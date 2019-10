Mehr Geld für Nordwestmecklenburgs Kreistagsmitglieder

Grevesmühlen/Wismar

Die Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder des Kreistages Nordwestmecklenburg werden angehoben, das ist seit Donnerstagabend beschlossene Sache. Vorausgegangen waren der Entscheidung allerdings viele Diskussionen.

Für die Teilnahme an Kreistags-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen erhalten die Mitglieder nun 60 statt zuvor 40 Euro. Der Kreistagspräsident bekommt für seine Arbeit 1200 statt 960 Euro, sein Stellvertreter 450 statt 220 Euro. Ebenso ist die Pauschale für jeden gefahrenen Kilometer von 10 auf 25 Cent angehoben worden. Als Grundlage für die Erhöhung nimmt der Kreistag die neue Verordnung über die Entschädigung der in den Gemeinden, Landkreisen und Ämtern ehrenamtlich Tätigen, die das Land im Sommer erlassen hatte.

Auch die Mitglieder des Beirates für Menschen mit Behinderungen und des Seniorenbeirates erhalten eine höhere monatliche Pauschale, die auf 40 Euro (vorher 20 Euro) angepasst wurde. Die Vorsitzenden erhalten 80 statt 40 Euro. Vorgeschlagen waren zunächst 20 beziehungsweise 40 Euro. „Die Beiräte nehmen wichtige politische und fachliche, teilweise sogar gesetzliche Aufgaben wahr. Beispielsweise obliegt dem Beirat für Menschen mit Behinderungen die Kontrolle über barrierefreies Bauen, das mit hoher Verantwortung und Aufwand einhergeht“, erläuterte Linke-Fraktionsvorsitzender Björn Griese. Seine Fraktion schlug daher 40 Euro für Beiratsmitglieder und 80 Euro für Vorsitzende vor. Das ist mehrstimmig angenommen worden.

Diskussionen hingegen gab es um den monatlichen Sockelbetrag von 150 Euro, der jedem Kreistagsmitglied zugesprochen wird, der kein Vorsitzender oder Präsident ist. „Das verschlingt in viereinhalb Jahren etwa 413 000 Euro Steuergelder“, argumentierte Justine Spierling ( SPD). Ausgetragen werde das auf dem Rücken der ohnehin finanzschwachen kreiseigenen Gemeinden. Der Sockelbetrag sei nicht im Sinne des Gemeinwohls. „Ohne auf Gutmensch machen zu wollen, aber wir sind hier nicht angetreten, um Geld zu verdienen“, ergänzte sie und brachte Ehrenamtler wie Trainer ins Feld, die gute Arbeit leisten, aber bei Weitem nicht so viel Geld bekommen würden.

Einstimmen in den SPD-Chor wollte am Ende nur die AfD-Fraktion. Alle anderen waren für die Einführung eines solches Sockelbetrages, der am Ende mehrheitlich beschlossen worden ist. „Es wäre aberwitzig, das Signal nach oben zu senden, dass wir unsere Arbeit nicht wertschätzen“, erklärte René Domke ( FDP). „Sie bekommen meine höchste Anerkennung, wenn Sie den Betrag anderen Ehrenamtlichen spenden“, ergänzte er in Richtung SPD. Auf die Zahlung des Sockelbetrages in der Hauptsatzung zu verzichten, wäre der falsche Weg. Den Respekt wolle die SPD gar nicht, konterte Thomas Beyer. „Aber es geht hier um die Angemessenheit.“ Mit 150 Euro sei eine Grenze überschritten, sagte er.

Das waren außerdem Themen

Erst im Februar 2018 ist Torsten Gromm für weitere sechs Jahre zum Kreiswehrführer gewählt worden. Nun stellte er den Antrag, aus dem Ehrenbeamtenverhältnis entlassen zu werden. Sein Nachfolger ist Heinz Hinzmann. Gromm habe sich nicht nur durch seine ruhige und besonnene Art, sondern auch durch seine Fachkompetenz und seinen Sachverstand verdient gemacht, lobt Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss.

Torsten Gromm (2.v.r.) ist als Kreiswehrführer verabschiedet und Heinz Hinzmann (2.v.l.) als solcher ernannt worden. Gratulationen gab es vom stellvertretenden Landrat Mathias Diederich (l.), von Landrätin Kerstin Weiss und Florian Haug, Leiter Eigenbetrieb Rettungsdienst. Quelle: Jana Franke

Thematisiert worden ist auch der Anschlag auf die Synagoge in Halle am 9. Oktober – nicht nur mit einer Schweigeminute, sondern auch mit einer Resolution des Kreistages Nordwestmecklenburg gegen Antisemitismus und Rechtsextremismus, die die Vorsitzenden der Fraktionen CDU, SPD, Die Linke, Bündnis90/Die Grünen, LuL und FDP/Piraten unterschrieben. Die verurteilen die Tat aufs Schärfste und betonen, dass der Kreistag Freiheit und Rechtsstaatlichkeit verteidige und für Toleranz, ein weltoffenes Miteinander, Solidarität und Demokratie stehe. Die Mitglieder der AfD-Fraktion monierten, dass sie nicht mit einbezogen worden sind. „Mit ihnen wollen wir nicht in einem Boot sitzen“, begründete Horst Krumpen (Linke).

Karla Krüger Quelle: Karl-Ernst Schmidt

Karla Krüger, 2. Stellvertretende der Landrätin und Leiterin des Fachdienstes Jugend, Soziales, Bildung und Gesundheit in der Kreisverwaltung, wird zum Ende des Jahres auf eigenen Wunsch aus dem Beamtenverhältnis entlassen. Die gebürtige Aachenerin arbeitet seit Januar 2015 in der Verwaltung und kehrt dieser nun den Rücken. Ein Nachfolger wird gesucht.

Von Jana Franke