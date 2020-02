Grevesmühlen

Vor vier Monaten begann für Manuela Schönfeldt ein neues Leben. Sie eröffnete das „Kreihnsdörper Café-Stübchen“, in dem Kunden nur Gebackenes oder Gekochtes erhalten, was vor Ort hergestellt wurde. Dafür steht die 48-Jährige auch schon um 5.15 Uhr im Café und beginnt zu backen, um 9 Uhr öffnet das Geschäft.

„Ich bin gelernte Bäckerin. Backen war schon immer schon mein Hobby“, sagt sie. Derart motiviert kommt sozusagen noch die Geheimzutat Liebe mit in ihre Angebote. „Wenn sie mich fragen, welche Torten oder Kuchen hier am meisten weggehen, kann ich nur sagen: alles gleichermaßen.“ Sie selbst sei keine Tortenesserin. Manuela Schönfeldt liebt es würzig und greift eher zum Zwiebelbrötchen.

Gäste bringen Rezepte vorbei

Vier verschiedene Kuchen, drei bis vier Torten, fünf verschiedenen Brötchen, dazu Gebäck wie Kokosmakronen, Spritzgebäck, Schweineohren und anderes stehen im Café zur Auswahl. „Eben alles, was man so backen kann. Manchmal bringen mir Gäste auch alte Rezepte vorbei, die ich ausprobieren soll, wie das einer Rotkohlkokos-Suppe“, so die Unternehmerin.

Für Hobbybäcker hat sie einen Ratschlag: „Eigentlich reicht die Lust zum Backen, denn es ist nicht schwer, wenn man weiß, wie die Konsistenz vom jeweiligen Teig sein muss.“

Viele hätten Schwierigkeiten bei der Herstellung von Quarkkuchen. „Da fällt die Masse schnell zusammen. Mit Eischnee kann man einiges beheben und vor allem sollte der Kuchen bei leicht geöffnetem Ofen langsam abkühlen“, gibt sie mit auf den Weg.

Weniger Zucker als auf Rezept angegeben

Manuela Schönfeldt nimmt weniger Zucker für ihre Produkte als bei den Rezepten angegeben. „Bei meinen Gästen kommt das gut an, und auch ich finde, man braucht einfach nicht so viel davon.“ Ihre Leckereien schmecken anders als in Großbäckereien, „weil ich grundsätzlich keine Zusatzstoffe nehme“. Das kenne sie noch aus DDR-Zeiten.

„Mehl, Backpulver, Eier, Zucker und Butter – ich nehme nur Butter, das schmeckt besser als mit Margarine – mehr braucht ein Grundteig nicht, wie zum Beispiel für mein Lieblingsrezept: gedeckter Apfelkuchen. Das war auch der erste, den ich als Kind backte, weil er leicht zu machen ist.“

Spielecke für Besucher mit Kindern

„Wichtig ist mir, dass mein Café auch familienfreundlich ist“, sagt sie. So gibt es eine Ecke für Mütter mit Kindern, wo die Kleinen sich beschäftigen können.

„Mein Rezept für ,Braune Pfeffernüsse’ war der Renner. Viele der älteren Frauen sagten mir, sie schmecken wie bei ihnen Zuhause. Das sehe ich als großes Kompliment.“

Braune Pfeffernüsse Zutaten: 1 kg Mehl, 500 ml Sirup, am besten von Zuckerrüben, 250 g Zucker, 250 g Butter, 150 g Schmalz, eine Packung Pottasche, etwas Zitrone, Mandeln und Zitronat je nach Belieben. Den Teig in Formen ausstechen und bei 180 Grad Hitze für um die 12 Minuten im Ofen backen.

Manuela Schönfeldts „Kreihnsdörper Café-Stübchen“ befindet sich in der ehemaligen Filiale der Bäckerei Benn in Grevesmühlen, die zwei Jahre lang leer stand. Sie fand das Objekt schon damals interessant, hatte jedoch keinen Mut, sich darauf einzulassen. Nach langem Überlegen und Gesprächen mit ihrem Mann nahm sie ihr Schicksal in die Hand und hat es nicht bereut.

