Nahbus wird jetzt melonengelb – sieben neue Fahrzeuge im Nordwestkreis unterwegs

Grevesmühlen

Ziemlich bunt ist die aktuelle Flotte von Nahbus in Nordwestmecklenburg, die Fahrzeuge des kreiseigenen Unternehmens präsentieren sich in allen möglichen Formen und Farben. Damit soll nun Schluss sein, Gelb, so teilte das Unternehmen jetzt mit, sei die künftige Farbe von Nahbus. Die sieben Busse, die Nahbus jetzt angeschafft hat, zeigen sich bereits im neuen Look. Übrigens ist die Farbe nicht einfach nur gelb, es handelt sich laut Nahbus um „melonengelb“. Die Bestandsfahrzeuge der Nahbus-Flotte sollen nach und nach diese neue farbliche Busfront erhalten.

Im Oktober wurden die sieben Busse vom Typ Setra gekauft, die ab sofort auf verschiedenen Strecken im Landkreis Nordwestmecklenburg eingesetzt werden. Diese neuen Fahrzeuge mit AdBlue Einspritzung erfüllen laut Landkreis die Euro 6-Abgasnorm zur Reduzierung von Stickoxiden.

Um die bis 2023 geforderte Umsetzung der Barrierefreiheit zu erfüllen, würden ausschließlich Niederflurbusse als Neufahrzeuge gekauft, teilt das Unternehmen weiter mit. Die verfügen nicht nur über eine Einstiegsrampe für Rollstühle und Kinderwagen, sondern sie können zusätzlich auch seitlich abgesenkt werden, um so den Einstieg zu erleichtern. Auch eine Klimaanlage ist in den neuen Bussen mit an Bord. Derzeit sind bei Nahbus 115 Busse im Landkreis Nordwestmecklenburg sowie in der Hansestadt Wismar im Einsatz, davon 87 Niederflurfahrzeuge. Weitere Fahrzeugkäufe sind fürs nächste Jahr geplant.

Von Michael prochnow