur noch mit Klarlack besprühen und dann kann ich ihn verstecken“, schildert die Grundschülerin.

Die Idee ist nicht neu. Bemalte oder beschriftete Steine sind irgendwo ausgelegt, die die Finder entweder behalten oder erneut verstecken können. Gerade in Zeiten von Corona ist das deutschlandweit auf Facebook der Renner. Viele öffentliche und private Steine-Gruppen gibt es im sozialen Netzwerk – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Eine ist „NWM-Steine“ – eine Initiative von Babette Zülske und Juliane Harten, der Mama von Zoe. Das kleine Mädchen findet die Aktion so toll, dass sie die beiden beim Gestalten der Steine sehr gern unterstützt.

Grauen Alltag bunt machen

„Wir möchten anderen Menschen in den schweren Zeiten ein Lächeln ins Gesicht zaubern“, begründet Babette Zülske. Mit dieser Kleinigkeit könne der graue Alltag wieder bunt werden, meint die 29-jährige alleinerziehende Mama. Gesehen hatte sie liebevoll gestaltete Steine bereits andernorts. „Ich komme ursprünglich von Rügen und habe dort viele entdeckt und zum Teil auch gesammelt“, erklärt Babette Zülske.

Ähnlich war es bei Juliane Harten. Vor allem die beiden Kinder der 33-Jährigen gingen fortan mit wachsamen Augen durch die Gegend. „Zu Ostern haben sie dann von Oma und Opa Farben geschenkt bekommen, um sich selbst auszuprobieren“, erinnert sich die Wismarerin. Der Grundstein war dann auch für sie und ihre Freundin Babette Zülske gelegt. So setzten sie sich selbst an den Tisch und bemalten Steine. Zehn Minuten später war ihre Facebook-Gruppe gegründet.

Seitdem haben die beiden Frauen schon zahlreiche Kunstwerke in Wismar verteilt. „Versteckt oder gut sichtbar für andere“, sagt Babette Zülske. „Die Finder können die Steine mit nach Hause nehmen und sammeln – oder sie an einem anderen Ort wieder auslegen.“ Das erneute Verstecken kommt nicht selten vor. „Ich hatte einen Stein am Kagenmarkt ausgelegt und ihn später auf dem Marktplatz wiedergefunden“, erzählt sie. Auf ihrer Facebook-Seite geben sie und Juliane Harten regelmäßig Hinweise, wo Steine versteckt sein könnten. Der neueste: am Lindengarten in Wismar. Damit die guten Stücke auch zuzuordnen sind, beschriften die Freundinnen sie. Vermerkt ist die Facebook-Seite „NWM-Steine“ und die drei Worte „finden, freuen, posten“.

Ob Früchte, Frühlingsmotive, Schriftzüge oder maritime Motive – der Fantasie setzen Babette Zülske und Juliane Harten keine Grenzen. „Ich bin großer Harry-Potter-Fan“, gibt Babette Zülske zu. Auch der hatte es schon auf einen Stein geschafft. Der hat ihr allerdings so gut gefallen, dass sie ihn selbst behielt.

Gestaltung mit Acrylfarbe und Klarlack

Auf Sonne und Meer setzt Heike Ruynat aus Rostock gern. Die 58-Jährige ist schon seit Jahren kreativ. Im Corona-Jahr ist sie dann durch die vielerorts ausgelegten Steinschlangen auf die Idee gekommen, selbst Steine zu bemalen. Mit drei Acrylstiften hatte sie begonnen und die Steine anschließend mit lösungsmittelfreiem Klarlack versehen, damit die Farben leuchtend bleiben. Aus den drei Stiften sind mittlerweile unzählige geworden. Die Steine sammelt sie entweder auf dem Weg zur Arbeit oder bei Spaziergängen.

„Die Form ist völlig egal. Wichtig ist, dass sie eine glatte Oberfläche haben“, erklärt die Rostockerin. Auf flachen Steinen finden oft Strandmotive ihren Platz, auf dicken kreierte sie sogar schon 3D-Städte mit Häuserzeilen, die selbst kleinste Details, wie Sprossenfenster, zeigen. „Mein Ziel ist es, den Menschen Freude zu bringen“, begründet sie.

Die Steine legt die medizinische Dokumentarin vorrangig im Stadtgebiet Rostock aus. „Ich fahre mit der Straßenbahn zur Arbeit“, erzählt sie. Auch dort hinterlässt sie den einen oder anderen. Ebenso in Warnemünde. Und: Da ihre Tochter mit ihrer Familie in Leipzig wohnt, haben auch dort schon kreative Stücke ihren Platz gefunden – unter anderem vor dem Völkerschlachtdenkmal.

Auch Heike Ruynat versieht die Steine mit Hashtags oder Facebook-Seiten: Küstensteine, Ostseesteine und Sachsensteine. „Bisher gab es leider nur wenig Rückmeldungen“, bedauert sie. „Ich würde mich freuen, wenn die Aktion noch viel bekannter wird.“

Malen für den guten Zweck

Anderen Menschen eine Freude machen – das ist seit 2017 auch das Ansinnen von Grit Latzko aus Bad Doberan. Anfang des Jahres ging sie sogar einen Schritt weiter. Die 31-Jährige verzierte einen Stein mit der Mecklenburgischen Bäderbahn „Molli“. Zugunsten des Treffpunkts Suppenküche in Bad Doberan versteigerte die zweifache Mutter das Kunstwerk. Am Ende kamen mehr als 800 Euro zusammen. Eine Summe, die sie sich nie hat träumen lassen. Viele, die von dem Vorhaben erfuhren, wollten einfach so mitmachen und gaben Geld.

Grit Latzko malt aber nicht nur für den guten Zweck. Auch sie legt von ihr bemalte Steine aus – unter anderem in Heiligendamm, Bad Doberan und Satow –, um anderen Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern, vor allem mit Comic-Figuren. „Die Rückmeldungen sind sehr gut“, freut sie sich. Und das obwohl sie keinen Hinweis auf die Steine schreibt, der verrät, woher sie kommen. Aber durch ihre markanten Motive, wie Einhörner, Snoopy, sowie witzige Sprüche und ihren Instagram-Account „dbr.steine“ ist schnell auszumachen, woher die kleinen Kunstwerke stammen. So kommt es sogar vor, dass Grit Latzko Auftragsarbeiten erledigt.

Wenn es beruflich ebenso toll laufen würde, hätte die Bad Doberanerin eine große Sorge weniger. „Gerade in Corona-Zeiten ist es schwierig, einen Job zu bekommen“, bedauert sie. Zuletzt war sie in der Baustoffsortierung tätig. „Ich brauche einen Männerberuf und würde dort gern wieder arbeiten“, erklärt sie. Dann würde ihre Welt noch bunter sein ...

