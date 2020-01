Schönberg

Über 100 Gäste aus Politik, Sport und Kultur waren am 24. Januar zum Neujahrsempfang in die Schönberger Palmberghalle gekommen, zu dem die Stadt eingeladen hatte. Bei einem Glas Sekt stießen sie an und ließen sich die Leckereien, des von der Gaststätte Soltow hergerichteten Büfetts, munden.

Auch Bürgermeister Stephan Korn (Kommunale Wählergemeinschaft) freute sich über diesen großen Zuspruch. Für ihn war es nach seiner Wahl 2019 der erste Neujahrsempfang als Stadtoberhaupt. Mit Blick auf das vergangene Jahr nannte er als Höhepunkte unter anderem die Veranstaltungen zur Ersterwähnung Schönbergs vor 800 Jahren. Dabei ragte das Stadtfest vom 28. bis 30. Juni mit dem großen Umzug heraus.

Filmaufnahmen vom Stadtfest auf Leinwand

Wie es in jenen Tagen in Schönberg zuging, das konnten die Gäste an dem Abend auf einer Leinwand noch einmal sehen. Es waren Aufnahmen des Filmemachers Ralf Drefin aus Grabow, der an dem Abend selbst anwesend war, und DVDs zum Kauf anbot.

Unerwähnt ließ Stephan Korn in seiner Rede auch nicht den Fall der Mauer, der sich 2019 zum 30. Mal jährte. Neben der Teilnahme an der großen Festveranstaltung in Kiel, erinnerte er auch gern an den 9. November und an das gemeinsame Treffen mit Amtskollegen auf dem Markt in Ratzeburg. Einer Stadt, zu der man seit der Wende eine enge Partnerschaft pflege.

So war es kein Zufall, dass Korn beim Neujahrsempfang neben Nordwestmecklenburgs Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) auch Ratzeburgs Bürgermeister Gunnar Koech (parteilos) begrüßen konnte. „Wie meine Vorgänger bin auch ich gern zu dem Empfang gekommen. Hier ist eine enge Beziehung über viele Jahre gewachsen“, so Koech, der ebenfalls erst 2019 in sein Amt gewählt worden war.

Ziel 2020: Sanierung Regionaler Schule voranbringen

Bürgermeister Korn warf auch eine Blick voraus. Ziele für 2020 seien unter anderem, die Kinder- und Jugendarbeit sowie die Sanierung der Regionalen Schule voranzutreiben und neue Baugebiete zu schaffen. Schönberg solle ein lebensfreundlicher Ort für Familien und alle Generationen sein.

„Wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen“, meinte Andreas Behn als Geschäftsführer des Vereins „Unternehmen für Schönberg“ mit Blick auf die Entwicklung in der Maurinestadt. Gerne war auch er zum Neujahrsempfang gekommen – um interessante Gespräche zu führen und sein Netzwerk weiter auszubauen, wie der 55-Jährige erklärte.

Jazz-Einlagen für die Unterhaltung

Rudi Volk, Inhaber der Häuslichen Krankenpflege Schönberg, bereute sein Kommen ebenfalls nicht. Wie die anderen Gäste fand er die Veranstaltung sehr gelungen und fühlte sich gut unterhalten.

Begleitet wurde der Abend von Jazz-Einlagen der Kapelle MOSH, zu der die Musiker Onnen Bock aus Schönberg, Manuel Rilke aus Moor, Holm Gellert aus Groß Steinrade und der Lübecker Sebastian Bunge gehören. Außerdem trat der Elternchor des Schönberger Ernst-Barlach-Gymnasiums auf. Für ihre Darbietungen des John-Lennon-Songs „Imagine“ oder „Hallelujah“ von Leonard Cohen gab es viel Beifall. Belohnt wurden die Sängerinnen und Sänger mit Konzertkarten für den Schönberger Musiksommer, die Bürgermeister Stephan Korn Chorleiterin Gunta Birzina überreichte.

Von Dirk Hoffmann