Entspannt am Strand einen Cocktail trinken und dabei aufs Meer gucken: Strandbars an der Ostseeküste machen es möglich. Von den Kommunen werden sie oft geduldet. In einigen Fällen schaltet sich aber irgendwann das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) ein und fordert den Abbau.

So geschehen gerade in Warnemünde. Dort sorgte der Fall der Strandoase für Aufsehen. Nach vielen Jahren darf Betreiber Matthias Treichel in diesem Jahr vorerst nicht aufbauen. Grund: Das Stalu MM will illegale Bauten am Strand nicht länger dulden.

Was macht das Stalu? In Mecklenburg-Vorpommern gibt es vier Staatliche Ämter für Landwirtschaft und Umwelt. Sie gehören zum Umweltministerium. Das Stalu Mittleres Mecklenburg hat seinen Dienstsitz in Rostock. Es beschäftigt sich unter anderem mit Landwirtschaft, Natur-, Hochwasser- und Klimaschutz sowie Abfallwirtschaft. Das Amt wird beispielsweise beim Bau von Deponien und Anlagen zur Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien beteiligt. Das Stalu MM kümmert sich außerdem um den Bereich Küstenschutz für alle vier Ämter. Zu den Aufgaben der Dezernatsgruppe Küste gehören die technische Planung, der Bau und die Unterhaltung sowie die Begutachtung und Prüfung der Küstenschutzmaßnahmen an der gesamten Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern.

Umweltminister Till Backhaus kritisiert, dass das in Rostock bereits seit zehn Jahren geschehe und die Hansestadt damit wichtige sicherheitsrelevante Fragen, wie die statische Sicherheit, den Brand- und Naturschutz oder die Zu- und Ableitung von Brauch- und Abwasser, vernachlässige. Er fordert, dass die Verwaltung hier schnell für Planungssicherheit sorgt.

Die Rostocker Verwaltung argumentiert, der Strand sei Stadteigentum und hier habe Rostock die Planungshoheit. Man will in diesem Jahr den Durchbruch mit einem Bebauungsplan erreichen und damit Sicherheit für die lokalen Unternehmer herstellen.

Boltenhagen stellt Bebauungsplan auf

Das ist in Boltenhagen bereits geschehen. „Wir haben dasselbe Problem gehabt wie in Warnemünde“, sagt Bürgermeister Raphael Wardecki. Seit sechs Jahren gibt es dort westlich der Seebrücke eine Beach Lounge. „Die wurde immer geduldet“, sagt der Bürgermeister. Extra für die Lounge habe man vor zwei bis drei Jahren ein Bebauungsplanverfahren aufgelegt. Das sei nur in enger Zusammenarbeit mit dem Amt möglich. „Gegen das Stalu passiert da nichts“, sagt Raphael Wardecki.

Neben dem Stalu wurden im Rahmen des B-Plan-Verfahrens auch andere Träger öffentlicher Belange beteiligt, wie etwa Umweltschutzverbände. „Da geht es unter anderem darum, was für Tiere dort wohnen.“ Man stehe ohnehin in engem Kontakt mit dem Stalu, weil man mehrere Berührungspunkte habe, sagt der Bürgermeister. Wenn das Amt bei Begehungen etwas feststelle, wende es sich an die Gemeinde. So geschehen sei das auch im Zusammenhang mit den Vermieterhütten der Strandkorbvermieter. „Die stehen seit eh und je in den Dünen“, sagt Raphael Wardecki. Seit 2007 sei gefordert worden, dass sie abgebaut werden. „Das wurde im Rahmen der neuen Dünenpromenade geheilt.“ An sie wurden die Hütten angeschlossen.

Mobile Lounges als Alternative

In Warnemünde haben laut Stalu 18 Gewerbetreibende, einschließlich Matthias Treichel, Unterlagen für Bauten am Strand eingereicht. Demnach prüfe die Rostocker Tourismuszentrale derzeit, wo und in welcher Größe bauliche Anlagen in dieser Saison aufgestellt werden sollen.

Die Vorgabe für die Unternehmer ist: Alle am Strand errichteten Bauten müssen innerhalb von zwölf Stunden zurückgebaut werden können. Das könnte auch in Kühlungsborn eine gangbare Lösung sein.

In dem Ostseebad gibt es bislang noch keine Bar direkt am Strand. Mit einer neuen Strandkonzeption, mit der sich die Kommunalpolitiker seit gut drei Jahren befassen, soll künftig die Einrichtung von mindestens zwei Strandbars an geeigneten Standorten ermöglicht werden. „Das ist aber schwieriger umzusetzen als es sich anhört“, sagt Bürgermeister Rüdiger Kozian und verweist darauf, dass der schmale Küstenschutzwald, der parallel zu Strand und Promenade verläuft, Behörden als Argument dient, keine Genehmigungen für Bauten zu erteilen. Es müsse eine Lösung gefunden werden, die den Interessen der Kommune und den Anforderungen der Behörden genüge. Möglich wären beispielsweise Lounges, die aus beweglichen Elementen bestehen und relativ unkompliziert auf- und abgebaut werden können. „Aber das sind Vorüberlegungen. Bei der Ausgestaltung sind wir noch lange nicht.“ Auch dabei stehe man jedoch in Abstimmung mit dem Stalu MM. Einen Bebauungsplan für den Strand zu erstellen, sei nach Angaben des Bürgermeisters nicht möglich. „Dieser steht nicht in unserem Eigentum.“

Befristete Genehmigung in Graal-Müritz

Auch am Strand in Graal-Müritz ist es nicht möglich, einen Bebauungsplan aufzustellen. Grund ist nach Angaben von Bürgermeisterin Benita Chelvier die sich ständig verändernde Uferlinie. In dem Ostseebad gibt es zurzeit zwei Strandbars sowie ein Surf Camp. „Die Einrichtungen verfügen seit 2020 über eine Baugenehmigung einschließlich Naturschutzgenehmigung“, sagt die Bürgermeisterin. „Diese sind befristet zunächst auf fünf Jahre und regeln alles Erforderliche.“ So dürfen die Einrichtungen nur vom 1. April bis zum 15. Oktober genutzt werden und müssen abbaubar sein. Zudem muss die Gemeinde küstenschutzrechtliche Auflagen, wie etwa den Abstand vom Dünenfuß, einhalten und das Befahren des Strandes sowie die Entsorgung des Abwassers organisieren. 

Auch im Ostseebad Rerik erteilte die Stadt vor kurzem eine Baugenehmigung für eine Strandbar.

Das Beteiligungsverfahren des Amtes ist langwierig. Einige Gemeinden äußern sich deshalb nur zurückhaltend dazu. Sie wollen keine schlafenden Hunde wecken.

Umweltschützer fordern Auflagen

Susanna Knotz vom BUND hat nur begrenzt Einwände gegen Strandbars. „Wenn es nicht in die Dünen reingeht oder an abgelegenen Orten ist, kann man es denke ich akzeptieren“, sagt sie. „Wir wollen nicht immer die Spielverderber sein.“ Bedingung sei aber, dass den Betreibern bestimmte Auflagen gemacht würden, die man dann auch kontrollieren müsse. „Man sollte darauf achten, von der Gemeinde aus Vorschriften zu machen, um die Vermüllung einzudämmen“, sagt Susanna Knotz. Der BUND arbeite beispielsweise mit einer Strandbad in Zingst zusammen, wo vermehrt Mehrwegbecher genutzt würden. Zudem müsse gewährleistet sein, dass sanitäre Einrichtungen in der Nähe seien, sagt die Umweltschützerin. Unbedingt zu vermeiden gelte es, dass der empfindliche Lebensraum in den Dünen gestört wird. „Wenn da alles zertrampelt wird, lebt da nichts mehr. In Bereichen, die ohnehin stark frequentiert sind, sehe ich da weniger ein Problem“, sagt sie.

Touristen genießen Drinks am Strand

Für den Tourismus hingegen sind Strandbars wichtig: „Wenn sie gut betrieben werden, bieten sie einen Mehrwert für die Gäste“, sagt Anett Bierholz, Geschäftsführerin des Verbandes Mecklenburgischer Ostseebäder. „Es steigert die Attraktivität der Orte.“ Beschwerden anderer Strandbesucher über Lärm oder Verschmutzung, die von den Bars ausgehen, habe sie bisher nicht vernommen. Die Betreiber hielten alles sehr ordentlich. „Wenn es von kommunaler Seite mit dem Stalu gut geplant und konzipiert wird – innerhalb der gesetzlichen Regelungen –, finde ich es attraktiv“, sagt die Verbandsgeschäftsführerin. „Wir hoffen, dass man immer einen Konsens für beide Seiten findet.“ Den könne es ihrer Ansicht nach immer geben und habe es bislang auch immer gegeben.

Bei den Gästen seien Strandbars beliebt: „Das Gefühl, im Strandkorb zu sitzen, etwas zu trinken und aufs Wasser zu gucken, ist ein Stück Urlaubsgefühl und gehört mit zum Urlaubserlebnis.“ Das sei im benachbarten Schleswig-Holstein und beispielsweise auf Sylt ebenfalls üblich.

Auch die Einrichtungen in Graal-Müritz kommen nach Angaben der Bürgermeisterin bei Einheimischen und Gästen gleichermaßen gut an. „ Sie sind hoch beliebt und aus dem zusätzlichen touristischen Angebot unseres Ortes und entlang der Ostseeküste auch nicht mehr wegzudenken.“

