Das bekommen ehrenamtliche Kommunalpolitiker

Grevesmühlen

Die Aufwandsentschädigungen für Kommunalpolitiker in Mecklenburg-Vorpommern sollen angehoben werden. Derzeit werden in sämtlichen Kommunen die Satzungen geändert, um die Vorgaben umzusetzen. Kurzum: Es gibt mehr Geld für die Stadt- und Gemeindevertreter und alle, die ehrenamtlich politische Ämter ausüben. Klingt nach einem Griff in die Tasche der Steuerzahler, das ist es jedoch mitnichten. Als Beispiel: Pro Sitzung erhalten die Kommunalpolitiker 40 Euro, und nicht selten ziehen sich diese Sitzungen über Stunden hin. Die Stadtpräsidentin erhält in Grevesmühlen monatlich 480 Euro (statt bisher 400), Fraktionsvorsitzende 220 Euro (statt bis 180). Für die Stadtkasse von Grevesmühlen wurde eine Anhebung der Entschädigungen auf die Höchstsätze eine jährliche Mehrbelastung von rund 27 000 Euro bedeuten. Übrigens gibt es einige Stadtvertreter, die ihre Aufwandsentschädigungen für Veranstaltungen der Stadt spenden.

Das gibt es für ehrenamtliche Kommunalpolitiker 40 Euro erhalten die Stadtvertreter und Ausschussmitglieder pro Sitzung, 60 Euro erhalten die Ausschussvorsitzenden. 280 Euro erhalten die Stadträte, die Stellvertreter des Bürgermeisters pro Monat. 480 Euroerhält die Stadtpräsidentin pro Monat. 220 Euro erhalten die Fraktionsvorsitzenden pro Monat. 10 Euro gibt es pro Monat für alle Kommunalpolitiker, die auf ausgedruckte Unterlagen verzichten und ausschließlich digitale Daten nutzen.

Inzwischen haben die Stadtvertreter die Anhebung der Aufwandsentschädigungen beschlossen. Im Vorfeld gab es einige kontroverse Debatten zu dem Thema. Volkmar Schulz (die Linke) betonte in diesem Zusammenhang, dass Mecklenburg-Vorpommern im Vergleich mit anderen Bundesländern die geringsten Entschädigungen zahle. Insofern sei eine Anhebung auf den Höchstsatz durchaus vertretbar. Stefan Baetke, Fraktionsvorsitzender der SPD in der Stadtvertretung Grevesmühlen, wies darauf hin, dass es keineswegs darum gehe, sich zu bereichern. Die Vorurteile, dass Politiker sich gern das Geld in die eigene Tasche stopfen würde, seien durchaus bekannt, aber völlig aus der Luft gegriffen. „Außerdem ist es schon schwer genug, Leute für die Politik zu motivieren.“

Jörg Bibow, Fraktionsvorsitzender von grevesmühlen.jetzt, mahnte, dass man darauf achten müsse, wo das Geld herkomme, das durch den Mehrbedarf anfalle. „Wir können nicht einfach die Aufwandsentschädigungen erhöhen, ohne uns Gedanken darüber zu machen, wie das finanziert wird.“

Die Ausgaben seien durchaus vertretbar, sagte Sven Schiffner ( SPD) angesichts der Debatte. „Die Beträge sind – an dem Aufwand gemessen, den wir betreiben – wirklich bescheiden. Natürlich wird es Kritik geben, wenn es um Geld für Politiker geht. Aber das größte Geschrei gibt es in der Regel von den Menschen, die sich noch nie mit ehrenamtlicher Arbeit beschäftigt haben.“

Von Jana Franke und Michael Prochnow