Schönberg/Wismar

Die Freude ist groß in Schönberg ( Nordwestmecklenburg). Die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat den jahrhundertealten Martensmann-Brauch als immaterielles Kulturerbe anerkannt.

Damit würdigt die Unesco die herausragende Bedeutung der Tradition: Alljährlich im November schickt die Hansestadt Lübeck einen Boten mit einem Fass Wein und allerlei Süßigkeiten nach Mecklenburg. Schönberg, Rehna und Schwerin feiern die Ankunft des Martensmanns mit Volksfesten.

Der Brauch erlosch zwar 1817, aber Schönberg, Rehna und Schwerin belebten ihn 1991 neu – nach einer Initiative der Stiftung Mecklenburg und des schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Björn Engholm. In diesem Jahr fallen die Feste wegen Corona aus.

Reetdachdecker-Handwerk ist immaterielles Kulturerbe

Der Martensmann ist nicht das einzige immaterielle Kulturerbe in Mecklenburg-Vorpommern. Das Reetdachdecker-Handwerk und das Malchower Volksfest stehen seit 2014 im bundesweiten Verzeichnis der Unesco. Das Barther Kinderfest und das Darßer Tonnenabschlagen folgten 2016.

Ehre wurde auch den Altstädten von Wismar und Stralsund zuteil. Die Unesco hat sie als Welterbe anerkannt. So entschied es ein Komitee 2002 in einer Konferenz in Budapest. Der Grund: Struktur und Gebäude der Stadtkerne von Wismar und Stralsund zeigen bis heute die Bedeutung der Hanse im 14. und 15. Jahrhundert.

In der Kreisstadt von Nordwestmecklenburg können sich Einwohner und Touristen seit 2014 im Welterbe-Haus über die Unesco und die Geschichte der Hansestadt informieren. Das Besucherzentrum in der Lübschen Straße 23 ist das dritte seiner Art in Deutschland. Weitere Besucherzentren öffnen in Stralsund und im bayerischen Regensburg.

Wismar muss Altstadt als Welterbe erhalten

Was ein Welterbe ist, hat die Unesco 1972 festgelegt. Für Kulturerbestätten gelten sechs Kriterien. Sie sollen ein Meisterwerk der menschlichen Schöpferkraft darstellen, die Entwicklung von Architektur, Technik, Großplastik, Städtebau oder Landschaftsgestaltung aufzeigen, als außergewöhnliches Zeugnis einer Kultur erkennbar sein oder ein hervorragendes Beispiel für die Entwicklung eines Typus von Gebäuden, Ensembles oder Landschaften stehen. Überlieferte Siedlungsformen können ebenfalls anerkannt werden.

Wünschenswert ist laut Unesco eine erkennbare Verknüpfung mit besonderen Ereignissen, Ideen, Glaubensbekenntnissen, künstlerischen Werken, Literatur oder überlieferten Lebensformen.

Das Welterbehaus in Wismar besteht aus zwei Vorderhäusern und einem Kemladen. Es wird vom Marienkirchturm überragt. Quelle: Helmut Kuzina

Nach Wismar und Stralsund will die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ebenfalls auf die Welterbeliste der Unesco – als „Residenzensemble Schwerin, Kulturlandschaft des romantischen Historismus“. Die Stadt punktet mit 40 bedeutenden Gebäuden wie dem Residenzschloss, dem Marstall und dem Mecklenburgischen Staatstheater, aber auch mit dem Schlossgarten und der Insel Kaninchenwerder. Trotzdem blieb die Bewerbung bisher ohne Erfolg.

Verein will weiteres Welterbe in Mecklenburg

Immerhin hat es Schwerin 2014 auf die Liste der Bundesrepublik Deutschland zur Bewerbung um den Titel als Welterbestätte geschafft. Dem „ Schwerin Welterbe Förderverein“ ist das nicht genug. Er wirbt um die Begeisterung der Schweriner für das Residenzensemble. Menschen in Mecklenburg-Vorpommern seien infiziert von der Idee eines weiteren Welterbes im Land, meint der Verein.

Für die Anerkennung von Naturerbestätten hat die Unesco eine Reihe von Kategorien festgelegt: überragende Naturerscheinungen, Gebiete von außergewöhnlicher Schönheit und ästhetischer Bedeutung, aber auch besondere Beispiele der Erdgeschichte, der Entwicklung von Ökosystemen und der biologischen Vielfalt. Das gilt nach dem Urteil der Unesco für die Buchenwälder im Naturpark Jasmund und im Müritz-Nationalpark zusammen mit anderen alten Buchenwäldern in Deutschland, der Slowakei und der Ukraine.

Die grenzüberschreitende Welterbestätte heißt „Buchenurwälder der Karpaten und alte Buchenwälder Deutschlands“. Zu ihnen gehören ausgewählte Gebiete der Nationalparke Hainich in Thüringen, Kellerwald-Edersee in Hessen, Jasmund und Müritz in Mecklenburg-Vorpommern und das Waldgebiet Grumsin im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin in Brandenburg. Sie repräsentieren laut Unesco die wertvollsten verbliebenen Reste großflächiger naturbelassener Buchenbestände in Deutschland.

