Mega-Solarpark an A 20 nahe Grevesmühlen: So soll eine ganze Gemeinde vom grünen Strom profitieren

Mit jedem Kilowatt Strom fließt Geld in die Gemeindekasse: So soll es künftig in Bernstorf bei Grevesmühlen sein. 0,2 Cent pro Kilowattstunde sind vorgesehen, bestätigt Michael Rachow, Geschäftsführer des Unternehmens SWS Regenery, eines Projektentwicklers und Betreibers von Solarkraftwerken. Das Geld werde vom ersten Tag an fließen, nachdem der Solarpark nahe der A 20 ans Netz gegangen ist.

0,2 Cent pro Kilowattstunde summieren sich bei der gewaltigen Leistung des Solarkraftwerks. 114 Megawattstunden soll es bringen – und damit gut 200 000 Euro pro Jahr für eine kleine Gemeinde, die das Geld sehr gut gebrauchen kann. Sie will seit Jahren ihre Infrastruktur für die Bürger sanieren, kommt bisher aber nicht aus den Miesen.

Was der Region ebenso zugutekommen soll: Steuern, die der künftige Betreiber des Solarkraftwerks zahlt. Sie könnten nach Auskunft von Michael Rachow in die Kasse von Bernstorf oder Grevesmühlen fließen.

Solarpark mit 85 Hektar Photovoltaikanlagen

Entstehen soll ein Solarkraftwerk mit rund 85 Hektar Photovoltaikanlagen. Michael Rachow geht von einem Investitionsvolumen von rund 60 Millionen Euro aus. Für den Betrieb soll das Unternehmen Aream zuständig sein. Die Firma mit Sitz in Düsseldorf hat sich auf Investments in Solar- und Windkraft spezialisiert.

Kommunalpolitiker stimmen in Bernstorf für einen Bebauungsplan „Photovoltaik-Park an der A 20“. Quelle: Jürgen Lenz

Wann sollen Betriebe den Solarpark an der A 20 errichten? „Wenn es nach uns geht, wird es im ersten Quartal 2024 passieren“, antwortet Michael Rachow. Sein Unternehmen mit Sitz im schleswig-holsteinischen Bargteheide (Kreis Stormarn) hat bereits Solaranlagen auf Dächern mit einer Gesamtleistung über 250 Megawatt projektiert – auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die SWS Regenery GmbH erläutert: „Im Freiflächensegment sind wir mit vielen Projekten gestartet. Zurzeit haben wir zum Beispiel in Brandenburg Größenvolumen von circa 200 Megawatt und in Niedersachsen ein Volumen von circa 100 Megawatt in der Entwicklung.“

Gemeindevertreter wollen Baurecht für Solarpark an der A 20

Das Vorhaben an der A 20 unweit von Grevesmühlen ist für die SWS Regenery GmbH das erste Freiflächenprojekt in Mecklenburg-Vorpommern. Die nächstgelegenen Orte sind Wölschendorf, Strohkirchen, Jeese und Pieverstorf.

Baurecht besteht auf den Acker- und Wiesenflächen an der A 20 noch nicht. „Ohne Bebauungsplan keine Anlagen“, sagt der Bernstorfer Bürgermeister Mirko Timm. Die Gemeindevertretung beschloss jetzt ohne Gegenstimme, einen Bebauungsplan aufzustellen. Sein Name: „Photovoltaik-Park an der A 20.“ Rechtskräftig ist er noch lange nicht. Vorher sind Behörden und andere „Träger öffentlicher Belange“ zu beteiligen. Bürger werden Anregungen und Bedenken äußern können. Letzter formaler Schritt: Die Gemeindevertretung fasst für den Bebauungsplan „Photovoltaik-Park an der A 20“ einen sogenannten Satzungsbeschluss. Danach kann er rechtskräftig werden.

Der Solarpark bei Groß Siemz ist von der A 20 aus zu sehen. Die Lage: zwischen der Abfahrt Schönberg und der Raststätte Schönberger Land. Quelle: Jürgen Lenz

Bisher ist der Haushalt von Bernstorf defizitär, obwohl die Kommune seit Jahren an vielen Stellen spart. Die Gemeindevertreter sehen die Notwendigkeit, im Interesse der Bürger zu investieren – in Erhalt und Instandsetzung von Straßen etwa. Vor diesem Hintergrund entschieden die Kommunalpolitiker ohne Gegenstimme, im Haushalt für 2022 und 2023 die Steuersätze für bebaute Grundstücke, landwirtschaftlich genutzte Flächen sowie Betriebe zu erhöhen. Damit entgeht Bernstorf der Gefahr, für Steuersätze bestraft zu werden, die unter dem Durchschnitt der kreisangehörigen Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern liegen.

Steuererhöhung für Hausbesitzer

Ansonsten würde das Land die Schlüsselzuweisungen kürzen und Berntorf hätte noch höhere Umlagen an den Kreis zu zahlen. Mit den Steuererhöhungen fließen dagegen rund 7600 Euro mehr in die Gemeindekasse. Nachteil für Hausbesitzer: Sie müssen im Durchschnitt rund 30 Euro im Jahr mehr zahlen als bisher.

Trotzdem ist die Steuerkraft von Bernstorf bisher gering. Könnte die Gemeinde im Haushalt noch mehr streichen und kürzen? Mirko Timm fragte während des Treffens der Gemeindevertreter in die Runde: „Hat jemand eine Idee, wo wir noch sparen können?“ Niemand meldete sich zu Wort. Die Kommunalpolitiker beschlossen einstimmig den Haushalt für 2022 und 2023.

