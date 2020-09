Dassow

Wenn Autofahrer über die B 105 von Westen nach Nordwestmecklenburg kommen, reiben sich einige Besucher, die zum ersten Mal in der Region sind, verwundert die Augen, sobald sie Dassow erreichen. Da steht doch das Gebäude schief, oder? Ja, das tut es. Und zwar richtig.

Der Speicher, der direkt an der Stepenitz steht, kann es in Sachen Schräglage locker mit dem schiefen Turm von Pisa aufnehmen. Bei beiden Gebäude ist der Grund für das Absacken der gleiche: Der weiche Untergrund hat die Fundamente einsinken lassen.

Anzeige

36 Meter tiefe Pfähle im Boden

Der Dassower Speicher steht heute allerdings wieder auf festem Grund. Und nicht nur das, der Speicher, den die Familie Semrau – für die Sanierung sind die Brüder Mark und Lars Semrau verantwortlich – aus Kalkhorst erworben hat und der aufwendig saniert wurde, ist heute ein Schmuckstück für die Region. 2017 begann die Sanierung, die inzwischen abgeschlossen ist. Als erstes wurden die Spundwände eingesetzt, dazu mussten Pfähle bis in eine Tiefe von 36 Metern gerammt werden, um festen Grund zu erreichen. Darüber befindet sich vor allem Torf.

Weitere OZ+ Artikel

Die Investoren verbinden Denkmalschutz und zeitgemäße Nutzung. Das Erdgeschoss ist zum großen Saal für Feiern und andere Veranstaltungen ausgebaut. Im ersten und zweiten Geschoss befinden sich fünf Ferienwohnungen. Sie gehen über zwei Etagen. In den obersten Etagen bietet die Familie demnächst zwei Wohnungen an. Die eine ist etwa 100 Quadratmeter groß, die andere rund 125. Vor dem Speicher hat Semrau-Bau ein Nebengebäude errichtet. Eine Bäckerei wird dort einziehen.

Familie Callies und ihre Speicher Die Firma Christian Callies aus Grevesmühlen ließ den Dassower Speicher 1861 für ihren Landhandel bauen. Johann Christian Friedrich Callies hatte den Betrieb 1812 gegründet. Er handelte zunächst mit Glas und Porzellan. Den Landhandel nahm die Firma Christian Callies 1860 auf. Dem Unternehmen gehörten Speicher in Dassow, Grevesmühlen, Klütz und Plau. Es handelte vor allem mit Getreide und Holz. 1948 wurde der Betrieb enteignet. Aprpos berühmte Speicher, das Gebäude der Firma Callies in Klütz ist heute das bekannte Literaturhaus „ Uwe Johnson“. Das allerdings steht kerzengerade.

Der Kirchturm von Friedrichshagen

Eine der schönsten kleinen Kirchen in der Region ist die Kirche von Friedrichshagen bei Upahl ( Nordwestmecklenburg). Unweit des Künstlerschlosses steht das Gebäude, das vermutlich im 14. Jahrhundert aus Feldsteinen errichtet wurde. Auffallend ist vor allem der Kirchturm, denn der droht immer weiter abzusinken. Die Schräglage ist selbst mit bloßem Auge zu erkennen.

Schön schräg: Der Kirchturm von Friedrichshagen ist auf einer Seite um 40 Zentimeter abgesackt. Quelle: Archiv

Lange lag die kleine Kirche im Dornröschenschlaf, doch seit der Gründung des Fördervereins 2011 hat das Gotteshaus nicht nur an Popularität, sondern vor allem an Stabilität gewonnen. Die ersten Sanierungsarbeiten an dem mehr als 600 Jahre alten Gebäude haben in den vergangenen Jahren stattgefunden, inzwischen wird der um 40 Zentimeter abgesackte Kirchturm dauerhaft gerettet. Dafür gab es vom Bund 114 000 Euro Förderung, der Kirchenkreis gibt 40 Prozent der Gesamtkosten von 228 000 Euro dazu. Die restlichen zehn Prozent muss der Förderverein selbst aufbringen. Begonnen haben die Arbeiten im vergangenen Jahr, abgeschlossen sollen sie Ende 2020 sein.

Turm ist vorerst sicher

Im Jahr 2013 erfolgte die erste Sicherung des Turmes. Der Anschluss des Turmes zur Kirche und die Sanierung der Orgelempore folgte im Jahr darauf. Die kostbare Winzer-Orgel wurde im Jahr 2015 fachgerecht restauriert. Feierlich wieder in Betrieb genommen wurde sie im Frühjahr des Jahres 2016. Die Freitreppe, die zur Kirche hochführt, und die Trockenmauer um die Kirche herum wurden im Jahr 2018 erneuert.

Ursache für Schiefstand ist rätselhaft

Warum der Kirchturm so weit absacken konnte? Darüber rätseln die Mitglieder des Fördervereins ebenso wie die Fachleute, denn immerhin steht das Gotteshaus seit mehr als einem halben Jahrtausend an dieser Stelle. Vermutet wird, dass der Untergrund nachgegeben hat. Das Problem bei der Sanierung besteht nicht nur darin, die Fundamente des Turms zu sichern; auch Fenster, Türen und die Verbindung von Turm und Kirchenschiff müssen erneuert beziehungsweise gesichert werden. Das bedeutet aufwendige Handarbeit – ohne Wasserwaage.

Die Dorfkirche in Kalkhorsts Ortsteil Elmenhorst hat einen verdrehten Turmhelm. Quelle: Malte Behnk

Gedrehter Turmhelm in Elmenhorst

Weder auf äußere Einflüsse noch auf Fehler beim Bau ist der spezielle Anblick der Dorfkirche Elmenhorst bei Kalkhorst ( Landkreis Nordwestmecklenburg) zurückzuführen. Der mit Schindeln eingedeckte, achteckige Turmhelm an der Westseite wurde bewusst leicht verdreht und ragt leicht über die Seitenmauern des Turms hinaus. Allein damit ist der Turm schon ein Hingucker. Es wirkt, als hätte man den Wetterhahn an der Spitze gegriffen und leicht gezwirbelt. So gedrehte Turmhelme sind immer wieder an Kirchen zu sehen.

Historische Malereien

Doch die zwischen 1220 und 1230 erbaute Backsteinkirche bietet noch viel mehr Sehenswertes. So wurden in den Seitenschiffen 1901 zahlreiche Malereien von Apostel- und Heiligenfiguren entdeckt und restauriert, die aus dem späten 13. Jahrhundert stammen. Außerdem gibt es Malereien aus dem 19. Jahrhundert in den Gewölbekappen des Chores. Ein prächtiger Flügelaltar zeigt Schnitzfiguren aus dem 14. und 15. Jahrhundert.

Orgel von Friedrich Friese

Die Dorfkirche Elmenhorst wurde zwischen 1995 und 1999 umfangreich saniert. Sie wird nicht nur für Gottesdienste der Kirchengemeinde, sondern auch für kulturelle Veranstaltungen wie Konzerte oder Liederabende genutzt. Dabei erklingt dann auch die 1867 von Friedrich Friese gebaute Kirchenorgel. Sie kam 1874 aus dem Schweriner Dom nach Elmenhorst.

Von Melte Behnk und Michael Prochnow