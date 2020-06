Rostock

Der Geruch ist das Schlimmste. Auch nach Jahren als wissenschaftlich-technischer Mitarbeiter im Stralsunder Meeresmuseum habe er von Zeit zu Zeit noch immer damit zu kämpfen, sagt Tom Bär. Der 36-Jährige ist für das Museum unter anderem in der Abteilung des Totfundmonitoring im Einsatz. Wenn irgendwo an der Ostseeküste von Mecklenburg-Vorpommern ein Schweinswal, eine Kegelrobbe oder ein anderes totes Meeressäugetier angespült wird, ist Bär einer von denen, die es bergen.

In der Regel sei das keine große Sache, sagt der wissenschaftlich-technische Mitarbeiter des Museums. „Die meisten Tiere schafft man allein oder zu zweit.“ Mit Gummihandschuhen und ein paar gezielten Handgriffen werden die Tiere in Plastiktüten gelegt und dann möglichst schnell in einer der Kühltruhen verstaut, die das Museum in den vergangenen Jahren an der gesamten Küste eingerichtet hat, meist auf den Bauhöfen größerer Gemeinden. „Das Einfrieren ist wichtig, damit die Verwesung gestoppt wird und die Kadaver in einem guten Zustand für die Sektion sind, wo die Tiere untersucht werden“, erklärt Bär.

Vor allem Schweinswale in Mecklenburg

Um Totfunde zu melden, hat das Meeresmuseum extra eine Bereitschaftsnummer eingerichtet, bei der sich die Menschen, die ein totes Tier am Strand entdecken, melden können. Ein großer Teil der Bergungen komme erst durch die Meldungen von Spaziergängern zustande, sagt Bär.

Statistiken des Meeresmuseums belegen einen deutlichen Anstieg der Totfunde an der gesamten Ostseeküste in den vergangenen Jahren. Im Jahr 2019 wurden mehr als 130 Tiere gefunden. Mehr als 50 Prozent davon waren Schweinswale. Des Weiteren Kegelrobben und einige Seehunde. Im Jahr zuvor waren es sogar 186 Tiere. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren wurden gerade mal 57 Meeressäuger gefunden. Im Jahr 1990 gar nur 12.

Totfunde von Meeressäugern durch das Deutsche Meeresmuseum im Jahr 2018. Quelle: Deutsches Meeresmuseum

Laut der Statistik sind es vor allem Kegelrobben, Schweinswale und Seehunde, die an der Ostsee stranden. An der mecklenburgischen Küste landen überwiegend die Schweinswale. Und das mit zunehmender Häufigkeit. Während im Jahr 2015 noch 18 Tiere in Nordwestmecklenburg gefunden wurden, waren es 2018 bereits 35 Tiere. Auch die Zahl der Robben-Totfunde ist leicht angestiegen. Für das Jahr 2019 gibt es noch keine endgültigen Zahlen, da laut Meeresmuseum noch viele Tiere im eigenen Kühlcontainer in Stralsund lägen. Insgesamt wurden in den Landkreisen Nordwestmecklenburg und Rostock von 2015 bis 2019 weit über 100 Schweinswale gefunden. Dem gegenüber stehen nur etwa 15 bis 20 Kegelrobben.

Totfunde vor allem im Sommer

An der östlichen Ostsee, besonders in Vorpommern und Rügen, sind die Funde von Kegelrobben deutlich häufiger. Da diese seit 2004 wieder langsam an die deutschen Ostseeküste zurückkehren, sind die Zahlen enorm angestiegen. Bei Seehunden könne man diesbezüglich keine eindeutigen Aussagen treffen.

Auch ein zeitlicher Trend ist zu beobachten. Tote Schweinswale werden überwiegend im Sommer zwischen Juni und September gefunden. Bei den Kegelrobben gibt es die meisten Funde im Frühjahr oder im Herbst. Im Mai und Juni werden vor allem wenige Monate alte Jungtiere angespült. Seehunde sind vermehrt im Sommer an der Küste zu finden, die Zeit, in der es auch die meisten Totfunde dieser Art gibt.

Gründe für mehr Totfunde an der Küste

Dass die Totfund-Zahlen seit 1990 rapide ansteigen, hat mehrere Gründe, erklärt Linda Westphal, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Meeresmuseum. Das Bewusstsein der Menschen an den Stränden hat sich durch die Öffentlichkeitsarbeit des Museums verändert. Im Gegensatz zu den 1990er-Jahren sind heute deutlich mehr Menschen über das richtige Verhalten bei Totfunden informiert. Mit der Folge, dass tote Tiere heute häufiger gemeldet werden als damals. „Zum anderen spiegeln die steigenden Zahlen von Kegelrobben-Totfunden die Rückkehr der Art deutlich wider“, so Westphal. Die Gründe für die vermehrten Totfunde von Schweinswalen seien hingegen noch nicht ausreichend untersucht.

Die meisten Tiere seien bereits in fortgeschrittener Verwesung, wenn sie geborgen werden, sagt Westphal. „Dann ist die Bestimmung der Todesursache oft nicht mehr möglich. Bei Tieren in besserem Erhaltungszustand sind der Verdacht auf Beifang, Infektionen sowie Komplikationen während der Geburt die häufigsten Todesursachen.“

Erkenntnisse für die Forschung

Auch Westphal nimmt hin und wieder an Bergungen teil. Ihr Spezialgebiet sind jedoch die Sektionen der Tiere, die sie im Museum mitorganisiert. Dort werden tote Wale und Robben unter wissenschaftlichen Fragestellungen untersucht. Wodurch ist das Tier verendet? Was hat es gefressen? War es ein trächtiges Weibchen?

Linda Westphal, wissenschaftliche Mitarbeiterin des Meeresmuseums, bei der Sektion eines Schweinswales. Quelle: Deutsches Meeresmuseum

Eine in den meisten Fällen blutige Angelegenheit, die den Forschern des Museums jedoch wichtige Erkenntnisse und Einblicke ins Leben der geschützten Tiere gewährt, sagt Westphal. Je frischer das Tier, desto besser. Deshalb sei es besonders hilfreich, wenn auch die Fischer das Museum unterstützen, indem sie ihren unbeabsichtigten Beifang abgeben.

„Wir haben in diesem Jahr erstmals seit 2006 einen Kegelrobben-Beifang von einem Fischer bekommen“, sagt die junge Wissenschaftlerin. „Das zeigt dass es wieder mehr Vertrauen gibt und erkannt wird, dass wenn ein Tier schon stirbt es noch einen Wert für die Wissenschaft hat.“

Tote Tiere sind hochinfektiös

Für Tom Bär ist die Sektion der schwierigere Teil der Arbeit. „Während andere sich schnell an den Geruch gewöhnen, ist er für mich nur schwer zu ertragen. Die Hände tropfen vom Fett des Tieres und alles ist voller Blut“, beschreibt er. Die Tiere zu bergen, sei ihm deutlich lieber. Auch wenn das manchmal nicht ganz so einfach sei, immer abhängig von der Erreichbarkeit des Küstenabschnitts und dem Grad der Verwesung des Tieres. „Es kommt auch vor, dass wir mehrere Meldungen zu unterschiedlichen Tieren am gleichen Tag erhalten. Dann entscheidet immer der Zustand des Kadavers und die Frage, welches Tier zuerst geborgen wird. Außerdem muss immer beurteilt werden, ob das Tier überhaupt ohne Gefährdung der eigenen Sicherheit geborgen werden kann.“

Verhalten beim Finden von toten oder lebendigen Meerestieren Totfunde von Meeressäugetieren werden am Deutschen Meeresmuseum gesammelt. Alle Tiere, die geborgen werden können, werden später in detaillierten Sektionen untersucht. Wer ein totes Tier findet, sollte möglichst schnell die Bereitschaftsnummer des Museums 038 31 / 2650 3333 anrufen. Sollte sich kein Mitarbeiter melden, sollten Finder ihre Rufnummer und eine deutliche Sprachnachricht hinterlassen. Bei Lebendstrandungen sollten sich Finder unter 038 31 / 2650 3333 und außerdem unter0173 / 9688 267 beim Kurator für Meeressäugetiere melden. Weiterhin empfiehlt das Meeresmuseum, die Tiere bei Totfunden auf keinen Fall zu berühren, da sie hochinfektiös sein könnten und somit eine potenzielle Gefahr für die Gesundheit des Menschen darstellen.

Auch wenn die Beobachtungen der Spaziergänger, Einheimischen und Urlauber für die Bergung von Bedeutung seien, warnt Bär vor dem falschen Umgang mit toten Meeressäugern. „Wenn Privatleute toten Robben oder Walen zu nahe kommen, laufen immer wieder Dinge schief“, sagt er. „Manchmal fassen die Leute die Tiere an. Das ist sehr gefährlich, denn tote Tiere können hochinfektiös sein.“

Allein das Deutsche Meeresmuseum birgt die Totfunde im Auftrag des Landes Mecklenburg-Vorpommern und wird dabei von lokalen Partnern wie Bauhöfen und Schutzgebietsverwaltungen vor Ort unterstützt. Allen anderen rät Bär, die Kadaver nur aus einigen Metern Entfernung zu beobachten und wenn möglich, sofort das Meeresmuseum zu verständigen.

Von Flemming Goldbecher