Grevesmühlen/Wismar/Bad Doberan/Rostock

Viele Kindergärten haben einfache und selbst erklärende Namen, die zum Beispiel den Bezug zum Ort herstellen. Manch ein Name in der Region ist aber auch besonders niedlich oder lustig. Egal wie ein Kindergarten heißt, das Wichtigste ist die gute und liebevolle Betreuung der „Feldmäuse“, „Spatzen“, „Strolche“, „Plappersnuten“ & Co..

Manch eine Kita trägt nur den Ortsnamen, wie die „ Kita Selmsdorf“ oder die Kita „Am Karpfenteich“ in Schönberg. Andere haben kreative Namen, wie das Herrnburger „Haus der kleinen Waldgeister“ oder das „Haus der kleinen Landmäuse“ in Wahrsow, nicht zu verwechseln mit den „Feldmäusen“ in Mallentin, die gehen danach natürlich in den Hort „Haus der schlauen Füchse“. Auch in Upahl sind übrigens „Die kleinen Landmäuse“ aktiv.

Anzeige

In Schönberg gibt es den evangelischen Kindergarten „Die Kirchenmäuse“, die hoffentlich nichts annagen, in Menzendorf und Tressow werden die Kleinen jeweils im „Zwergenstübchen“ betreut. Was die „Deichspatzen“ im gleichnamigen Dassower Kindergarten wohl pfeifen?

Weitere OZ+ Artikel

Kleine Strolche und liebe Frechdachse

Die „Aubachspatzen“ in Alt Meteln erinnern an den „Aubach“. Im Grevesmühlener „Spatzennest“ oder im „Poeler Kückennest“ sind die süßen Spatzen als Kosename für kleine Mäuse im Sinne von Kleinkindern gut aufgehoben.

Und hoffentlich werden die „Kleinen Strolche“ in Damshagen ihrem Namen nicht gerecht. Für die „Frechdachse“ und ihre Eltern und Erzieherinnen in der gleichnamigen Bobitzer Kita kann man das auch hoffen.

Landpiraten und Bummi-Kinder

Die „Landpiraten“ in Hohenkirchen sollen vergleichsweise friedlich sein. Kita-Leiterin Andrea Lohff erklärt den Namen: „Der Kindergarten ist ja nah an der Ostsee, aber eben auf dem Land.“ Es gibt auch ein tolles „Landpiratenlied“, das die Kids gemeinsam singen und sich so mit ihrem Kindergarten verbunden fühlen: „Wir sind die Landpiraten aus dem Kindergarten, wir haben viel Spaß, so ist das“, singt Andrea Lohff vor.

Bei der Kita „Bummi“ in Naschendorf werden bestimmt bei vielen Eltern oder Großeltern Erinnerungen an die eigene Kindheit und die gleichnamige Kinderzeitschrift eben für kleine Kinder wach. Die damaligen Basteltipps lassen heutige Eltern mit Kindermagazinen voller Plastik träumen. Auch in Kühlungsborn gibt es eine Kita mit dem bekannten Teddybärnamen.

Platt für die Plappersnuten

Plattdeutsche Namen werden auch für die Kindergärten gerne genutzt. Die „Strandkinnings“ toben in Boltenhagen, die „Lütten Plappersnuten“ in Proseken und Wismar.

„Uns Flinkfläuter“ werden die Knirpse liebevoll in Bad Kleinen genannt – eines der schönen plattdeutschen Wörter, die man nicht übersetzen sollte. Der „Mäckelbörger Kinnergorden“ ist natürlich in Dorf Mecklenburg als Wiege des Landes.

Wismar

Die Kita „Emil Grünbär“ in Wismar-Wendorf erinnert an die gleichnamige Kinderbuchfigur, genauso wie die Kita „Wiki“ am Friedenshof an den Miniwikinger mit Hörnerhelm erinnert.

Karin Rath von der Kita „Kraksel“ am Wismarer Friedenshof erklärt den Namen ihres Kindergartens: „Die Abkürzung steht für KReativ, AKtiv und SELbst. Bei uns ist der Name Programm.“ Die Kinder sollen selbstständig die Welt um sich herum erfahren, anstatt sie von außen – den Erzieherinnen – vorgegeben zu bekommen. „Wir haben Sitzkisten statt Stühle in der Kita, sie sind zum Steigen, Stapeln, Drüberspringen und auch zum Sitzen“, erklärt Karin Rath.

Kindertraumland und bunte Stifte

Das „KiTraLa“ ist Abkürzung für Kinder-Traumland, im Kindergarten in Wismar-Wendorf gibt es die „Traumkäfer“ in der Krippe sowie die „Sonnentraum- und Blumentraumkinder“.

Die Kinder der Kita "Mühlenzwerge" aus Stove. Quelle: Kerstin Schröder

Bei der Kita „Bunte Stifte“ am Wismarer Altstadtrand soll der Inklusionsgedanke im Namen sichtbar werden. Die doppelte Lesart des Wortes Stifte, umgangssprachlich auch für Knirpse, ist gewollt. Thilo Werfel von den Wismarer Werkstätten als Träger: „Kinder machen in ihrer Einzigartigkeit das Leben unbeschreiblich bunt. Was liegt näher, als die Kleinsten der Gesellschaft als bunte Stifte hier willkommen zu heißen?“

Richtung Bad Doberan

Die Stover „Mühlenzwerge“ verdanken ihren Namen der immer noch aktiven Holländer-Windmühle im Ort. Die Namen der Kitas in und um Bad Doberan lassen grinsen. Da gibt es die „Rohrspatzen“ und die „Drümpelspatzen“, die „Teichfrösche“, das „Storchennest“, die „Krümelkiste“ und die „Wichtelstube“.

Ob die „Drümpelspatzen“ etwas mit dem plattdeutschen Wort „Drümpel“ für Türschwelle zu tun haben? Nein, der Ort des Kindergartens wird „Am Drümpel“ genannt, daraus wurden die Drümpelspatzen.

Zwischen „Kinnerstuv“ und „De Utkiekers“

Und viele plattdeutsche Namen fallen auch dort auf: die „Kinnerstuv“ in Rerik und die Kindertagesstätte „Uns Windroos“ in Bad Doberan. Was „De Utkieker“ wohl den ganzen Tag machen? Staunend die Welt beobachten.

Die Kinder der Awo Kita „Kinnerstuv" haben Spaß. Quelle: Sabine Hügelland

Jana Schnemilich von der Bad Doberaner Kita erklärt: „Wir haben hier einen Ausguck, einen kleinen Turm zum Hochklettern. Von dem aus können die Kinder alles erkunden und beobachten.“ So entstand der Kita-Name. Passend dazu gibt es vom gleichen Träger den Kindergarten „Uns Windroos“, plattdeutsch für Kompass.

„Wir vom Regionalverband der Arbeiterwohlfahrt Bad Doberan e.V. sind sehr für das Plattdeutsche, unsere Elternzeitschrift heißt zum Beispiel auch ‚Der Klaukschieter‘.“ Wieder ein Wort, das auf Hochdeutsch sehr viel von seiner Niedlichkeit verlieren würde.

Rostock

Direkt in Rostock gibt es 90 Kitas und Horte. Die haben plattdeutsche Namen, wie „Klaukschieter“ (Dierkow-West), „De Ostseegörn“ ( Evershagen) oder „Krup unner“ ( Toitenwinkel). „Krupen“ ist übrigens Platt für Kriechen. Und das machen die „Lütten Schieters“ im entsprechenden Alter erfahrungsgemäß gerne, einfach untendurch kriechen.

Kita Butzemannhaus Quelle: Kita

Ansonsten finden sich allerlei tierische Namen in Rostock zwischen „Käferbude“ (Schmarl), der Kita „Fischbank“ in der gleichnamigen Straße in Rostock-Stadtmitte, „Krötenwiese“ und „Flotte Waldkäfer“ (beide Reutershagen) und der Kita „Kellermäuse“ (Stadtmitte).

Der Name der Kita „Butzemannhaus“ im Hansaviertel erinnert an die Kinderradiosendung aus DDR-Zeiten sowie die daraus entstandenen Bücher und Hörspiele.

Von Nicole Hollatz