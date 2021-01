Grevesmühlen

Vor der Corona-Krise ist Nordwestmecklenburg auf dem Weg zur Vollbeschäftigung gewesen. Seit einigen Monaten sehen die Zahlen auf dem Arbeitsmarkt wieder schlechter aus – auch in der Region Grevesmühlen. Hier ist die Arbeitslosigkeit von Dezember aus Januar erneut gestiegen. Aktuell haben 1320 Menschen keinen Job, das sind 98 mehr als im Vormonat und 93 mehr als vor einem Jahr.

In der Statistik suchen in Grevesmühlen derzeit mehr Männer (744) einen Job, darunter viele, die 50 Jahre und älter sind. Die Arbeitslosenquote liegt im Januar bei 5,6 Prozent, vor einem Jahr betrug sie 5,2 Prozent. 238 Frauen und Männer haben sich im Januar neu oder erneut arbeitslos gemeldet. Gleichzeitig konnten 141 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Zweithöchste Quote in Westmecklenburg

Die Arbeitslosenquote in Nordwestmecklenburg liegt derzeit bei 7,1 Prozent. Das ist Platz zwei in Westmecklenburg. Schlechter steht die Landeshauptstadt Schwerin mit zehn Prozent da, besser der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit 6,6 Prozent. Insgesamt sind im Westen Mecklenburgs in diesem Monat 18 241 Frauen und Männer als arbeitslos registriert.

„Die Januardaten dokumentieren: Die Auswirkungen der Corona-Pandemie sind auch auf dem Westmecklenburger Arbeitsmarkt spürbar. So liegt die Zahl der Arbeitslosen um 2378 oder 15 Prozent über dem Vorjahreswert“, erklärt Guntram Sydow, Chef der Schweriner Arbeitsagentur. Verantwortlich seien außerdem saisonal typische Auftrags- und Einstellungsrückgänge.

Guntram Sydow, Chef der Schweriner Arbeitsagentur. Quelle: Michael Prochnow

Ein noch größerer Anstieg der Arbeitslosigkeit sei vor allem mit den Kurzarbeiterregelungen verhindert worden. Drohende Insolvenzen und mögliche Zahlungsunfähigkeit beschäftigen zunehmend die Unternehmer und Selbstständige. Wie die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg berichtet, würden an der Corona-Hotline verstärkt Informationen dazu abgefragt. Die seien deshalb nun auch auf der Webseite www.wfg-nwm.de abrufbar.

Martin Kopp von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordwestmecklenburg. Quelle: Landkreis

Größter Einbruch seit Bestehen MVs

Mecklenburg-Vorpommern stehe zum Jahresanfang im Bereich der Infektionszahlen gegenüber anderen Ländern zwar sehr gut da – die wirtschaftlichen Folgen würden das Bundesland jedoch genauso hart treffen wie alle anderen, so Geschäftsführer Martin Kopp. Eine Zwischenbilanz des Wirtschaftsministeriums zeigt für das erste Halbjahr 2020 den größten ökonomischen Einbruch seit Bestehen des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als fünf Prozent. Selbst in der schweren Finanzkrise vor etwas mehr als einem Jahrzehnt gab es keinen vergleichbaren Rückgang.

Rechtzeitig informieren bei drohender Insolvenz

Hinter solchen abstrakten Zahlen stehen am Ende immer viele einzelne Schicksale in Nordwestmecklenburg oder anderswo: Arbeitslosigkeit, eine private Insolvenz oder eine Firmenpleite. „Wir machen natürlich keine Schuldnerberatung, aber wir möchten damit den Betroffenen helfen und Informationen bereitstellen, die anonym abgerufen werden können und aktuell sind. Ich bitte alle Betroffenen, sich frühzeitig zu informieren“, so Martin Kopp.

Betroffene oder solche, die eine Insolvenz fürchten, finden auf der Seite erste Informationen, wie es nun weitergehen kann oder welche Lösungen bei Zahlungsunfähigkeit möglich sind – ganz generell und speziell bei Privat- oder Firmenpleiten durch Corona.

Von Kerstin Schröder und Jana Franke