Rostock/Wismar

Geringe Mieten und ein Mittagessen zu erschwinglichen Preisen – das sind die ersten Dinge, die den meisten Menschen einfallen, wenn sie an Studentenwohnheime und die Mensa denken. Günstig sollen die auch sein, vor allem Studierenden unter die Arme greifen, die nicht so viel Geld auf dem Konto haben – also den meisten.

Zuständig für deren Versorgung mit Obdach und Mahlzeiten ist in Mecklenburg das Studierendenwerk Rostock-Wismar. Sein Auftrag: die soziale, wirtschaftliche, gesundheitliche und kulturelle Förderung der Studierenden in Zusammenarbeit mit den Hochschulen. So steht es im Landesgesetz. Das Studierendenwerk Rostock-Wismar kümmert sich um die Universität Rostock, die Hochschule für Musik und Theater Rostock (HMT) und die Hochschule (HS) Wismar.

Werden Zuschüsse nicht erhöht, werden Leistungen gestrichen

Die günstigen Angebote finanziert das Werk zu einem Teil aus Semesterbeiträgen – im kommenden Sommersemester 2022 sind das 75 Euro pro Kopf – und durch Zuschüsse vom Land. Noch geht es gerade so gut, sagt Kai Hörig. Er ist Geschäftsführer des Studierendenwerks Rostock-Wismar. „Aber wir sind am Limit angekommen – wenn die Zuschüsse nicht erhöht werden, müssen wir Leistungen streichen.“

Hörigs Stimme wird hart, als er das sagt. Er ist verärgert, vielleicht ein bisschen frustriert. Denn schon lange redet die Landesregierung darüber, Hochschulen und deren Studierendenwerke mehr unterstützen zu wollen. Mehr Geld vom Land gab es aber seit Jahren nicht. Zuletzt mussten die Semesterbeiträge immer wieder angehoben werden, weil es sonst nicht reicht.

Die Hochschule für Musik und Theater (HMT) ist im ehemaligen St.-Katharinenstift untergebracht. Quelle: Bernd Wüstneck/dpa

Im laufenden Wintersemester waren es noch 71 Euro, die Studierende an das Werk abgeben mussten. Im Sommersemester 2022 werden es 75 Euro sein und 2024 dann sogar 80 Euro. Das habe der Aufsichtsrat kürzlich beschlossen, so Hörig. Der besteht zur Hälfte aus Studierenden, hat der Erhöhung zugestimmt – damit die Angebote gehalten werden können. „Aber mehr als 5 Euro alle zwei Jahre geht nicht. Das ist das Höchste, was zumutbar ist“, sagt auch Hörig.

Nun soll das Land endlich mehr geben. 280 000 Euro will das Studierendenwerk für 2022 haben. Kommt das zusätzliche Geld nicht, müssen Angebote gestrichen werden, sagt Hörig klipp und klar. Als Erstes müssten die sozialen Dienste dran glauben, darunter Gesundheits-, Rechts- und psychologische Beratung. Derzeit gebe es zwei Projektstellen, die gestrichen werden müssten – „dabei bräuchten wir eigentlich noch mehr“. Gerade während der Corona-Krise seien viele Studierende auf Unterstützung angewiesen. Das hatte im Mai auch eine Umfrage ergeben.

Wareneinsatz und Personalkosten in Mensen steigen stetig

Ein zweiter „krasser Step“ wäre es laut Hörig, Mensen zu schließen. Die seien ohnehin die „Sorgenkinder“ der Studierendenwerke, weil sie immer nur defizitär arbeiten können. Durchschnittlich drei Euro kostet ein vollwertiges Mittagessen in einer der Mensen in Rostock und Wismar. Damit können die Einrichtungen Wareneinsatz und Personalkosten schlicht nicht decken.

Die seien zuletzt bereits gestiegen und werden es noch weiter, sagt Hörig. Denn Lebensmittel aus nachhaltiger Produktion werden immer teurer, ebenso Gas und Strom. Hinzu kommen Tariflöhne. Dabei sei es richtig und wichtig, die Mitarbeiter vernünftig zu bezahlen – aber irgendwoher muss das Geld auch kommen.

Der Geschäftsführer des Studierendenwerks Rostock-Wismar setzt jetzt voll auf die neue Landesregierung. In ihrer Koalitionsvereinbarung für 2021 bis 2026 bekennen sich SPD und Linke immerhin „zu den Studierendenwerken des Landes als Säule der sozialen Infrastruktur für die Studierenden“. Sie wollen sich für zusätzliche Mittel des Bundes für Studierendenwohnheime einsetzen.

1,35 Millionen Euro steckt das Land pro Jahr ins Studierendenwerk

Eine entsprechende Initiative werde zurzeit im Ausschuss für Kulturfragen des Bundesrats beraten, teilte Karen Reinschmidt-Schilling, Sprecherin des neuen Ministeriums für Wissenschaft, Kultur, Bundes- und Europaangelegenheiten MV, auf Nachfrage mit. Der Zuschuss des Landes zum Betrieb der Mensen des Studierendenwerkes Rostock-Wismar betrage derzeit 1,35 Millionen Euro pro Jahr.

Wie hoch er im kommenden Jahr sein wird, sei Gegenstand der anstehenden Haushaltsverhandlungen, so die Sprecherin. Ziel sei es selbstverständlich, „ein Ergebnis zu erzielen, das eine auskömmliche Finanzierung sichert“. Vor Abschluss der Verhandlungen könne jedoch keine seriöse Aussage über die Höhe getroffen werden, so Reinschmidt-Schilling.

Für Kai Hörig und sein Studierendenwerk heißt es also weiter warten. Dabei ist für ihn die Lage klar. „Wenn wir ein attraktiver Hochschulstandort bleiben wollen, dann muss Geld in die Hand genommen werden. Wir wollen nicht schließen, sondern wachsen.“ So schwebt ihm vor, neue Wirtschaftsfelder zu erschließen, beispielsweise auch Abendessen für Studierende anzubieten.

Viel weiter traut sich Hörig aber noch nicht zu denken, bevor die Verhandlungen nicht beendet sind. Nur eines will er den Zuständigen noch mit auf den Weg geben: „Es wäre fatal, den Studierenden die Grundversorgung zu kappen.“

Von Katrin Zimmer