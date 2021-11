Mecklenburgs Narren läuten Karnevalszeit in Grevesmühlen ein

Grevesmühlen

Mit dreifachem Helau, lauter Musik und einem Umzug durch die Stadt wurde in Grevesmühlen offiziell für ganz Mecklenburg-Vorpommern die Karnevalszeit eingeläutet. Stellvertretend für die Bürgermeister im Land wurde Grevesmühlens Stadtoberhaupt Lars Prahler der Schlips abgeschnitten. Der Kreihnsdörper Carnevalverein (KCV), der die Veranstaltung anlässlich seines 60. Geburtstags ausrichten durfte, und der Grevesmühlener Carnevals Club (GCC) konnten in Begleitung des Präsidenten des Karneval-Landesverbands MV (KLMV), Lutz Scherling, nach einem Jahr Abstinenz wieder ausgelassen sein.

Eigentlich hatte der KCV auch viele Karnevalsvereine aus dem Land eingeladen, aber sie blieben der närrischen Machtübernahme aus Vorsicht fern und feierten in ihren Orten. „Natürlich wäre es schön gewesen, wenn mehr andere Vereine gekommen wären“, sagte der Präsident des KCV, Torsten Meier. „Es sind aber ganz viele befreundete Vereine zu unserer Feier am 19. Februar in der Mehrzweckhalle eingeladen und wir hoffen sehr, dass wir dann auch feiern dürfen“, sagt Meier. Nach einem Jahr Zwangspause wieder in den Karneval starten zu können, findet er einfach nur schön. „Wir sind vor Corona beim Umzug zwar schon mehr ausgeflippt und es waren auch von unseren Vereinen nicht alle da, aber das wird schnell wiederaufflammen“, sagt Torsten Meier.

Julie Beckmann (14) ist das neue Tanzmariechen des KCV. Sie kommt aus Karow und wurde beim Kinderkarneval in Gägelow „entdeckt“. Quelle: Malte Behnk

Auch Lutz Scherling hofft sehr, dass der Karneval im Februar gefeiert werden kann, sieht aber auch nur eine Lösung dafür: „Bei uns Narren stehen 3G für Geselligkeit, Gemeinschaft und Glück, deshalb bitte geht impfen, wir wollen unsere Freiheit zurück.“ Statt der Piraten hätten jetzt die Narren Grevesmühlen in der Hand. „Ob Flaute, ob stürmisch in dieser Session, das entscheiden wir selbst mit der 2G-Option“, kündigte er an, dass voraussichtlich nur Genesene und Geimpfte zu den Faschingspartys Einlass bekommen. „Seid in diesem Punkt nicht närrisch, sondern schützt unsere Kleinen, denn gar kein Karneval kann keine Lösung sein.“

Eine Party auf dem Marktplatz konnte nicht gefeiert werden. „Die Abstandsregeln gelten für die Zuschauer. Wir untereinander dürfen zusammenstehen oder tanzen, weil wir ‚Kohorten‘ bilden. Deswegen dürfen auch nur Vorführungen auf der Tanzfläche gezeigt werden“, erklärte Torsten Meier.

Die Grevesmühlener Karnevalsvereine, der Kreihnsdörper Carnevalverein (KCV) und der Grevesmühlener Carnevals Club (GCC), machten einen Umzug durch die Stadt. Quelle: Malte Behnk

Auf der Bühne zeigten die Tänzerinnen des KCV ihr Können. Julie Beckmann (14) hatte dabei ihren ersten Auftritt als neues Tanzmariechen des KCV. „Ich war sehr aufgeregt“, sagt die Gymnasiastin aus Karow, die schon seit sieben Jahren im Karnevalsverein tanzt. „So im Mittelpunkt zu stehen, ist schön, aber ich muss mich noch dran gewöhnen“, sagt sie. Wie ist sie aus Karow bei Wismar zum KCV gekommen? „Kurz vor meiner Einschulung war ich in Gägelow beim Kinderkarneval und da wurde ich angesprochen, weil ich beim Tanzen schon damals Spagat konnte“, erzählt Julie Beckmann. Dann fing sie in der Showtanzgruppe an. „Und ich habe mich hochgearbeitet.“ Etwa acht Wochen hat sie für den Auftritt am 11.11. geübt. „Ich mache zweimal in der Woche Training und übe dann noch am Wochenende“, verrät sie, wie sie so fit für die teils akrobatischen Figuren geworden ist.

