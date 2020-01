Mehr Platz für die Jugend in Schönberg

Schönberg

Welche Vorhaben will die Stadt Schönberg in diesem Jahr vorantreiben? Auf Anfrage nennt Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) allen Projekten voran die Zukunft des städtischen Jugendclubs und der Schule in der Dassower Straße. „Das sind unsere größten Projekte“, sagt Stephan Korn.

Er erklärt: „Der Jugendclub ist ganz wichtig.“ Wie berichtet, beraten politische Vertreter von Schönberg seit dem Herbst vorigen Jahres verstärkt darüber, wie die Stadt den Raummangel beenden kann. Seit dem Einzug des Jugendclubs im Frühjahr 2015 in eine ehemalige Baracke der Gärtnerischen Produktionsgenossenschaft in der Feldstraße bietet Schönberg den Heranwachsenden nur noch 15 Quadratmeter Platz. Stephan Korn sagt: „Dieser Missstand muss abgestellt werden.“

Zwar gibt es seit dem August 2018 den Vorentwurf für ein neues, deutlich größeres Gebäude in der Amtsstraße, in dem der Jugendclub und die städtische Bücherei untergebracht werden sollen. Doch die Kosten sind mit rund einer Million Euro hoch und der Baubeginn bisher ungewiss. Deshalb wird die Kommunale Wählergemeinschaft (KWG) nach Auskunft des Bürgermeisters Anfang des Jahres einen Fraktionsantrag stellen, in dem es um eine „Übergangslösung“ gehen wird. Stephan Korn erläutert: „Es wird eine Containerlösung geben.“ Das sei eine Lösung „in greifbarer Nähe.“

Als Standort favorisiert die KWG nach Auskunft des Bürgermeisters ein Gelände an der Amtsstraße: zwischen dem Gerätehaus der Feuerwehr und der Amtsstraße 8. Nach Stephan Korns Angaben wurden auch andere Standorte in Schönberg geprüft. Mehr Platz für den Jugendclub zu schaffen, wäre dort aber baurechtlich nicht so einfach und schnell möglich wie an der Amtsstraße, erläutert der Bürgermeister. Wann soll die „Containerlösung“ für die Jugendlichen und Kinder bereitstehen? Stephan Korn antwortet: „Das Ziel muss sein: So schnell wie möglich.“ Die KWG hoffe, dass der Bauantrag im ersten Quartal dieses Jahres gestellt werden kann.

Wird es trotzdem in naher Zukunft einen Neubau für Jugendclub und Bücherei geben? „Das Projekt sollte trotzdem verfolgt werden“, antwortet der Bürgermeister. Eine kurzfristige Realisierbarkeit sieht er nicht.

Im Fokus hat Stephan Korn auch die Zukunft der Schule in der Dassower Straße. Er kündigt an, 2020 werde die Stadt den Brandschutz verbessern. Der Hintergrund: Das 40 Jahre alte Gebäude genügt nicht den aktuellen Vorschriften.

Den Weg zu mehr Sicherheit für Schüler und Lehrer machte im vorigen Jahr die Stadtvertretung frei. Sie beschloss mit fünf Ja-Stimmen, fünf Enthaltungen und einer Nein-Stimme die brandschutztechnische Sanierung. Der Bürgermeister erläuterte jetzt auf Anfrage: „Es ist für die Sommerferien vorgesehen.“

Mit der Verbesserung des Brandschutzes allein geben sich die politischen Vertreter der Stadt Schönberg nicht zufrieden. Stephan Korn sagt, er führe zurzeit Gespräche zur Finanzierung von zwei Varianten, die für die weitere Zukunft der Schule denkbar sind: neu bauen oder umfassend sanieren und modernisieren.

Für 2020 erwartet der Bürgermeister ein Verkehrskonzept für Schönberg. Er erläutert: „Wir würden gerne die ganze Stadt betrachten, nicht nur punktuell die Probleme.“

Verkauft wurde in jüngster Zeit Land an einer neuen Erschließungsstraße im Gewerbegebiet „Sabower Höhe“. Weitere baureife Grundstücke für Firmen sind nahe der Rottensdorfer Straße geplant – dort, wo bisher Ställe einer Schweinemastanlage stehen. Stephan Korn sagt, er habe das gemeindliche Einvernehmen für den Rückbau erteilt. 2020 werde die Schweinemastanlage abgerissen.

