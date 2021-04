Mehr als 800 Nordwestmecklenburger mit Astrazeneca am Ostermontag geimpft 

Wismar

Das Angebot an Personen über 60 Jahre, sich im Impfzentrum in Wismar am Ostermontag ohne Terminanmeldung mit dem Astrazeneca-Impfstoff impfen zu lassen, ist auf große Resonanz gestoßen. Bereits früh morgens bildete sich eine lange Warteschlange vor dem Impfzentrum.

Obwohl das Aprilwetter die Impfwilligen immer wieder mit teils heftigem Schneetreiben eindeckte, warteten viele Nordwestmecklenburger geduldig auf den Pieks.

Das Impfzentrum ließ fünf Impfstraßen parallel laufen und schaffte es, bis 18 Uhr rund 800 Impfungen durchzuführen. Kurzfristig hat sich das Impfteam wegen des Andrangs entschlossen, noch zwei Stunden an den Impfbetrieb anzuhängen. Bis 20 Uhr wird also noch weiter geimpft, so dass eine finale Zahl an Impfungen erst morgen feststeht.

Aufgrund der großen Nachfrage und guten Resonanz auch von Landesseite wird die Aktion am Sonnabend, dem 17. April, wiederholt – wieder in Wismar und dann hoffentlich bei besserem Wetter.

Von ks