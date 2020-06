Mehr als 2000 Haushalte in Nordwestmecklenburg bestellen blaue Tonne ab

Grevesmühlen

Mit der Ankündigung des Entsorgers GER, dass die Entleerung der Blauen Tonne in Nordwestmecklenburg ab dem 1. Juli nicht mehr kostenlos ist, haben einige Einwohner reagiert. 1300 Abmeldungen hat es bis jetzt gegeben. Das sind 5,6 Prozent der Haushalte. Einen ähnlichen Abmeldegrad gebe es bei der Firma Gollan.

Doch wie Norbert Frenz, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebes Nordwestmecklenburg, beobachtete, scheint die Abmeldung aus der ersten Wut heraus entschieden worden zu sein. „Nicht wenige Abmelder schwenken wieder um“, erläutert er.

Kosten für die Blaue Tonne: 35 bis 45 Euro im Jahr

Bequem ist es, das Papier zu Hause in der Blauen Tonne zu entsorgen und einmal im Monat an die Grundstücksgrenze zu stellen. Der Entsorger GER nimmt künftig 3,76 Euro pro Entleerung. Das sind aufs Jahr gerechnet rund 45 Euro, wenn die Tonne jeden Monat rausgestellt wird. 35 Euro pro Jahr werden bei Gollan fällig. Weil der Altpapiermarkt zusammengebrochen ist, könne die Blaue Tonne nicht mehr kostenfrei geleert werden, so die Begründung.

Im Zuge der Diskussion um die Erhebung der Gebühren hat sich die Stadt Klütz mit dem Thema Papiercontainer beschäftigt. Die sind an den Sammelplätzen bereits 2017 entfernt worden, weil zwischen den Containern auch Müll und Sperrmüll entsorgt wurden. Die Container werden vom Landkreis gestellt und die Kosten dafür über die allgemeine Abfallgebühr erhoben. Wenn jetzt die Blaue Tonne kostenpflichtig ist, habe der Bürger einen Anspruch auf Papiercontainer, so die Argumentation der Stadtvertreter. Aus Angst, dass Papier illegal entsorgt wird, sollen die Container in Klütz nun wieder aufgestellt werden. In Kalkhorst wird mit sogenannten Unterflurcontainern geplant. Damshagen hat keine Altpapiercontainer. Eine Diskussion darüber steht am 8. Juli auf der Tagesordnung der Gemeindevertreter. Insgesamt fünf Containerstandorte gibt es in Boltenhagen, Tarnewitz und Redewisch. In Grevesmühlen steigt die Nachfrage nach dem Altstoffhandel. Einmal pro Woche werden im Gewerbegebiet Nordwest Papier und Textilien angenommen. Für ein Kilo Papier gibt es vier Cent, Pappe kann kostenlos abgegeben werden.

Von Jana Franke