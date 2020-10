Grevesmühlen

In der Reihe „Gottesdienst mit Laienkanzel“ , die seit dem Jahr des Reformationsjubiläums 2017 einmal jährlich im Herbst fortgesetzt wird, hat die evangelische Kirchengemeinde Sankt Nikolai in Grevesmühlen für Sonntag, 1. November, Thomas Lenz gewinnen können. Der NDR-Moderator lebt in Roxin bei Grevesmühlen ist vielen bekannt ist, er spricht aus seiner Berufserfahrung „Medien und Glaube“ . Er wird über „Ein feste Burg ist unser Gott – oder dem Volk auf´s Maul geschaut“ am Sonntag im Gottesdienst um 9.30 Uhr predigen. Auch die Ökumenische Kantorei wird unter der Leitung vom Kirchenmusiker Michael Goede zu hören sein. Aufgrund der Pandemie müssen sich Zuhörer vorher anmelden unter 03881/2524 .

Von Michael Prochnow