„Das Gruseligste, was ich mal in einem Auto gefunden habe, war eine Pistole“, erinnert sich Fahrzeugpfleger Max Baumgartner. Zum Glück habe sich schnell herausgestellt, dass es sich dabei nur um eine Schreckschusswaffe handelte. Oft sammelt Baumgartner auch Sonnenbrillen auf, die irgendwann mal herunterfielen und dann unter dem Fahrersitz landeten. Unter Sitzen versteckt und schwer erreichbar findet sich auch immer wieder Kinderspielzeug, das die jüngsten Mitfahrer dort verloren haben.

Vom Motorroller bis zum Porsche

Baumgartner ist seit diesem Jahr Chef der Fahrzeugpflege Jorewitz in Kritzow bei Wismar. Der gelernte Fahrradmechaniker hat in fast zehn Jahren Tätigkeit als Fahrzeugpfleger die notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten in der Praxis gelernt. Die Kunden der Firma kommen durchaus nicht nur mit großen, teuren Luxuskarossen, meint Baumgartner. Es sei alles dabei vom uralten Golf II bis zum nagelneuen Porsche, und auch in allen Größen: „Das geht querbeet, vom kleinen Motorroller bis zur riesigen Zugmaschine.“

Häufig kommen Kunden mit ihrem Leasing-Fahrzeug, dessen Laufzeit demnächst abläuft. Die buchen dann das große Paket, eine gründliche Rundumreinigung für knapp 150 Euro, damit sie das Fahrzeug ordentlich und sauber zurückgeben können. Auch das Wegpolieren von kleinen Kratzern ist dann dabei. Dieser gründliche Service ist auch bei Autobesitzern beliebt, die ihr Fahrzeug verkaufen wollen und es dazu vorher noch mal ordentlich auf Vordermann bringen lassen.

Vorbeugen gegen Schmutz und Streusalz

Die Firma bietet auch eine sogenannte Nano-Versiegelung für den Lack oder die Scheiben an. Dabei werden die Poren durch Aufstreichen einer glatten Masse verschlossen, so dass dann Schmutz und Feuchtigkeit viel länger abperlen als bei einer normalen Reinigung. Das sei gerade jetzt zu Beginn von Herbst und Winter sehr beliebt, erklärt der Fahrzeugpflegeprofi, als vorbeugende Maßnahme gegen Schmutz und Streusalz, die den Lack angreifen.

Weniger Aufträge durch Corona

Corona habe sich vor allem im Geschäft mit Autohäusern ausgewirkt, so Baumgartner. Dass die Verkaufszahlen dort stark zurückgingen, merkt er daran, dass die Autohäuser, für die er die Fahrzeugpflege übernimmt, spürbar weniger Auftragsvolumen für ihn haben. Auch die Privatleute seien erst mal deutlich zurückhaltender mit ihren Aufträgen zur Fahrzeugpflege geworden. Doch langsam gehe es wieder bergauf, beobachtet Baumgartner und hofft wie viele andere, dass es nicht wieder so schlimm wird wie im Frühjahr.

Autos und Boote sollen glänzen

In Rostock bieten „die Fahrzeugpfleger“ ihre Dienste sowohl für Autos als auch für Boote an. Maik Kröger, einer der beiden Geschäftsführer der Firma, erklärt, dass ab Oktober auch viele Bootsbesitzer kommen. Nachdem das Boot für den Winter aus dem Wasser genommen wurde, soll es dann wieder ordentlich aufgefrischt werden. Kröger hat festgestellt, dass die Kunden dabei ähnliche Wünsche haben wie bei den Autos. Meist geht es darum, dass der Lack wieder glänzt, kleine Kratzer herauspoliert werden. Auch Sitzpolster, vor allem die mit Lederbezügen, sollen von Schmutz und Schäden befreit werden.

„Gerade bei Ledersitzen lohnt es sich, sie von Anfang an gut zu pflegen“, erklärt der Pflegeprofi. Wenn das empfindliche Leder erst mal verdorben sei, werde es schwierig. Kröger ist eigentlich gelernter Zimmermann, aber seit über 20 Jahren als Fahrzeugpfleger tätig „Es dauert schon ein paar Jahre, bevor man alle Spezialitäten, Möglichkeiten und Tricks kennt“, meint er. Man müsse auch die einzelnen Autotypen kennenlernen, denn bei jedem sei es ein bisschen anders, wie es zum Beispiel im Handschuhfach aussieht oder welche Nischen die Mittelkonsole hat.

„Ein zehn Jahre altes Auto kann nicht mehr wie neu aussehen“

Kröger liebt die Vielseitigkeit in der Fahrzeugpflege, jeden Tag kämen andere Herausforderungen, kein Fahrzeug sei wie das andere. Das Spektrum ist groß, neben vielen Alltagsautos kommen auch immer wieder mal besondere, berichtet er. Wenn dann zum Beispiel ein Lamborghini oder ein anderes Auto in der Preisklasse über hunderttausend Euro morgens hereinfährt, „dann stehen schon mal alle drumherum und bewundern den.“ Auch Boote im sechsstelligen Preissegment kämen öfter mal zur Fahrzeugpflege.

Mehr als nur Autowaschen Neben der allgemeine Reinigung innen und außen gibt es auch verschiedene spezielle Angebote bei den Fahrzeugpflege-Firmen, von der Motorwäsche bis zur Lack- und Scheibenversieglung. So bieten viele zum Beispiel auch eine Klimaanlagenreinigung an, die desinfiziert und Gerüche beseitigt. Auch Cabrioverdecke werden fachmännisch behandelt, von der Spezialreinigung bis zur Neu-Imprägnierung. Oft werden auch kleinere Reparaturen angeboten, zum Beispiel von Polsterschäden wie Brandlöchern oder von Steinschlag bei Scheiben. Auch Dellen werden ausgebeult und Felgenschäden repariert

Die Fahrzeugpfleger beraten die Kunden am Anfang immer zu dem, was möglich ist. „Ein über zehn Jahre altes Auto kann halt nicht mehr wie neu aussehen“, meint Kröger realistisch, das habe eben Gebrauchsspuren. Aber er ist überzeugt: „Man kann auch das älteste Auto wieder so hinkriegen, dass es frisch und optimal aussieht.“

Besonders die älteren Fahrzeuge haben es Kröger angetan. Die interessantesten Fälle sind für ihn nicht unbedingt die teuersten, PS-starken Supersportwagen, sondern Oldtimer. Gerade steht wieder ein älterer Mercedes in der Halle, vor Kurzem hatte Kröger auch ein „wunderschönes“ Schwalbe-Motorrad zur Pflege da.

Profiwerkzeuge für „schwierige Fälle“

Die Fahrzeugpfleger bringen Gebrauchtwagen wieder auf Vordermann, vom Säubern bis zum Ausbessern kleinerer Schäden. Das tun sie für Autohäuser, bei Leasing-Rückgaben oder für Autobesitzer, die ihren Wagen verkaufen möchten. Doch manche Autofahrer kommen auch „einfach so“, um mal wieder ein richtig schönes, sauberes Auto zu haben. Manchmal haben sie keine Zeit oder Lust, das selber zu tun, bei schwierigeren Fällen fehlen auch die Profiwerkzeuge, die man dafür braucht, oder das Fachwissen.

Wenn Kröger mit seinem Team von rund einem Dutzend Mitarbeitern gute Arbeit geleistet hat, freut er sich am meisten, wenn ihm dann einer sagt: „Mensch, ich wusste gar nicht, dass der wieder so toll aussehen kann!“

