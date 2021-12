Mehr Coronafälle in Nordwestmecklenburg

Grevesmühlen

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordwestmecklenburg ist am Sonntag um 2,5 auf 303,8 leicht gestiegen. Das teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales am späten Nachmittag mit. Die Zahl gibt an, wie viele Menschen in einer Woche am Coronavirus erkrankt sind.

Auch die ITS-Auslastung ist wie bereits am Vortag weiter gestiegen: von 44 Prozent auf jetzt 47. Dieser Wert gibt an, wie viel Prozent der Intensivbetten durch Covid-19-Patienten belegt sind. Er weist damit auf die aktuelle Auslastung der Krankenhäuser durch Corona-Fälle hin. Am Freitag betrug die ITS-Auslastung noch 38 Prozent.

Für Nordwestmecklenburg gilt nach den aktuellen Zahlen weiterhin die Corona-Warnstufe „orange.“ Deshalb dürfen in Gaststätten und Kultureinrichtungen nur diejenige, die entweder geimpft oder genesen sind und zusätzlich ein aktuelles Testergebnis vorlegen. Das gilt auch für den Erwachsenensport und bei privaten Feiern. Alle Tanzveranstaltungen sind verboten.

Von Jürgen Lenz