Dürfen bei größeren Sportereignissen wieder Fans in die Stadien und Arenen? Diese Frage bestimmt die öffentliche Debatte. Doch der Vorsitzende des SV Warnemünde, Siegfried Krüger, weiß, dass die Corona-Krise längst nicht nur den Profisport stark beeinträchtigt. „Der Leistungssport steht im Rampenlicht. Aber die Pandemie trifft den Breitensport mit Kindern und Senioren vielleicht noch härter“, sagt Krüger.

Neun Abteilungen und mehr als 1300 Mitglieder zählt der SV Warnemünde. Die Volleyballer spielen in der zweiten Liga. „Hier wird noch an Konzepten gearbeitet, wie wir im September wieder mit Zuschauern in die Saison starten können“, sagt Krüger. Positiv sei, dass alle Hauptsponsoren ihr Engagement fortsetzen. „Probleme haben wir dafür bei den kleinen Sponsoren, die selbst nicht wissen, wie sie geschäftlich das Kalenderjahr durchstehen.“

Senioren-Sportler sind weiter vorsichtig

Siegfried Krüger ist Vorsitzender des SV Warnemünde. Quelle: Moritz Naumann

Die zahlenmäßig größte Gruppe stellt im Verein jedoch der Breitensport. Und hier bleibt die Lage vor allem für die Senioren angespannt. „Obwohl die Bedingungen inzwischen gelockert sind, gehen die 60-, 70- und 80-Jährigen noch immer nicht zum Training“, sagt Krüger.

Die Senioren gehören zur Risikogruppe und sind weiter vorsichtig. „Wir versuchen, sie zu beruhigen, dass sich alles zum Positiven wendet“, schildert der Vereinschef. Doch das sei nicht einfach. „Der Wiedereinstieg ins Training fällt mit zunehmendem Alter immer schwerer. Es wird ein Kraftakt für die Senioren, die Zwangspause zu überwinden und wieder in den gewohnten Trott zu kommen.“

Zusätzliche Sommer-Angebote für Kinder

Nach Lösungen sucht der SV Warnemünde auch für seine jüngsten Mitglieder. „Die Kinder, die gerade mit ihrem Sport angefangen haben, sind herausgerissen und unheimlich zurückgeworfen worden“, sagt Krüger. Der Verein habe hier nun zusätzliche Angebote in den Sommerferien geschaffen. Das Problem dabei: „Die Rostocker Hallen sind im Sommer geschlossen und werden nur auf Sonderantrag geöffnet. Dadurch ist vieles sechs Wochen lang auf Eis gelegt gewesen“, so der SVW-Chef.

Wismar stellt alle Anschaffungen auf den Prüfstand

Matthias Däubler ist Leiter der Geschäftsstelle der TSG Wismar. Quelle: Ulrike Oehlers

Der Unterschied zwischen Leistungs- und Breitensport ist auch bei der TSG Wismar ein Thema. „Wir haben uns aufgeregt, dass die Profi-Fußballer trainieren und spielen durften, der Breitensport aber nicht“, sagt Matthias Däubler. Er ist Leiter der Geschäftsstelle der TSG Wismar. Der Verein zählt 600 bis 700 Mitglieder. Es gibt die Sparten Handball, Turnen, Akrobatik, Kanu, Kegeln, Tischtennis und Allgemeinsport.

Durch den Absprung mehrerer Sponsoren hat sich die wirtschaftliche Situation der TSG verschlechtert. „Jede Anschaffung steht auf dem Prüfstand“, sagt Däubler. Zwar konnten Gelder eingespart werden, weil durch den ausgefallenen Spielbetrieb Auswärtsfahrten, Schiedsrichterkosten und Hallennutzungsgebühren wegfielen. „Auf der anderen Seite hatten wir mehr Ausgaben für Desinfektionsmittel bei Kanuten, Akrobaten und Turnern“, so Däubler.

Für die Handball-Damen der TSG ist die Vorbereitung inzwischen normal angelaufen. Die Mannschaft ist in die Ostsee-Spree-Liga aufgestiegen. „Wir müssen jetzt sehen, wie das mit den Zuschauern funktioniert, wenn im September die Saison beginnt“, sagt Däubler.

Doberaner trainierten via Internet

Ronny Susa ist Trainer des Fußball-Landesligisten Doberaner FC. Quelle: Jens Upahl

Ebenfalls in die Vorbereitung eingestiegen sind die Landesliga-Fußballer des Doberaner FC. Wie viele andere Vereine haben auch die DFC-Kicker während der Corona-Krise improvisiert: „Wir haben Fitnesstraining via Internet-Seminar für zu Hause angeboten. Das war ganz witzig“, sagt Trainer Ronny Susa. Zeitweise habe das Training jedoch geruht. „Wir haben uns dann um unseren neuen Trakt im Vereinsheim gekümmert und die Innenausstattung selbst gestaltet“, sagt Susa.

Der Doberaner hat die Corona-Krise mit gemischten Gefühlen erlebt. „Für mich persönlich als Mensch fand ich die Pause gut. Ich bin grundsätzlich der Auffassung, dass wir im Amateursport zu viele Spiele absolvieren müssen.“ Mit 32 Liga-Spieltagen plus Pokal und Freundschaftspartien komme seine Mannschaft auf 42 bis 43 Spiele pro Jahr. „Es war schön, jetzt mal keinen Fußball und komplett freizuhaben an den Wochenenden. So waren auch mal spontane Ausflüge mit Kind und Familie möglich“, sagt Susa.

Sponsoren auf Social-Media-Seite vorgestellt

Auf der anderen Seite hatte der Trainer die Befürchtung, dass seine Truppe auseinanderbrechen könnte. „Bei den jungen Bengels ist die Loyalität nicht mehr so groß wie früher. Und wenn der Kontakt untereinander abbricht, ist der eine oder andere schnell mal weg“, sagt Susa. Er habe dem aber rasch entgegengewirkt. „Ich habe früh den Kontakt zu den Spielern gesucht und den Kader für die neue Saison geplant.“

Auch beim Thema Sponsoren war der DFC aktiv. „Bis dato sind unsere Unternehmen gut durch die Krise gekommen. Wir haben jeden größeren Sponsor dann mal auf unserer Facebook-Seite vorgestellt, zum Beispiel wenn er Lieferdienste angeboten hat – oder wie er generell die Corona-Zeit meistert. Das kam gut an“, sagt Susa.

Grevesmühlener hoffen auf Freigabe nach Ferien

Daniel Voigt ist Vorsitzender des SV Blau-Weiß Grevesmühlen. Quelle: Michael Prochnow

Vor eine besondere Herausforderung hat die Corona-Krise den SV Blau-Weiß Grevesmühlen mit seinen zwölf Sparten gestellt. „Der Umgang mit der Pandemie war eine ganz schöne Hausnummer“, sagt Vereinschef Daniel Voigt. Denn jeder Dachverband der einzelnen Sportarten sei anders mit der Situation umgegangen. „Es war schwierig, hier alle Sparten möglichst rasch zu bedienen.“ Insgesamt zählt der Verein mehr als 800 Mitglieder.

Auch sind zwei langjährige Sponsoren verloren gegangen. „Sie haben gesagt, sie kommen wieder, wenn es ihnen besser geht. Aber einer musste sein Geschäft inzwischen schließen wegen Corona“, sagt Voigt.

Geholfen hat den Sportlern während der Krise der gute Kontakt zu Bürgermeister Lars Prahler. „Wir wussten immer sofort, was wir dürfen und was nicht“, sagt Voigt. Er hofft, dass sich nach den Ferien alle Abteilungen wieder bewegen dürfen. „Gerade die Akrobaten und Geräteturner. Auch unser Zwergensport durfte lange nichts machen aufgrund der hygienischen Vorschriften.“

