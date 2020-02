Mehr Geld für Reinigungskräfte in Nordwestmecklenburg

Wismar

Lohn-Check für Saubermacher: Die 1360 Reinigungskräfte im Landkreis Nordwestmecklenburg sollen ihre letzte Lohnabrechnung prüfen. Dazu rät die Gebäudereiniger-Gewerkschaft IG BAU. Der Grund: Zum Januar ist der spezielle Mindestlohn in der Branche auf 10,55 Euro pro Stunde gestiegen – fünf Prozent mehr als bislang. Glas- und Fassadenreiniger kommen auf einen Stundenlohn von 13,50 Euro.

„Zwar ist der höhere Lohn für alle Reinigungsfirmen im Kreis verpflichtend. Doch es gibt immer wieder Chefs, die das Plus gerne mal vergessen“, sagt Jörg Reppin, Bezirksvorsitzender der IG BAU Mecklenburg. Deshalb lohne ein genauer Blick auf die Januar-Abrechnung, die Mitte Februar kommt. Auch die vielen Minijobber in der Branche sollten aufpassen: „Durch die Lohnerhöhung müssen 450-Euro-Kräfte nun zwei Stunden im Monat weniger arbeiten“, so der Gewerkschafter.

Mehr Infos:

Gewerkschaft fordert mehr Geld fürs Burger-Braten in Nordwestmecklenburg

Busstreik in Wismar: So läuft es sich zu Fuß durch die Stadt

Dauernd Streik im Nahverkehr in MV: Gibt es Geld zurück fürs Monatsticket?

Von OZ