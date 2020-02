Grevesmühlen

Zuzüge. Geburtenstarke Jahrgänge. Es wird voll an den Grundschulen „ Fritz Reuter“ und „Am Ploggensee“ in Grevesmühlen. Zum kommenden Schuljahr wird sich die Zahl der Abc-Schützen gegenüber dem Vorjahr um etwa 20 Kinder erhöhen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Die bisherige Kapazität der beiden Grundschule reiche demnach nicht aus.

Die Grundschule „Am Ploggensee“ bildet zum Sommer wie jedes Jahr insgesamt vier erste Klassen, eine davon ist eine Diagnoseförderklasse (DFK) für Kinder, deren allgemeine Entwicklung verzögert ist. In der Grundschule „ Fritz Reuter“ wechseln zum Schuljahresende zwei vierte Klassen zur regionalen Schule. Somit hatte die Einrichtung zum Schuljahr 2020/21 mit zwei ersten Klassen geplant. Doch aufgrund des Mehrbedarfs schlug die Schulleitung nun vor, drei statt der geplanten zwei Klassen zu eröffnen. Das Schulamt und der Landkreis erteilten bereits eine Genehmigung. Auch Grevesmühlens Stadtvertretung sprach sich für diesen Schritt aus.

Computerraum wird geräumt

Ganz ohne Einschränkungen geht das allerdings nicht über die Bühne. Für die zusätzliche Klasse wird der bisherige Computerraum in einen regulären Klassenraum umgewandelt. Der hat eine Größe von 51,60 Quadratmetern, mit der eine theoretische Klassenstärke von 27 Schülern möglich ist.

Erwartet wird eine Klasse mit 22 Kindern. Aber: Derzeit gibt es mehr Anmeldungen für die Grundschule „ Fritz Reuter“ als für die Grundschule „Am Ploggensee“. Die Kinder werden gleichmäßig verteilt – ohne Willkür, wie der stellvertretende Schulleiter der Reuterschule, Ralf Bendiks, betont. „Die Entscheidung, welche Kinder nun an die andere Grundschule gehen, trifft die Untere Schulbehörde“, versichert er. In den kommenden Wochen sollen die Briefe an die Eltern rausgehen.

Dass der Computerraum aufgegeben wird, stößt bei dem einen oder anderen Stadtvertreter auf Kritik. „Der Trend geht zur digitalen Schule und hier handeln wir nun genau entgegen diesem Trend. Mit dem Computerunterricht können Schüler nicht erst in der fünften Klasse beginnen“, merkt Ralf Grote ( CDU) an.

Das Kollegium der Reuterschule strebte in der Vergangenheit an, dass jede Klasse regelmäßig im Computerraum arbeitet. „Nur leider funktioniert die Technik nicht immer“, erklärt Ralf Bendiks. Und auf dem neuesten Stand ist sie auch nicht unbedingt. Im Zuge der Pläne zu Digitalisierung von Schulen träumt wohl nicht nur die Reuterschule von Tablets, die als Klassensatz genutzt werden können. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg – und die Grundschüler werden erst einmal ohne Computer auskommen müssen.

Nachfrage nach Hortplätzen steigt

Mit der steigenden Anzahl der Schulanfänger ergibt sich ein weiteres Problem: Die Nachfrage nach Hortplätzen steigt. „Es werden mehr Hortplätze benötigt“, bestätigt Alexander Rehwaldt aus der Stadtverwaltung. „Aber die genaue Zahl kennen wir erst nach der Bedarfsprüfung durch den Landkreis.“ Diese Prüfungen Prüfungen beginnen etwa drei Monate vor dem Beginn des Schuljahres.

Alexander Rehwaldt Quelle: Michael Prochnow

Die Raumsuche, so Rehwaldt, sei nicht das Problem – eher die Suche nach Personal. „Aktuell haben wir einige Bewerbungen“, erläutert er. Die Stadt sei noch offen für weitere.

Mit der kostenlosen Betreuung von Kindern ab diesem Jahr bleibt die Befürchtung im Raum, dass ein Großteil der Eltern zunächst einen Ganztagsplatz für ihr Kind beantragen. „Ob ein Teil-, Halb- oder Ganztagsplatz zusteht, wird durch den Landkreis geprüft. Wir als Träger der Einrichtung haben hier nur begrenzten Einfluss“, schildert Alexander Rehwaldt. Aktuell würden Veränderungen wie zum Beispiel die Arbeitszeit der Eltern oft nicht an die Kita weitergegeben, sodass manche Kinder mitunter einen Ganztagsplatz belegen, obwohl nur ein Teilzeitplatz zustehen würde. Einige Eltern würden ihr Kind auch nicht abmelden, obwohl der Platz nur sporadisch genutzt werde. „Hier muss genauer geprüft werden“, meint Rehwaldt.

Entspannung könnte in Zukunft ein neues Gebäude an der Grundschule „ Fritz Reuter“ bringen. Vorstellungen von insgesamt sieben Architektenbüros gibt es derzeit für den Flachbau am Schulgelände, in dem sich bis zur Eröffnung des Bürgerbahnhofs in Grevesmühlen unter anderem der Jugendtreff befand. Eine Jury bestehend aus Verwaltungsmitarbeitern und Fraktionsmitgliedern tagt im März. Im Neubau untergebracht werden könnten Klassenräume und ein Hort für die Erst- und je nach Größe auch Zweitklässler der Schule.

Von Jana Franke