Menzendorf: Gemeindehaus wird barrierefrei und sicherer

Menzendorf

Das Gemeindehaus in Menzendorf wird nach jetziger Planung in den kommenden zwei Jahren von innen und teilweise außen ein neues Gesicht bekommen. Die Planung und Umsetzung notwendiger Umbauarbeiten kann dank einer Förderzusage des Landes Mecklenburg-Vorpommern jetzt vorangetrieben werden.

„Damit haben wir nicht gerechnet und sind positiv überrascht worden“, erzählt Bürgermeisterin Anke Goerke (AIM). Bei einem Besuch im September im Innenministerium hatten sie und Vertreter des Amtes Schönberger Land die Zusage einer Förderung für den Umbau des Menzendorfer Gemeindehauses in Höhe von 100 000 Euro erhalten.

Brandschutzauflagen müssen erfüllt werden

Dass dringend am Zustand des Gemeindehauses etwas geändert werden muss, ist nach Aussage des Gemeindeoberhauptes unstrittig. Das Mitte der 1990er Jahre entstandene Haus weist einige Mängel auf, die keinen längeren Aufschub mehr dulden. So gelten mittlerweile höhere Brandschutzauflagen, die zu erfüllen sind.

Neben Arbeiten an der Decke müssen dazu unter anderem neue Fenster und Türen eingebaut werden. Außerdem sind Veränderungen am Zugang zum Gemeindesaal, wo die Bürgerinnen und Bürger auch ihre Stimme bei Wahlen abgeben, zwingend notwendig. Denn momentan gelangen sie nur über eine Treppe dorthin. Menschen mit körperlichen Einschränkungen haben es da besonders schwer. Geplant ist deshalb ein barrierefreier Zugang. Außerdem wird ein Behinderten-WC eingebaut.

Die Ausschreibungen sollen nach Aussage der Bürgermeisterin demnächst rausgehen. Danach werden die Aufträge vergeben und die Arbeiten könnten im Frühjahr beginnen. Wie sie genau ablaufen, ist derzeit noch nicht ganz klar. So ist außer dem sich unten befindenden Saal, der für Sitzungen und Veranstaltungen genutzt wird, oben die mit 16 Kindergarten- und sechs Krippenkindern voll ausgelastete Kindertagesstätte „Zwergenstübchen“ untergebracht. Ihr Betrieb soll möglichst wenige Einschränkungen in der Bauzeit erleben.

„Die Kita ist uns besonders wichtig“

„Denn die Kita ist uns besonders wichtig“, so Goerke. Sie ist zuversichtlich, dass da eine Lösung gefunden wird. Wichtig ist in ihren Augen, dass die Umbaumaßnahmen am Gemeindehaus überhaupt stattfinden können. „Ohne die Förderzusage des Landes wäre daran nicht zu denken“, so Goerke. Von den berechneten 155 000 Euro muss die klamme Gemeinde nur einen Eigenanteil von 55 000 Euro aufbringen.

Weitere 50 000 Euro stehen als Posten für 2022 im Haushalt. Hinter dieser Summe verbirgt sich eine neue Heizung, die die alte Ölheizung ablöst. „Was für eine Heizung das sein wird, haben wir noch nicht entschieden“, so die Bürgermeisterin. Die Gemeinde hofft auch hier auf eine Förderung. Diesmal seitens des Bundes in Höhe von 20 000 Euro.

Wie eng begrenzt die Haushaltsmittel in Menzendorf sind, das offenbarte einmal mehr die letzte Gemeindevertretersitzung des Jahres 2020. Um die gemeindlichen Aufgaben erfüllen zu können, musste die Fortführung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen werden. Denn der Haushalt für die kommenden zwei Jahre kann nicht ausgeglichen werden. So weist der Ergebnishaushalt für 2021 einen Jahresfehlbetrag von 135 400 Euro und für 2022 ein Fehlbetrag von 74 700 Euro aus.

Außerdem sind die investiven Maßnahmen in dem ebenfalls beschlossenen Doppelhaushalt 2021/22 überschaubar und halten sich sehr in Grenzen. So ist für 2021 unter anderem der Bau einer Bushaltestelle in Lübsee geplant, für die die Gemeinde dank einer Förderung von der Gesamtsumme von 17 000 Euro nur 4300 Euro aufwenden muss. Dort steht jetzt nur ein Schild, dazu noch an einer unübersichtlichen Stelle. Vor allem für die Kinder, die hier morgens auf den Schulbus warten, ist das sehr gefährlich.

2022 will die Gemeinde dann ihre Blauröcke mit einem neuen Tragkraftspitzenfahrzeug ausrüsten. Die Kosten liegen bei 120 000 Euro. Bei einer möglichen Förderung aus dem Sonderprogramm „Zukunftsfähige Feuerwehr“ würde der Eigenanteil der Gemeinde bei gerade einmal 18 000 Euro liegen.

Menzendorf muss 18 Kilometer Straßen unterhalten

Viel mehr kann sich Menzendorf momentan aber nicht leisten. Dabei gibt es noch weitere Baustellen in der Gemeinde. Vor allem die Straßen werden immer mehr zu einem Problem. So sind Teile der Straße An der Technik mittlerweile in einem derart katastrophalen Zustand, dass sie nur noch im Schritttempo befahren werden können.

„Auch die Lampen müssten hier dringend erneuert werden“, so Goerke, die in der Unterhaltung der Straßen ohnehin eines der größten Probleme für Menzendorf sieht. Denn für satte 18 Kilometer hat die Gemeinde in der Unterhaltung zu sorgen, womit sie finanziell völlig überfordert ist. „Von den Straßen würden wir gerne einige an den Landkreis abgeben“, so Goerke. Der wehrt sich natürlich, hat er doch mit seinen aktuellen Straßen genug zu tun und müsste dann zusätzliche Mittel bereitstellen.

Von Dirk Hoffmann