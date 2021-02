Mecklenburg und die Welt: Was Flugreisende beim Corona-Test beachten müssen

Rostock/Grevesmühlen

Wer zurzeit ins Ausland fliegen möchte oder muss, muss zunächst herauszufinden, ob das Land, in das man einreisen will, Deutsche überhaupt einreisen lässt? Ob es selbst zu den gerade aktuell als Hochrisikogebiet eingestuften Ländern gehört?

Offizielle Webseiten, wie die des Auswärtigen Amtes oder des Robert-Koch-Instituts etwa, quellen nur so über vor teilweise kompliziert klingenden Eintragungen – und immer wieder ändert sich auch alles. Eine Webseite, auf der immerhin einige nützliche Informationen zu finden sind, die man aber immer mit einem Anruf bei der Botschaft des Landes, in die man fliegen will, in Deutschland überprüfen sollte, ist die Webseite des ADAC – https://www.adac.de/news/urlaub-trotz-corona/

So klappt es mit dem Corona-Test

Um die Vorlage eines negativen Corona-Tests, egal, wohin es geht, kommt aber zurzeit niemand herum. In vielen Ländern auch nicht um eine Quarantäne. Wie aktuell der Test sein muss, auch da divergieren die Regeln. Um zum Beispiel nach Sri Lanka einzureisen, darf der Test nicht älter als 96 Stunden, also vier Tage alt sein. Auf Mauritius hingegen dürfte zurzeit der Test nicht älter als 7 Tage sein. Es ist also auch hier unübersichtlich und kann sich jederzeit ändern. Es gilt: Ein Corona-Test sollte so frisch wie nur möglich sein.

So sollte das Fliegen und die Einreise in ein fremdes Land klappen:

1. Hausarzt rechtzeitig aufsuchen und Überweisung an ein regionales Abstrichzentrum erbitten. Die meisten Abstrichzentren in MV vergeben keine Termine ohne Anmeldung über den Hausarzt. Gesundheitsämter überweisen in der Regel nur bei Verdachtsfällen einer Covid-19-Erkrankung.

2. Test machen lassen, Code zum Abruf des Testergebnisses online mitnehmen.

3. Testergebnis online abrufen auf dem Online-Portal des jeweiligen Labors zur Information, ob man positiv oder negativ auf Covid-19 getestet wurde.

4. Zur Vorlage bei den Airlines und für die Behörden des Landes, in das man reisen will, immer den sogenannten Endbericht des Labors – eine PDF-Datei – vorlegen. Den erhält der Hausarzt, der an das Abstrichzentrum überwiesen hat, von dem Labor und muss ihn an seinen Patienten weiterreichen. Per Ausdruck, Mail oder Fax. Nur der Endbericht, der auch in Englisch das negative Testergebnis mitteilt und alle Daten des Getesteten und das exakte Testdatum enthält, wird von Airlines und von internationalen Behörden anerkannt.

Testzentren an Flughäfen – Vorsicht!

Es gibt Testzentren direkt an vielen Flughäfen in Deutschland, aber – das Testergebnis zu erhalten, kann auch dort bis zu 24 Stunden dauern!

Zum Beispiel auf dem Hamburg Airport: Das Testzentrum von Centogene im Terminal 1 und Terminal Tango (Corona Care Center) bietet kostenpflichtige Tests für die breite Öffentlichkeit an. Wer sich im Testzentrum von Centogene testen lassen will, muss sich vorab online unter https://corona.centogene.com/ registrieren lassen.

Nach eigenen Angaben stellt Centogene 95 Prozent der Ergebnisse innerhalb von 24 Stunden zur Verfügung (Standardtest). Weitere Informationen sind zu finden unter: https://www.centogene.com/de/covid-19/test-centers/testen-am-hamburger-flughafen.html

An Wiedereinreise denken

Wer nach der Dienstreise oder einem Urlaub, der bisher nicht grundsätzlich verboten ist, wieder nach Deutschland einreisen will, muss sich erneut auf Corona testen lassen und sich in Deutschland, je nach Einreiseland und Bundesland, in Quarantäne begeben.

Von Annett Meinke