Schönberg

Deutlich mehr Geld für ehrenamtliche Bürgermeister, Gemeindevertreter, Mitglieder von Ortsbeiräten und die Gleichstellungsbeauftragte: Das erlaubt eine neue Entschädigungsverordnung des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Jetzt diskutieren die Kommunalpolitiker in Schönberg darüber, wie viel sie in Zukunft bekommen sollen. Am Donnerstagabend begann die Debatte in einer Sitzung der Stadtvertreter. Sie tagten erstmals im Foyer der Regionalen Schule mit Grundschule.

Annette Behr erklärte für die CDU-Fraktion: „Steigerungen müssen sein – aber nicht in dem Umfang.“ Die Höchstbeträge der am 6. Juni erlassenen Verordnung des Landes seien viel zu hoch. Annette Behr sagte: „Wir wollen diese Erhöhung nicht mittragen, weil der städtische Haushalt das nicht hergibt.“

Ronny Freitag (Kommunale Wählergemeinschaft, KWG) sagte: „Wir können uns unterhalten über einen Prozentsatz.“ Wenn ein Maßstab angelegt werde – beispielsweise 60 Prozent oder 80 Prozent des Höchstsatzes – , dann solle er für alle gleich sein. Freitag erklärte, er hätte ein Problem damit, wenn ehrenamtliche Tätigkeit finanziell unterschiedlich gewichtet wird. Der Stadtvertreter der KWG betonte, durch eine Aufwandsentschädigung werde niemand reich. Wer wolle, könne das Geld spenden – zum Beispiel an gemeinnützige Vereine oder an die Feuerwehr.

Bisher zahlt die Stadt Schönberg weniger Geld an die Lokalpolitiker, als die alte Entschädigungsverordnung zulassen würde. Der ehrenamtliche Bürgermeister bekommt statt des Höchstsatzes von 1750 Euro monatlich 1500 Euro. Die neue Verordnung erlaubt bis zu 2500 Euro. Stadtvertreter erhalten pro Sitzung statt der bisher möglichen 40 Euro nur 27 Euro. Die neue Verordnung lässt zusätzlich zu den 40 Euro Sitzungsgeld eine monatliche Pauschale von bis zu 50 Euro zu. Die Stadtvertreter können jetzt also entscheiden, ob in Zukunft ein Sitzungsgeld, eine Pauschale oder ein Sitzungsgeld plus Pauschale gezahlt werden – und wenn ja, in welcher Höhe.

Mitglieder der Ortsbeiräte in Schönberg bekommen derzeit 20 Euro pro Treffen. Das entspricht dem bisherigen Höchstsatz. Durch die neue Verordnung sind bis zu 40 Euro möglich. Einer ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten in Schönberg würden derzeit 50 Euro Aufwandsentschädigung pro Monat zustehen. Laut alter Verordnung sind monatlich 110 Euro möglich, laut neuer 130. Die in der Schönberger Hauptsatzung vorgesehene Stelle ist allerdings seit dem September 2000 nicht besetzt – mit dem Hinweis darauf, dass es eine Gleichstellungsbeauftragte für das Amt Schönberger Land gibt.

Die Entschädigungen für Wehrführer, deren Stellvertreter und den Jugendwart sind unabhängig von der aktuellen Debatte der Stadtvertreter. Die Beträge für Brandschützer in leitenden Funktionen richten sich nach der Feuerwehrentschädigungsordnung.

Die Stadtvertreter legen die Beträge für Kommunalpolitiker in der Hauptsatzung fest. Sie regelt unter anderem auch, wer sich in Bürgerfragestunden gegenüber wem zu Wort melden darf, wie oft Einwohnerversammlungen einzuberufen sind, welche Ausschüsse gebildet werden und bis zu welcher Wertgrenze der Bürgermeister allein entscheiden darf. Am Donnerstagabend startete die Beratung über eine geänderte Hauptsatzung. Bürgermeister Stephan Korn (KWG) sagte: „Ich sehe es als Vorberatung.“ Er wolle ausloten, wo Beratungsbedarf besteht. Eine Entscheidung fällten die Stadtvertreter am Donnerstagabend nicht. Sie einigten sich darauf, vorher im Hauptausschuss ausführlich zu beraten.

Auch Stadt- und Gemeindevertreter in anderen Kommunen in Nordwestmecklenburg diskutieren seit dem Erlass der neuen Entschädigungsverordnung darüber, wie viel Aufwandsentschädigung jetzt gezahlt werden sollte. Bereits in den ersten Sitzungen nach der Kommunalwahl haben einige Politiker darauf verzichtet, die ihnen zustehenden Beträge zu erhöhen. Der Klützer Bürgermeister Jürgen Mevius (Unabhängige Wählergemeinschaft) sagte: „Ich bitte die Stadtvertretung darum, meine Entschädigung bei der bisherigen Höhe zu belassen.“ Dem stimmten die Stadtvertreter zu. Der erste stellvertretende Klützer Bürgermeister Guntram Jung ( CDU) erklärte: „Ich war schon Stellvertreter und habe früher keinen Cent bekommen. Ich stimme dem zu, denn wir alle machen hier die Arbeit nicht des Geldes wegen.“ Der zweite stellvertretende Bürgermeister Jens Nevermann (UWG) sagte: „Ich finde die Entscheidung gut, auch wenn der Anspruch auf das Geld besteht und das Land Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich zu anderen Bundesländern recht wenig vorsieht.“

In Kalkhorst und einigen weiteren Gemeinden haben die Kommunalpolitiker entschieden, dass die Entschädigungen zum Teil erhöht werden. In der ehemaligen Kreisstadt Grevesmühlen hat die Diskussion vor Kurzem begonnen. Hintergrund der neuen Verordnung des Landes ist die erklärte Absicht, das Ehrenamt zu stärken und einen Ausgleich für sozialversicherungspflichtige Aufwandsentschädigungen zu vermöglichen.

Mehr zum Autor

Von Jürgen Lenz